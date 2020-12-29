Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал российскую анти-коронавирусную вакцину «гибридным оружием». Рассуждая о том, как и от кого Киев мог бы получить надежное средство от всемирной заразы ( а с этим большие проблемы), главный дипломат незалежной, признавая трудности, сразу обрубил варианты с поставками апробированных препаратов для борьбы с Covid-19 от восточного соседа. Не потому, что они слишком плохи (или, наоборот, подозрительно хороши). А потому, что это именно «коварное оружие». И направленно оно злокозненно против Киева. Причем, по мнению министра, таит гибридную начинку. Ну, то есть, просто «туши свет» - и ползи на погост после укола.Что творится в головах руководителей Украины, измученных ковидом? С таким наивным вопросом «КП» обратилась к известному политологу, президенту Украинского аналитического центра Александру Охрименко.- Украинцы не тревожатся за здоровье главы своего МИДа Кулебы, который называет русскую вакцину \\"гибридным оружием\\"?- Сложно сказать. О возможных поставках русской вакцины договорился Медведчук. А его ненавидят действующие власти. Понятно, что команда Зеленского будет против такого варианта однозначно. Это же инициатива их прямого конкурента.- А здоровье избирателя не волнует никого?- Если судить по официальной риторике, то все шаги «Объединенной платформы - за жизнь» (ОБЗЖ ) и ее лидера Медведчука по поводу вакцины от коронавируса - это не может быть хорошо. Это может быть только плохо.- Но почему же плохо, если поставок западной вакцины в ближайшее время не ожидается — что вынужден признать даже президент?- А вот это и не важно. Даже если вообще не будет вакцины — лишь бы не пошли поставки из России! Лишь бы не было «средства» от имени Медведчука.- А если, положим, тот же \\"Cпутник-V\\" ввезет некая частная украинская компания из Западной или Восточной Европы?- А вот это совсем другое дело. Это можно. Даже если такая структура-поставщик будет косвенно связана с Зеленским. Но вакцина пойдет уже под маркой а ля Европа или Америка. И применять ее будут как чешскую (словацкую, аргентинскую)... Да какую угодно — лишь бы не российскую.- Вакцина стала заложником — не медицины, а политики?- Да! И почему министр иностранных дел обсуждает возможные поставки вакцины? Это, вообще-то, не его профиль — а главы Минздрава или Минфина.- Так все-таки, почему вакцину в Киеве называют «гибридным оружием»?- Потому что тот же глава МИДа подразумевает, что оппозиция использует все средства против действующей власти. Дабы любыми методами скинуть Зеленского.- А то, что российская вакцина уже официально используется в соседней Белоруссии, в далекой Аргентине, поставляется в ряд развитых стран, в том числе западных? И отчего там такого «гибридного оружия» не боятся?- Это все не считается! Есть жесткий конфликт действующей власти и оппозиции. Если бы власть не использовала «аргументы» против «русской вакцины», ей пришлось бы выдумать что-то другое.- То есть бороться с коронавирусом реально Киев не готов лишь потому, что единственное имеющееся, доступное для него средство на сегодняшний момент — из России?- Договорись о поставках «Спутника», допустим, хотя бы Юлия Тимошенко — риторика звучала бы другая. И поставки оказались бы возможны. Последний опросы показали, что если б выборы прошли в январе, то оппозиция их выиграла. И все заявления сегодня от партии власти направлены против этой партии. И против ее лидера.- Известно, хоть какую-нибудь вакцину на Украину в 2021-м поставят?- Есть информация, что на Украину могут бесплатно поставить вакцину по линии ВОЗа. Но специалисты путаются уточнить — по какой линии пойдут поставки, каковы условия хранения и транспортировки по стране? Однако вопросы пока без ответов. Есть заявления и о том, что Украина сама способна такую вакцину производить - и иностранная помощь ей не потребуется. Имеются ли реальные разработки — никого не интересует. По ТВ даже показали специалиста, заявившего, что разработки есть. Но выглядит это все авантюрно. Потому что настоящие местные специалисты о вакцине с нормальными параметрами до сих пор не высказывались.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНа Украине ожидают вакцину от коронавируса из СШАСообщается, что Вашингтон поддерживает решение Киева отказаться от российского препарата против COVID-19 «Спутник V» (подробности).