Константин Крюков - наследник знаменитой актерской династии. Его мама - актриса Алена Бондарчук, бабушка - актриса Ирина Скобцева, дед - знаменитый Сергей Бондарчук, а дядя - Федор Бондарчук. Сам Костя, по его признанию, о карьере актера не задумывался. Все произошло совершенно случайно. Дебют Крюкова в кино состоялся в 2005 году, когда он появился на экранах в роли \\"Джоконды\\" в фильме \\"9 рота\\". Федор Бондарчук переживал из-за затянувшегося кастинга, тогда мама Кости предложила ему попробовать сына на эту роль.На днях Константин Крюков откровенно, очень искренне рассказал о личном. \\"Это был долгий и искренний монолог. Никогда не сталкивался с таким форматом - ты просто сидишь напротив камеры и полтора часа говоришь о жизни, о том, кто ты и что тебя таким сделало. Получилось очень откровенное интервью о самых важных вещах в жизни... Даже немного нервничаю, выкладывая этот пост, поскольку открывать на обозрение свой внутренний мир всегда сложно. Надеюсь вам, мои дорогие подписчики, будет интересно!\\", - написал актер в блоге.Он отметил, что с подросткового возраста его любимая книга - произведение Германа Гессе \\"Степной волк\\". \\"Лейтмотивом всего его творчества идет слово юмор. Оно в меньшей степени относится к комедии или к шуткам. Это такой очень своеобразный юмор по отношению ко всему вокруг - к себе и жизни\\", - поспешил пояснить Крюков.По его словам, он лишь однажды в жизни, буквально на несколько секунд испытал чувство, когда к нему пришло тотальное понимание, что все, что вокруг происходит, - это вообще несерьезно. \\"Это дико смешно, не поверхностно, не осуждающе смешно. Это просто смешно очень по-доброму. Даже самые страшные наши переживания - это по-доброму очень смешно. Со мной это был очень какой-то странный опыт. Это невозможно описать во временных рамках\\", - разоткровенничался актер в эфире YouTube-шоу \\"Люби то, что делаешь\\".Во время съемок фильма \\"9 рота\\" артист сильно травмировался. Он стоял, облокотившись на машину \\"скорой помощи\\" и потерял сознание. \\"Меня вырубило, я лежал без сознания какое-то время. Был болевой шок. Мне нечаянно наступили на руку, вырвали все ногти, сломали пару пальцев... Попал в очень странную среду, где мысли молниеносно существуют. В какой-то момент я устал от такой быстроты мыслей. Я просыпаюсь, лежу на боку, открываю глаза и вижу сопку, какие-то солдаты бегают. Вижу издалека - бежит Федор (Бондарчук - прим. ред.). Он видит, что мне плохо. «Костя, Костя, что с тобой?». И мне вдруг приходит осознание: «Как я мог ко всему этому так серьезно относиться?..». Федя подбежал, меня поднял: «Ты жив, ты жив?». После этого вопроса ты сам начинаешь переживать: «Ой, пальцы вырвались, а как я буду сниматься»\\", - вспоминает Константин.Он отметил, что пережил \\"неописуемое состояние\\". \\"Мне кажется, когда мы перейдем из этой жизни в какое-то другое пространство, мы по-доброму посмеемся над собой и над всем, что было. Я хочу жить без этого скотского серьеза. Но плохо получается\\", - резюмировал сын Алены Бондарчук.Напомним, долгое время мама Константина боролась с раком, ее лечили лучшие врачи России и Израиля. По словам актера, о болезни родительницы он узнал в 2008 году. Артист до последнего момента верил, что близкий человек сможет победить смертельную болезнь. \\"Она стойко принимала все испытания, которые на нее свалились. Когда я женился во второй раз, то пришел на могилу мамы. Мне хотелось, чтобы она была в этот момент рядом со мной\\", - заметил актер.