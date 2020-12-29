Странное ЧП с вызовом \\"скорой\\" и полиции к дому Бари Алибасова получило продолжение: по уверениям помощников, продюсер попал в больницу с серьезными травмами и рискует встретить Новый год в стенах медучреждения.- Врачи диагностировали Бари Каримовичу сильнейшие ушибы ног, сотрясение головного мозга и, возможно, перелом ребер, - рассказал kp.ru пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин. - Пока он не может ни есть, ни пить. С чем это связано, мы до конца не знаем: любо последствия выпитого \\"Крота\\", либо результат последних травм.Сам продюсер путанно объяснил медикам, что упал с лестницы. Но эта версия у окружения шоумена вызывает большие сомнения.- Во-первых, он толком ничего не помнит: сознание неясное, замутненное. А во-вторых, ну какая может быть лестница, если Бари Каримович не ходит пешком в подъезде, а всегда ездит на лифте? - удивляется Вадим Горжанкин. - Сын продюсера Бари-младший, который сегодня экстренно прилетел из Калининграда в Москву, уже вызвал сотрудников ЧОП охранять квартиру отца. Он не исключает криминальную версию: на Бари Каримовича могли совершить покушение - его либо избили, либо сбросили с лестницы. Поэтому Алибасов-младший немедленно обратится в полицию.Между тем, адрес больницы, в которую попал одиозный шоумен, его помощники не раскрывают: мол, из соображений безопасности.- Этот год для Бари Алибасова итак был слишком нервным: проблемы со здоровьем, спор за квартиру, развод. Кроме того, нельзя забывать и про покушение на его жизнь, которое было совершено летом этом года. У Бари Каримовича есть недоброжелатели, в том числе бывшие участники группы \\"На-На\\", - намекает пиарщик Алибасова.Напомним, в июне Бари Алибасов попал в психиатрическую клинику якобы в результате спланированного спаивания. Тогда сын продюсера обвинил в покушении на его жизнь бывшего директора \\"На-На\\" Андрея Назарова, экс-солиста Валерия Юрина, а также Ольгу Шукшину. Впрочем, тогда дальше скандальных ток-шоу это дело не пошло: в СК о покушении на Алибасова так никто и не заявил. Тогда публика пришла к выводу, что этот скандал с \\"отравлением\\" может оказаться таким же надуманным, как и история с \\"Кротом\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕПервый солист «На-На» Валерий Юрин — об избиении Алибасовым-младшим: «Андрею Назарову зашивали голову два часа»В студии шоу «На самом деле» сын Бари Алибасова, как говорят очевидцы, жестоко избил бывшего директора группы (подробности)\\"Никакого отравления не было\\": врачи разобрали нестыковки в истории Бари АлибасоваЧудесное спасение, липовое завещание и кот, который никуда не сбегал - что не так в истории с болезнью продюсера (подробности)