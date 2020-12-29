Глава Московской Государственной картинной галереи, народный художник России Александр Шилов рассказал kp.ru о планах на будущее и том, чем заинтересовался в здании напротив Кремля президент России.- В минувшем году вы исполняли портреты знаменитых людей?- Они составляют несколько процентов от моих работ. Но не сейчас. Известных людей на свежих картинах нет. Знаменитости стараются сейчас дистанцироваться. Их можно понять.- Пандемия?- И это тоже. Но, несмотря на то, что в результате коронавируса и карантина я, в основном, живу за городом, на даче —это не мешает мне каждый божий день работать.- И в праздники?- Я без работы себя не ощущаю. Вообще, праздники не люблю. И никогда не говорю заранее о работе, которую пишу. Вдруг у меня не получится. Все свои картины отдаю галерее. Более 1400 работ передал . После нового года буду дарить те, что сделал на даче в период пандемии.- Что на них?- 7 работ - это портреты и натюрморты. Работы, за которые не стыдно. Написал баяниста, поэта талантливого, который не смог в современную жизнь пристроиться. Он играет на баяне. Я его изобразил на улице, у станции метро. Там он зарабатывает на жизнь. Эта работа будет в галерее обязательно — я ее закончил и вставил в раму. И еще один натюрморт. Средневековый сюжет.- А другие планы?- Есть, по поводу одного ветерана войны. Если он не сможет ко мне приезжать — буду писать его в Москве. Мне все равно туда приходится приезжать, я же художественный руководитель и всякие административные вопросы мне приходится решать. Если мне человек интересен, я буду писать его, даже если вызовут в глухую деревню.- Так от власть придержащих заявки на портреты не поступали в 2020-м?- Были предложения. Например, от Службы внешней разведки. И я для СВР написал несколько портретов выдающихся разведчиков. Презентацию этих портретов проводил глава Службы Сергей Нарышкин. Пишу этих людей с преклонением.- Почему так?- Считаю, на них держится страна. Раньше я этого не знал и не понимал. Теперь меня никто не повернет на другую сторону. Я вижу, что это люди скромные. Не публичные. Им нельзя о себе заявлять. Но страна держится на них.- И знаменитого разведчика Блейка вы писали?- Да, Блейка я делал. Хорошо, что спросили. Очень жаль, недавно он ушел. Мне предложил его писать Лебедев Сергей Николаевич, бывший директор СВР. Моя жизнь в этом смысле перевернулась. Я понял, на чем стоит, кому обязана наша страна очень и очень многим. Блейк жил в Подмосковье. Писать его мне было увлекательно.- Внешность этакого британского пирата?- Ну... У него была интересная внешность. Такая... острота в характере. Сильный внутренний мир — иначе бы Блейк не стал тем, кем он стал. Впрочем, внешность многих разведчиков тут не при чем — главное тут любить свою родину. Отдать свою единственную жизнь своей стране можно, только беззаветно любя свой народ и свою отчизну.- Портрет Блейка и других рыцарей плаща и кинжала — в особом зале?- У нас в галерее есть Зал славы. Там выставлены все те, кто воевал. На видимых и на невидимых фронтах. И артист Этуш. И драматург Розов. И композитор Френкель. И режиссер Бондарчук, Сергей. И поэт Михалков, старший. И священнослужители. Там и безногие пулеметчики, которые на деревяшке с подшипниками разъезжали по послевоенным улицам.- Правда, что президент как то по особому отреагировал именно на эти картины?- Когда у нас бывал Путин, чем я горжусь, он всегда смотрел именно эту выставку. Дважды останавливался в этом зале. И президент попросил меня, чтобы я портреты этих людей возил по городам боевой славы - в знак благодарности. И реакция людей была благодарная. Это ведь искренне, это больно, это настоящая наша память.- Когда это все можно будет увидеть?- Надеюсь, мы, как и все музеи и галереи Москвы, откроемся после 15 января. Прежде у нас и Бутман выступал, и Кобзон - в былые годы, и Образцова. Я приеду на открытие обязательно. Я всегда представляю артистов, выступающих у нас в галерее.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕХудожник нарисовал разведчиков-нелегалов«КП» стала свидетелем удивительной встречи в галерее Александра Шилова (подробности)