Мусорная проблема для нашей страны сегодня очень актуальна: многие полигоны переполнены или почти исчерпали свой ресурс, экологи бьют тревогу, а власти разрабатывают и запускают программы по переработке вторсырья и сокращению объема безвозвратно утилизируемых отходов. Например, в Москве с начала 2020 года действует двухпоточная схема раздельного накопления отходов и уже приносит эффективные результаты. По подсчетам экспертов, все больше процентов мусора удается переработать, и благодаря этому количество вторично используемого сырья будет только расти. А если заглянуть дальше в будущее – удастся ли человечеству сладить с мусорной проблемой? Российские эксперты-футурологи рассказали, какая судьба ждет сферу обращения с отходами через десятки лет, и насколько реальны мечты о «нулевом потреблении».Еще в 1974 году академик Андрей Сахаров в статье \\"Мир через полвека\\" писал:\\"Радикальные изменения должны произойти в промышленности, энергетике и быте. В первую очередь, задачи сохранения среды обитания диктуют повсеместный переход на замкнутый по отходам цикл, с полным отсутствием вредных и засоряющих отходов\\".- С точки зрения футурологии есть такая концепция – дизайн «От колыбели до колыбели». Она предполагает, что мы замыкаем полностью все процессы, - развивает мысль академика в современном контексте прикладной футуролог, инновационный предприниматель Данила Медведев. - Такой замкнутый дизайн предполагает, что все производственные цепочки происходят без потери качества. Мы можем взять коврик и сделать из этого коврика еще раз коврик. Сейчас уже есть какое-то количество таких пилотных проектов в мире. Например, в Стокгольме в центре города установлена специальная автоматизированная система, которая принесенную старую одежду разрезает, разбирает по ниткам, и в итоге с помощью машинной вязки создает новый свитер.Чем дальше, тем будет больше подобных проектов, убежден эксперт. И в какой-то момент мы придем не столько к усилению переработки, сколько к отказу от использования неперерабатываемых материалов.«Сегодня от того, что образуется мусор, первоначальный производитель практически ничего не теряет, – продолжает Данила Медведев. - Но для некоторых видов товаров, например, автомобилей, электронной техники, государство вводит постепенно так называемый утилизационный сбор. То есть заставляет платить за этот мусор. И вот по мере того как этот сбор распространяется на все большее количество товаров и становится все выше, в какой-то момент становится выгоднее проектировать устройства так, чтобы в них вообще не было никаких отходов: даже, когда оно закончило свою службу его можно на 100% переработать и использовать заново.Чтобы такое произошло нужно, чтобы разные производители могли работать вместе. Так же, как сейчас у них есть цепочки поставок, должны появиться и цепочки проектирования, считает футуролог.Однако в возможности полностью нулевого потребления уверены не все эксперты.История человечества знает регулярные скачкообразные процессы развития индустрии, которые называются научно-техническими революциями, или еще шире – сменами технологических укладов. В XX веке такая революция дала человечеству выход в космос, электронные технологии и ядерную энергию, рассуждает политический аналитик Гражданского комитета России, эксперт по глобальным вопросам Дмитрий Лесных.По его словам, на каждом технологическом этапе производство состоит из разных цепочек и объектов и поэтому и отходы отличаются. В одну эпоху – это навоз от лошадей и необходимость его переработки на компост для использования на полях, в другую – как сейчас – отходы пластика, нефтепродуктов и бытовой техники. И вскоре развитые страны планеты ждет переход на новый технологический уклад. Именно в контексте этого перехода и стоит понимать вопрос переработки мусора.- В перспективе 20-30 лет мы будем стоять на грани перехода к новым технологиям, поэтому способы производства и переработки будут меняться, - говорит эксперт. - Так называемое «нулевое потребление» вряд ли возможно в буквальном виде, так как в живой и неживой природе невозможно 100% КПД любого процесса, поэтому мечты о нулевом потреблении сродни желания «вечного двигателя». Однако это не должно смущать технологов и экологов, так как в любом случае всегда можно изменять сам подход к процессам. Как пример - атомная энергетика, появившаяся в середине XX века, которая сама по себе более экологична, нежели электростанция на угле.В будущем можно ожидать появления более экологичных производств и способов извлечения энергии, при этом гораздо более энергетически выгодных. Например, идея термоядерных электростанций на принципе «холодного синтеза». Естественно, все это будет ставить совершенно новые вызовы в плане отходов от новых технологий, которые нам пока непонятны сейчас. Например, необходимость капсулирования и сбрасывания неустранимых отходов от таких производств в глубокий космос или даже сжигания на Солнце, предполагает Лесных.- Если же брать вопрос о переработке нынешних отходов, то можно прогнозировать его утилизацию уже с помощью технологий нового уклада – такие способы, как использование нанороботов, либо специально генномодифицированных бактерий, которые будут поедать пластик, - продолжает эксперт. - Такие бактерии могут помочь не только в борьбе с актуальными сейчас отходами, но и даже бороться с опустыниванием, меняя экосистему проблемных зон и заставляя бактерии изменять баланс воды и фосфора в почве. И такие исследования уже идут в наше время. Так что наступающая новая эпоха даст новые возможности, в том числе и в утилизации отходов.Уже сейчас в России есть разработки микробных генераторов, которые должны перерабатывать отходы в замкнутых системах, в качестве выхлопа создавая дополнительную энергию, которая может использоваться в полезных целях.С неизбежностью новой технической революции согласны и другие эксперты.- Все время появляются новые товары, а вот пространство для жизни человечества больше не становится. И поэтому сбор и переработка мусора приобретают все большее значение, - считает футуролог, гендиректор компании «КриоРус» Валерия Прайд. - Людей становится больше, растут объемы производства. Неудивительно, что отрасль переработки мусора растет большими темпами. Объем этого рынка перевалил за триллион долларов.По ее словам, вся эта деятельность напоминает собирание паззла: множество мелких шагов. Это раздельный сбор мусора, своевременный вывоз, развитие технологий переработки, сложная логистика, создание новых предприятий. Появляется все больше стартапов, а также, технологий, которые помогают наводить порядок в этой области. Уже начинает применяться робототехника и не только: современные компьютерные технологии, технологии отслеживания транспорта, искусственный интеллект - все они будут со временем оптимизировать процесс утилизации и переработки отходов.Все больше будет меняться сознание людей, их менталитет. В России уже начался раздельный сбор мусора. Будут появляться новые технологии и сбора, и переработки мусора. Они будут становиться всё более эффективными.- В конце концов, в какой-то момент произойдет некая революция, - уверена Валерия Прайд. - Может быть, появятся микророботы и нанороботы, которые по пылинкам будут разрушать остатки кирпича, пластика и других использованных материалов. Тогда мы перейдём от общества, где есть мусор, к обществу, где происходит постоянное пересобирание мира. Я думаю, что человечество сможет перерабатывать мусор в то, что ему надо. Без всех этих сложных фантастических операций, которые приходится совершать над мусором сегодня. Тем более, методы передачи энергии улучшатся, добывать ее будут больше.Поэтому мы постепенно пройдем период сбора и переработки мусора, улучшим экологию. Каждая молекула станет подвластной человеку и найдет свое место. От нашего несовершенного мира мусора мы перейдем к миру пересобираемой материи, предсказывает футуролог.- Можно предположить, что в перспективе половины столетия – вопрос отходов будет касаться уже не Земли, а ее ближайших окрестностей при выносе сложных производств за пределы земной биосферы, - подводит итог Дмитрий Лесных. - В ближайшее время необходимо продолжать утилизировать отходы наращиванием темпов уже известных методов – мусороперерабатывающие заводы, фильтры на производствах, раздельный сбор и т. д. – но не забывать разрабатывать новые технологии для новых производственных циклов всех этапов, включая утилизацию отходов.