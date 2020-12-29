На территории Хорватии в течении последних часов зафиксировано несколько подземных толчков. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал в районе хорватского города Петриньи толчки магнитудой 6,3 по шкале Рихтера.Первый толчок, магнитудой 5,2, произошел накануне в 50 км к юго-востоку от хорватской столицы, города Загреба. Тогда эпицентр находился на глубине 2 км. В результате оказались повреждены около тысячи домов и хозяйственных построек. Затем последовало несколько небольших землетрясений.Следующий толчок произошел в 11:19 (14:19 мск). Эпицентр располагался примерно в том же районе, что и первый. Правда, на этот раз очаг залегал на глубине 10 км. Как сообщил мэр города Глины Степан Костаневич, во время землетрясения погибли 5 человек.- К сожалению, под завалами мы нашли тела погибших. Пока мы не смогли установить их личности, - сообщил Костаневич журналистам. - Я опасаюсь худшего, что мы обнаружим больше жертв. Это страшная катастрофа.Ранее мэр Петриньи подтвердил, что во время землетрясения погибла 13-летняя девочка. Спасатели нашли ее под обломками дома. Девочку пытался спасти сосед, но было уже поздно.- Я пытался откачать ее в течение 40 минут, пока не приехала скорая помощь. Девочке пять дней назад исполнилось 13 лет, - рассказывает ее сосед Динко Радучевич. - Я надел ей на шею четки. Всего пострадали более 20 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии.Многие местные жители, когда только начались первые толчки, выбежали из домов на улицы, пытаясь спастись.- Все выбежали на улицу, когда с потолка в нашей новостройке начала падать штукатурка, - говорит житель Загреба Иван.- Мне пришлось схватить жену и детей и бежать из дома. Это землетрясение было сильнее, чем в марте, — добавил еще один житель хорватской столицы.Посольство РФ в Хорватии пока не располагает информацией о российских гражданах, пострадавших в ходе природной катастрофы.