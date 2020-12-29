В статье «Туристы отравились химикатами», опубликованной накануне на нашем сайте, автор Евгений Масанкин предположил, что дятловцы могли отравиться некой горючей жидкостью, которую взяли с собой для розжига дров. Эта версия вызвала у наших читателей немало недоумения. Мы тоже считаем, что версия химика несостоятельна. Ниже приводим свои комментарии по самым нелепым, на наш взгляд, доводам Евгения Масанкина.В палатке разлилась токсичная жидкость (вероятно, какой-то растворитель), которую туристы использовали для растопки печки.Комментарий Натальи Варсеговой:Даже с точки зрения психологии такой вариант развития событий невозможен. Группа Дятлова – не городские дачники, а считали они себя опытными туристами, способными развести костер на ветру и в дождь с единой спички. Тащить с собой в лесной поход жидкость для розжига – воронам на смех. В лесу полно бересты и сухостоя. К тому же в походе, где всякая дополнительная иголка имеет вес, брать еще и бутыль с горючим очень большая роскошь. Это мнение подтверждают и бывалые путешественники, современники дятловцев - Согрин, Бартоломей, Карелин.Выйдя в зимний лыжный поход, среди многих полезных вещей, туристы взяли с собой флягу с какой-то горючей (и токсичной) жидкостью для разведения костра. Сразу скажу, что это была за жидкость и где ее взяли, в деле нет. Это мог быть любой растворитель из хозяйственного магазина, жидкость для разжигания примусов, возможно, что-то достали в институте или на производствах города Свердловска.Комментарий Натальи Варсеговой:Интересный ход мыслей. В уголовном деле упоминания о жидкости нет, но, по мнению автора, она все равно была.Это косвенно свидетельствует, что для разведения костра применялось что-то очень горючее. По собственному опыту скажу, при таких условиях костер развести непросто. Надо отметить, что в составе ремонтного набора (Лист 205 УД) у группы было 5 упаковок сухого спирта, но он предназначался для нанесения мази на обувь и лыжи, для розжига костра зимой он практически бесполезен...Комментарий Натальи Варсеговой:Вот тут надо разбираться. Автор пишет, что у туристов было 5 упаковок сухого спирта. Читаем уголовное дело. Слово «терминит» (что означает сухой спирт) встречается в проекте похода, который был утвержден руководителем маршрутной комиссии Евгением Масленниковым. Но в проекте похода даже состав группы другой, поэтому не факт, что ребята на самом деле взяли с собой терминит. Тем более, что упоминаний сухого горючего нет в списках найденных в палатке вещей. Автор полагает, что сухой спирт использовался для… нанесения мази на лыжи и ботинки(?). Зачем? Если он имеет ввиду, что спиртом разогревалась мазь, то это нелепица. Мазь легко подогреть во внутреннем кармане одежды.Сидя зимой в снегу у костра, получить такой ожог невозможно. Но это легко произойдет, если нога была ранее облита горючей жидкостью.Комментарий судмедэксперта Эдуарда Туманова:Это все фантазии. Сначала облил ногу жидкостью, а потом не вынимал ее из костра? Ну и кто будет добровольно обрекать себя на такие муки? К тому же особенности распределения ожогов Кривонищенко таковы, что нога явно находилась в вертикальном положении. Так что ни по характеру повреждений, ни по особенностям горения версия не складывается.У остальных состояние глаз не позволяет говорить о состоянии зрачков. Расширенные зрачки - это один из признаков отравления органическими растворителями.Комментарий судмедэксперта Эдуарда Туманова:По отдельно взятому признаку диагноз никогда не ставится. А расширенные зрачки – это вообще один из признаком наступления смерти. После наступления биологической смерти зрачки расширяются.Надо отметить, что во всех «Актах исследований трупов» отмечаются синюшность тканей, кровоизлияния, кровь на губах и другие повреждения, которые могут свидетельствовать об отравлении, но это я анализировать не могу, так как это дело специалистов.Комментарий судмедэксперта Эдуарда Туманова:Во-первых, далеко не во всех актах. Во-вторых, это фантастика. Синюшность говорит только о том, что в крови было низкое содержание кислорода. Более ни о чем это не свидетельствует.Итак, Юдин клянется, что спирта у группы не было, Слобцов находит флягу со спиртом и приносит Брусницыну, была ли эта фляга из палатки Дятлова или личная фляга Слобцова, не уточняется. Через два дня прокурор Темпалов нюхает пустую фляжку в палатке Дятлова. Вероятно, речь идет о разных фляжках. Версия о том, что Слобцов действительно нашел в палатке Дятлова флягу спирта и распил ее с Бруснициным, а потом подкинул ее назад в палатку, мне кажется мало вероятной. Времена были не те. Да и серьезность ситуации не позволила бы студентам-комсомольцам уничтожать вещественные доказательства.Комментарий Натальи Варсеговой:И снова автор передергивает факты в пользу своей версии и отрицает показания самого Бориса Слобцова на допросе, где тот говорит, что они забрали из палатки флягу со спиртом и распили ее. Не обращает внимание и на более поздние рассказы Бориса Ефимовича, подтверждающие этот факт. Словом, не думал тогда никто о вещественных доказательствах. Зимой в горах, сидя в палатке, не грех было и студентам-комсомольцам спирта махнуть.На всех трупах обнаружены ссадины, царапины, гематомы. Учитывая, что туристы последние свои часы вели борьбу за выживание, причем в темноте и отравленные парами какого- то органического растворителя, это естественно.Комментарий судмедэксперта Эдуарда Туманова:Почему естественно? Для меня лично не естественно. Человек жонглирует медицинскими терминами, не понимая их значения. В актах есть описание кровоподтеков, а они отличаются от гематом. Кровоподтек выходит из поврежденных сосудов и пропитывает мягкие ткани. А гематома – это когда разрывается кровеносный сосуд и кровоизлияние раздвигает ткань. В результате получается полость, заполненная кровью.У Слободина трещина черепа 6 см. Он единственный был в шапке, соответственно последней замерзала верхняя часть мозга, а все отверстия черепа расположены в нижней части и, соответственно, замерзли ранее. Мозг на 75% состоит из воды, и при замерзании и расширении череп просто треснул.Комментарий Натальи Варсеговой: но почему, по такой логике, у других черепа не треснули?Комментарий судмедэксперта Эдуарда Туманова:При промерзании головного мозга раскалывание черепа происходит в других зонах. И при этом не формируется кровоизлияние под оболочкой. А у Рустема оно было обнаружено.У Золотарева и Дубининой сломаны ребра. Протокол обнаружения трупов. Лист 341 УД. «Все трупы находятся в воде. Они были раскопаны из-под снега глубиной от 2,5 метров до 2-х метров». Толщина снега достаточна, чтобы раздавить грудную клетку за 3 месяца.Комментарий судмедэксперта Эдуарда Туманова:Я уже многократно отвечал на этот вопрос. У Золотарева при эксгумации еще и перелом лопатки был выявлен. А это вообще никак не укладывается в теорию компрессии грудной клетки. А у Дубининой был прижизненный ушиб сердца и это никак нельзя объяснить сдавлением массы снега.Итак, что происходило 1 февраля 1959. Туристы поставили палатку. Начали готовиться ко сну. В палатке размером 4330х2000 одновременно лежа переодеваются 9 человек. Кто-то готовится зажечь печку и открывает флягу с горючей жидкостью. Ближайший сосед выбивает флягу рукой или ногой, она летит по палатке, обливая вещи и людей.Комментарий Натальи Варсеговой:Нет никаких достоверных данных, что туристы собирались разжигать печку. По описанию в уголовном деле печка стояла в углу палатки со стратегическим запасом дров. Как говорят туристы-современники дятловцев, скорее всего, Дятлов намеревался устроить холодную ночевку. Подобное практиковалось не раз в других зимних походах. Если бы ребята хотели разжечь печь, то установили бы ее совсем по-иному: собрали дымоход и вывели его наружу.Сначала это кажется смешным, но через несколько минут начинается воздействие паров. Еще через несколько минут все понимают, что оставаться в палатке – смерть. Счет идет на секунды - каждый лишний вздох отравленного воздуха может оказаться смертельным. Туристы режут палатку выходят на чистый воздух. Возвращаться в палатку нельзя, это они понимают. Но поскольку восприятие ситуации под действием паров токсической жидкости уже неадекватное, вместо того, чтобы проветрить палатку, принимается решение идти в лесок и переночевать у костра. Полураздетые туристы идут от палатки, поддерживая друг друга…Комментарий Натальи Варсеговой:Если даже предположить, что жидкость имела место, то что это за состав зловонный, от которого люди не просто покинули палатку, а даже не решились в нее вернуться, вещи свои забрать? Как они наливали эту жидкость перед походом? В противогазах? И как ей пользоваться потом? Зачем им брать столь опасную жидкость, когда в магазинах продавался копеечный керосин для примусов?Комментарий судмедэксперта Эдуарда Туманова:Все эти растворители, если не наступила кома, быстро выветриваются. Это летучие яды. И за время, что ребята спускались по склону до кедра, токсическое действие закончилось бы. Или они бежали и постоянно нюхали эту жидкость, что ли? Бежали без обуви, полураздетые, теряя шапочки, но бутыль с горючей жидкостью несли с собой? Что за бесценный груз такой?ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ\\"Туристы отравились химикатами\\": появилась новая версия трагедии на перевале ДятловаНаш читатель-химик предложил свое объяснение случившегося (подробности)