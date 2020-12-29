Российская команда после поражения от сборной Чехии имеет шанс реабилитироваться. Соперник - хороший и достаточно проходимый. Сборная Австрии впервые за 10-летие пробилась в элитную группу МЧМ. Но сразу же попала \\"под каток\\". И поражений 0:4 от Швеции и 0:11 от США - матч против россиян. \\"КП\\" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Австрия - Россия 30 декабря 2020.Статистика личных встреч Австрия - Россия 30 декабря 202026 декабря 2009 года наши играли против Австрии на МЧМ-2010 и одержали победу со счетом 6:2. А 29 декабря 2003 года на МЧМ-2004 наши победили со счетом 3:1.Прогнозы букмекеров на матч Австрия - Россия 30 декабря 2020В российскую сборную сильно верят эксперты и предрекают ей уверенную победу.Прогноз на матч Австрия - Россия 30 декабря 2020Россия победит Австрию. Другого расклада быть не может.Время начала матча Австрия - Россия 30 декабря 2020Матч Австрия - Россия 30 декабря 2020 года в 05:30 по московскому времени.Где смотреть матч Австрия - Россия 30 декабря 2020Прямую видеотрансляцию матча Австрия - Россия 30 декабря 2020 будет показан в прямом эфире Первого канала, начиная с 5:30 по московскому времени.Трансляция матча Австрия - Россия 30 декабря 2020Трансляция матча Австрия - Россия 30 декабря 2020 года в России будет доступна в прямом эфире Первого канала.