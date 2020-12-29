- ...А вы можете отойти от телевизора? Там звуки посторонние. Мне они мешают.- Саша, не капризничай. Что ты хотел?- Короче, я хотел, чтобы без посторонних звуков, хорошая запись у нас была. Как вы встретите Новый год?- В кругу семьи. Поставлю перед собой салат. Заправлю его растительным маслом. И буду наслаждаться.- Из чего этот салат?- Из травы.- Из какой конкретно?- Ну, руккола, например. Петрушка, листья капусты, еще что…- А из еды что будет на столе?- А это разве не еда? Это еда, господин Гамов! Идет православный Рождественский пост. Не пейте алкоголь во время Нового года ни в коем случае. Не чревоугодничайте, потому что это потом плохо сказывается на самочувствии.- Ну, хорошо. Ваши родственники тоже будут только травку есть?- Нет, мои родственники будут кушать пищу, которую обычно едят за новогодним столом. А я буду демонстрировать некую аскезу пищевую.- А что в вашем доме ваша жена Галина, про которую вы песню пели: «Прости меня, Галя, Галина Петровна, не знаю, за что, но прости», приготовит для родственников?.- Ну, там у меня большое происходит разновкусие, но будет все хорошо. Не переживай.- Ясно. Скажите, а у вас в сборе будет вся семья? Все трое детей с мужьями-женами и детьми?- Это будет слишком обременительно. Можно превысить критическую массу, которая в этом случае, как вы знаете из законов физики, имеет свойство взрываться. Но будет большинство.- То есть, кворум обеспечите?- Да, кворум будет.- Скажите, все они дедушке дарят подарки? Трое детей,10 внуков.- Нет. Я не люблю этого. А сам буду дарить.- Я вот с некоторыми политиками разговариваю, они всех своих внуков зовут по именам.- Я тоже знаю всех своих внуков по именам.- Можете сейчас перечислить?- Могу. Александр, Лиза, София, Марк. Хватит?(45-секундная пауза)- Нет, всех! Вы такую паузу сделали, будто забыли.- Нет, я не забыл. Нужно оставить для себя немного сокровенного.- Скажите, обычно даже взрослые люди загадывают желания. У вас оно какое будет?- Ну, слово «загадывать» имеет особый смысл. Я загадал и никто об этом не знает. Если я вам скажу, - что, это уже будет не загадывать.- А маму как вы будете поздравлять?- Ну, я накануне приеду, побуду с ней. И потом сразу после Нового года тоже приеду. Это у меня такая традиция. Мама не может быть в большом коллективе, к сожалению…- Скажите, а елку мама будет наряжать?- А как же! Уже наряжена.- А сколько елок у вас в семье: у детей, дома, на даче…- Не считал. Штук пять точно.- Я понимаю, что вам мои вопросы кажутся странными, но все равно у вас сейчас есть уникальная возможность с помощью Радио «Комсомольская правда», сайта KP.RU обратиться и к мамам к нашим, которые еще на этом свете смотрят на своих сыновей, и к детям, и к внукам. Что бы вы им пожелали?- Ну, во-первых, поблагодарить мам за то чудо, которые они являют, приходя в этот мир. Женщина воспитывает нацию, народ, а мужчина воспитывает воина. Вот такое разделение труда, поэтому от мам многое зависит. И дай им Бог здоровья, той неизбывной мудрости, которая нужна в самые трудные повороты истории. И, конечно, они всегда остаются недооцененными, потому что нет у детей возможности дать реальную цену тому вкладу, который в них во всех вносит святое явление, которое называется матерью.- Детям, внукам…- Здоровья и, конечно, счастья, везения, удачи в этом непростом и сложном явлении, которое называется жизнь.- И ваш прогноз. Что нас ждет в 2021 году?- Удачное счастливое будущее. Для того, чтобы это сбылось, мы с вами должны пахать рогом, не видя ни начала, ни конца. И со всей самоотдачей, какая только может быть. Потому что именно мы должны обеспечить детям и внукам это светлое будущее. Мы, собственно, для этого и предназначены – служить им.- А вы сегодня говорите так тепло! Вы расчувствовались?- Просто захотел сказать то, что на самом деле думаю.- Неужели нам, правда, повезет в 2021 году?- Несомненно. Даже не сомневайтесь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНеизвестный Онищенко: Врач, который спит на полу, обожает острый перец и не боится снайперовСамый необычный медик и политик, бывший главный санитарный врач России, а сейчас - депутат Госдумы рассказал «КП» о малоизвестных деталях своей биографии (подробности)