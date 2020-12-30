Стали известны планы модернизации Вооруженных Сил России. О перевооружении армии и флота в уходящем году и планах на будущее газете Минобороны России \\"Красная Звезда\\" рассказал заместитель министра обороны России Алексей Криворучко.- Военными представительствами Минобороны России в текущем году принято порядка 2700 основных образцов вооружения и более 52,5 тысячи единиц средств обеспечения. В настоящее время в войска поставлено 147 единиц авиационной техники, первые разведывательно-ударные комплексы с БПЛА «Иноходец» и «Форпост», семь боевых кораблей и две подводные лодки, свыше 1500 образцов автобронетанкового вооружения, а также более 300 единиц ракетно-артиллерийского вооружения и более 150 образцов техники ПВО, - начал замминистра о текущих процессах перевооружения.Отметил, что в рамках программы опережающего финансирования планируется строительство 18 надводных кораблей и подводных лодок (в том числе 15 единиц сверх основных показателей ГПВ-2027). При этом, в настоящее время ведется строительство 16-ти и модернизация 19-ти кораблей, 6 корветов запланированы с 2021 года и общее количество кораблей в постройке достигнет 41 единицы.- В следующем году планируется завершить испытания и принять на вооружение зенитную ракетную систему С-500 и радиолокационную станцию метрового диапазона \\"Воронеж\\". До конца 2024 года будут обеспечены досрочные поставки 94 самолетов и вертолетов, в том числе 22 самолетов Су-57. Приоритетами развития являются перевооружение на перспективные комплексы подвижного и стационарного базирования \\"Ярс\\" и \\"Авангард\\", обладающие улучшенными показателями преодоления противоракетной обороны, а также создание новейшего комплекса с тяжелой ракетой \\"Сармат\\".Развитие морской компоненты предусматривает строительство и ввод в боевой состав атомных подводных крейсеров с баллистическими ракетами проекта \\"Борей-А\\" с одновременным созданием инфраструктуры для их базирования, а также продление сроков эксплуатации существующих ракетных подводных лодок стратегического назначения. Идет строительство четырех крейсеров данного проекта, еще два будут заложены в рамках заключенного в этом году нового госконтракта. Воздушную составляющую триады предусматривается совершенствовать за счет обеспечения поставки стратегических ракетоносцев Ту-160. Продолжается работа по глубокой модернизации стратегических ракетоносцев Ту-95МС для применения новейших образцов вооружения. Ведутся работы по созданию перспективных крылатых ракет воздушного базирования большой дальности и гиперзвуковых авиационных ракет\\", - перечислил основные направления по перевооружению российской армии Криворучко.По словам замминистра также уже со следующего года \\"планируется увеличение поставок современной авиационной техники и высокоточного оружия большой дальности, ежегодная закладка строительства шести кораблей различного класса и водоизмещения на отечественных судостроительных верфях, а также закупка комплексов с БПЛА в разведывательно-ударном исполнении\\".Накануне Минобороны впервые опубликовало фотографию крупноразмерный разведывательный-ударный комплекс \\"Иноходец\\" в своем новогоднем календаре.- До конца 2021 года на оснащение Вооруженных Сил России поступят комплексы с многофункциональными беспилотниками большой дальности и продолжительности полета, на вооружении которых будут как управляемые авиационные средства поражения, применяемые на самолетах оперативно-тактической авиации, так и специализированные боеприпасы. Их применение позволит наносить точечные удары не только по стационарным, но и по подвижным объектам противника, - подчеркнул замминистра.Отметим, что самолеты современной фронтовой авиации уже укомплектовываются оружием, которое основано на новых физических принципах, которое именуют \\"гиперзвуковым оружием\\".Собеседник ведомственного издания отметил, что беспилотные летательные аппараты \\"смогут действовать в составе групп или \\"роев\\" во взаимодействии с пилотируемыми воздушными судами, а также вместе с морскими робототехническими комплексами\\".Похоже, что речь идет о том, что в отсутствие устойчивой связи такими беспилотниками смогут управлять роботы с искусственным интеллектом. И такие системы и комплексы смогут самостоятельно уничтожать врага на заданной площади.- В войска уже поставлены первые образцы комплексов с разведывательно-ударными беспилотными летательными аппаратами средней дальности и барражирующими боеприпасами, которые успешно проходят апробацию в боевых условиях. Создаваемые для оснащения нашей армии беспилотные летательные аппараты способны выполнять задачи в условиях противодействия радиоэлектронных средств и средств противовоздушной обороны противника, - пояснил Криворучко концепцию новых видов вооружения.Представитель Минобороны России напомнил военному корреспонденту, что в текущем году состав Военно-морского флота вошли атомный подводный ракетоносец проекта 955А \\"Князь Владимир\\", дизель-электрическая подводная лодка \\"Волхов\\", большой десантный корабль \\"Петр Моргунов\\", корветы проекта 20380 \\"Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов\\", проекта 20385 \\"Гремящий\\" и многие другие. А в соответствии с текущей государственной программой вооружения до 2027 года предусмотрена передача 14 атомных подводных лодок проектов \\"Борей-А\\" и \\"Ясень-М\\". Многие из перечисленных военных судов получат на вооружение современные гиперзвуковые крылатые ракет \\"Циркон\\" и лазерные комплексы \\"Пересвет\\".ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВысокоточные авиабомбы и 24 часа в воздухе: что из себя представляет российский беспилотник «Орион» в ударном вариантеМинистерство обороны впервые показало фото секретного БПЛА, который сможет составить конкуренцию турецким и американским боевым дронам (подробности)