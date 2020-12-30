Ольга ВАСИЛЬЕВА, экс-министр образования и науки РФ:- Планы общие - с пандемией покончить. Личные планы - на посту главы Попечительского совета Российской академии образования усилить роль педагогической науки в современной жизни. Представим программу - как помочь совету в развитии академии.Сергей СТОРЧАК, советник министра финансов РФ:- Одно исследование хочу завершить. О недостатках валютно-финансовой системы и необходимости ее реформирования. По мотивам выступления Марка Корнея, экс-управляющего банком Англии. Знаю его много лет. Перед отставкой он выступил с такой лекцией - хочу подискутировать.Александр МИХАЙЛОВ, генерал-майор ФСБ в запасе:- Надо создать музей курсов «Выстрел». Оттуда вышли 450 Героев Советского Союза. А люди истории не знают - им что «Выстрел», что ликеро-водочный завод. Документы в администрацию президента отправил.Вячеслав ФЕТИСОВ, депутат Госдумы и олимпийский чемпион:- В ООН у меня много планов - по темам, связанным с изменением климата. Буду выступать на всех возможных площадках.Александр ШИЛОВ, народный художник России:- После Нового года буду дарить работы, которые сделал на даче в период пандемии. 7 картин - портреты и натюрморты. Написал баяниста у метро, поэта талантливого, который не смог в современную жизнь пристроиться. Надеюсь, откроемся 15 января.Евгений БРЮН, главный внештатный нарколог Минздрава РФ:- Сразу после Нового, 2020-го было меньше работы на 6%, чем в 2019-м. Народ стал меньше пить. Но сейчас не знаем, как люди отреагируют на длительные карантинные мероприятия уходящего года. Не произойдет ли отрыв. С тревогой думаем об этом. И просим граждан дорогих умерить темп потребления спиртного. Я сам бокал в ночь на 1 января подниму. Не только подниму, но и выпью. И это будет единственный бокал.Илья АВЕРБУХ, чемпион мира и продюсер:- Надеюсь на гастрольный тур с февраля. Готовим спектакль «Анна Каренина» к июню в Сочи. И новый «Ледниковый период» в планах.