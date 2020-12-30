«КП» собрала главные события прожитого нами 2020-го в «Алфавит года».И первой буквой в нем, конечно, должна была бы быть «К»! «Коронавирус», «Карантин», «Кризис», «Карабах»...Но русский алфавит сильнее даже этих напастей. Давайте вспомним все, что с нами было за год, по заученному с детства порядку.Азербайджан и Армения схлестнулись в древнем споре - чей Карабах. 26 лет назад его отвоевали армяне. Баку с этим не смирился. Копил военные силы, заручился поддержкой Турции и выждал момент, когда к власти в Ереване придут политики, критикующие Россию - главного защитника Армении. И грянула война. За 1,5 месяца она унесла жизни 5 тысяч бойцов. Но когда Ереван был уже в шаге от поражения, Россия вмешалась и остановила бойню, введя в Карабах 2000 миротворцев.При этом Москва смогла не рассориться ни с Ереваном, ни с Баку. Ни даже с Турцией.А Франции и США, безуспешно «мирившим» до этого армян с азербайджанцами, осталось лишь присвистнуть - как молниеносно и четко Россия сделала то, что не вышло у них.Борщ раздора закипел между русскими и украинцами. «Это наше национальное достояние!» - вскричали на Украине, когда в соцсетях выложили фото «русского борща». Оказалось, есть борщ полтавский, московский, питерский... А тот, который мы все знаем с детства, вообще «советский», варившийся в столовых от Бреста до Сахалина по единому рецепту.Борщ разный и общий, но главное - вкусный, был, есть, и его будем есть.Вытрезвители вернулись в Россию с подвохом - под самые новогодние праздники. С 1 января 2021 года их разрешено открывать во всех регионах страны. И брать с гражданина 1,5 тысячи рублей (в среднем) за сутки принудительного отрезвления. Теперь вопрос: кто успеет быстрее? Народ - погулять на длинных каникулах или власти - распахнуть двери пьяноприимных учреждений.Гастарбайтеры превратились в дефицит. Невиданное дело! МВД подсчитало, что их в России стало в два раза меньше. Из-за пандемии и кризиса они массово убрались домой. А убираться во дворах и строить дома теперь кому? Одни эксперты говорят: это шанс дать работу местным. Другие - что гастарбайтеров надо срочно возвращать. И лишь оставшиеся в стране мигранты потирают руки - расценки на их работу растут. Ничего личного, закон рынка.Дзюба попал! Но не туда, куда хотели болельщики и сам нападающий «Зенита» и сборной России по футболу. Видео с рукоблудством Артема Дзюбы вбросили в интернет хакеры-вымогатели, у которых он отказался выкупить этот компромат за $5 миллионов. И ведь отличный футболист. И молодец, что не стал кормить хакеров (их так и не поймали). Но сколько теперь Дзюба ни забей голов, а припоминать ему будут именно эту «игру рукой».Ефремов - любимец публики, актер, игравший пьяниц, как не мог никто. Потому что таким был и в жизни. Даже в тот роковой день, когда за рулем своего джипа в центре Москвы протаранил фургончик простого рязанского курьера Захарова. Курьер не выжил. А Ефремов даже из суда над собой устроил спектакль с битвой гламурных адвокатов Пашаева и Добровинского, приезжавших на процесс на «Майбахах» и самокатах. И получил 8 лет колонии.Но и там актеру прочат блатную должность завклубом. Лицедейство продолжается?Жванецкий - этот непревзойденный пересмешник нашей жизни ушел из нее, не попрощавшись. «Жизнь - как рояль. Клавиша белая, клавиша черная... Крышка», - говорил он. И еще: «Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут». Мы будем смеяться, Михаил Михайлович.Зум (Zoom) - вы тоже вздрагиваете от этого слова? А кто его знал до 2020-го, когда свидания, совещания и уроки были вживую? Мир перевернулся, унеся всю учебу и офисную работу в онлайн. На удаленку. В этот интернет-суррогат нашей жизни. И что обидно: производительность труда не упала. А значит, полного возврата в офисы уже не будет никогда. Просто то, что должно было случиться лет через 10 - 20, грянуло здесь и сейчас.Историк Соколов, считавший себя реинкарнацией Наполеона, расчленил свою любовницу, студентку из провинции. И пытался утопить части тела в реке, в самом центре Петербурга. Эта драма потрясла страну - как же так, в наши дни среди блистательных декораций бонапартовских балов кипели низменные страсти и творилось убийство! «Наполеону» Соколову суд отмерил 12 лет колонии.Коронавирус - невидимый глазу убийца - пустил под откос весь год и весь мир. Почти все правительства посадили свои страны на жесткий карантин, границы закрылись, экономики встали, а маски и перчатки стали обязательными, как паспорта.Но и это макание человечества головой в чумное средневековье не спасло от сотен тысяч жертв. Только в России на конец декабря уже 55 тысяч смертей от «короны».Медикам раздают ордена и надбавки, они реально герои года. Но больницы переполнены, скорые перегружены, телевизор и интернет раскалены от психоза.Счастливы только конспирологи. Они еще весной объявили: этот вирус нас спас от готовившейся третьей мировой войны. Спасибо, успокоили...Лукашенко стал в 2020-м одним из немногих правителей в мире, отказавшихся вводить карантин. Но белорусов, подуставших от 26-летнего нахождения Батьки у власти, это лишь раззадорило: не ценит наше здоровье. И после объявления о победе Лукашенко на выборах с 80% голосов Белоруссия погрузилась в грандиозные протесты. Они продолжаются до сих пор.Только Батька сдаваться не собирается. Он жестко разгоняет демонстрантов ОМОНом и потрясает автоматом у ворот своей резиденции. Бронежилет и каску надел даже его 16-летний сын Коля.Но больше всего в этом котле с горячей картошкой не позавидуешь России. Она на стороне белорусского народа, но против революции по сценарию Запада. Москва дает Батьке кредиты, чтоб страна не рухнула, но просит пойти на диалог с обществом.Когда в Белоруссии наступит развязка? Возможно, уже в 2021-м?Мишустин сменил Медведева в кресле премьера. Что было полной неожиданностью. Мало кто мог предсказать такой взлет карьеры скромного главы Налоговой службы, известного внедрением цифровых технологий. И совсем уж никто не смог бы шепнуть на ухо Михаилу Владимировичу, с чем ему придется столкнуться: управлять правительством, как на пожаре - в режиме пандемии и падения цен на нефть. Не позавидуешь. Но, кажется, ни у народа, ни у президента к Мишустину за год претензий нет. Что уже достижение.Навальный закрутил такой детектив со своим «отравлением», что он все больше похож на цирковой номер. Да, оппозиционер две недели пролежал в коме. И это не симуляция. Но если его травили самым мощным в мире боевым ядом «Новичок», почему не стало плохо никому вокруг Навального? А когда всплыла версия, что ему натерли ядом трусы, все окончательно превратилось в клоунаду.Правда, санкции за покушение на себя Навальный просит у Запада в адрес России реальные. И их уже вводят.Основной Закон страны - Конституция России - впервые обновился. Люди голосовали за поправки в узком окошке между первой и второй волной коронавируса. И дали больше полномочий парламенту, запретили отчуждать территорию России (сдать Крым теперь - преступление!), сделали индексацию пенсий обязательной и много чего еще. Но для многих главным стало то, что Путин сможет избираться в президенты снова в 2024 году. А будет ли? Сам он говорит, что пока не решил.Парад Победы должен был стать особым - юбилейным. Из-за вируса перенесли даже его! Но все-таки провели. Не 9 Мая, а 24 июня - в день, когда в 1945-м состоялся первый Парад Победы, а к Мавзолею кидали штандарты поверженной гитлеровской Германии. Зато страна вспомнила, что в ее истории была и такая славная дата.Рубль рухнул. Если забыли, год назад за доллар давали 62 рубля. Сейчас - 75. Осенью было и 80. А что вы хотели, если вирус подрубил и экономику, и главных кормильцев бюджета России - нефть с газом. Да, Родине будет чуть легче платить пенсии и зарплаты бюджетникам. Но купить на эти зарплаты и пенсии можно уже меньше.«Спутник V» сейчас так же известен миру, как и первый космический спутник Земли. Он был советским. И спустя 60 лет Россия снова выиграла гонку, раньше других стран зарегистрировав свою вакцину от коронавируса. Вот говорите что хотите, а это реальный прорыв и доказательство, что мы еще великая держава, а не страна третьего сорта. И это надежда на скорый выход из пандемии.Трамп - всё! Этот рыжий «агент Москвы», в честь избрания которого президентом США четыре года назад в Госдуме пили шампанское, умудрился ввести против России столько санкций, сколько не смог ни один из его предшественников. Продать Украине столько оружия, что Обаме и не снилось. И проиграл-то он Байдену как-то по-детски, не сумев защитить себя и Америку от фальсификаций. Может, хоть теперь приедет в Москву, доложит, почему не справился?Уборщица из костромского захолустья Марина Удгодская выиграла выборы главы своего села Повалихино. Бывший (теперь) глава - матерый единоросс попросил Марину отложить швабру и побыть техническим кандидатом, для видимости. А она возьми и победи! Учись, Трамп!В Повалихино повалили толпы репортеров, британская Би-би-си, Собчак на вертолете. Уборщицу уже двигают в Госдуму... Но Золушка всея Руси пока держится стойко и обещает не оставлять родное село. Все переживает, справится ли с должностью. Пусть у нее все получится!«Фургал! Фургал!» - кричал все лето на улицах Хабаровск. В Москве явно не ждали, что этот далекий край так здорово обидится на грубый арест своего губернатора. И ведь обвиняют Сергея Фургала не в банальном воровстве, а в организации убийств! И в Хабаровске в это даже склонны верить. Но то ли особый дальневосточный характер, привыкший к суровостям местной жизни, то ли накопленные обиды на высокомерную Москву не дают (до сих пор!) хабаровчанам быстро и покорно смириться.Хабиб - 32-летний выходец из Дагестана, чемпион мира по смешанным единоборствам и кумир кавказской молодежи выиграл свой последний бой и объявил о завершении карьеры. Перед этим у Хабиба Нурмагомедова умер от коронавируса отец, который был одновременно и его тренером.«Цены на продукты пандемией не объяснишь! При чем тут пандемия?» - обрушился Путин на министров в начале декабря, обнаружив, что сахар подорожал на 72%, подсолнечное масло - на 24%, а мука - на 16%. Ведь это все вдоволь производится внутри России и даже идет на экспорт. Правительство, аграрии и торговля взяли под козырек и обещают заморозить цены на первый квартал 2021 года.Чубайс уволен из «Роснано», где его все запомнили с бравурным спичем на новогоднем корпоративе: «У нас много денег. Вот просто много. Всем двойную премию». Но народ имел зуб на этого «всероссийского раздражителя» еще со времен приватизации, когда Чубайс всем раздал ваучеры, как он говорил, ценой по две «Волги». Но кто-то скупил на них заводы, а большинство не получило ничего. В лучшем случае меняли на ящик водки. Так что увольнение Чубайса многие приняли с плохо скрываемым удовлетворением.Впрочем, Анатолий Борисович и тут проявил непотопляемость - получил диковинную должность спецпредставителя по связям с международными организациями. Что это за синекура, скоро увидим.Шоу-бизнес разразился плачем: «Концерты отменены, государство, дай помощь, бедствуем!» Государство тактично смолчало. А «благодарные зрители» припомнили звездам все их лимузины, дворцы, бриллианты и перья напоказ. «Зажрались! Пусть поживут хоть годик как остальной народ», - раздалось в соцсетях. Вон и хулиган Шнур ушел в журналисты-продюсеры и зайчиком, без мата задает вопрос президенту. И «Дом-2» то ли закрывается, то ли съезжает на другой канал с понижением зарплат... Время такое, дорогие наши звезды, не до шоу...Экологические катастрофы сотрясали страну весь год. То в Норильске прорвет резервуар с топливом, и оно выльется в тундру. То у Камчатки начнут дохнуть рыбы и крабы... «Караул! - изрекает всероссийская скамейка у подъезда - наш интернет. - Наказать виновных!» На крыльях скорой расправы летит Гринпис. И выясняется: главный виновный - глобальное потепление. Оно точит мерзлоту на Севере, оно плодит ядовитые водоросли в океане. Не хотите катастроф? Закройте кран, выключите свет, не мусорьте. Начните с себя. Если сможете.Юбилей «Комсомольской правды». Да, нам стукнуло 95! А кто даст? Крупнейшая в стране газета и самый популярный новостной сайт kp.ru, Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) - это все мы. Но юбилей - в мае - выпал на самый разгар пандемии. Праздник прошел с лозунгом: «Мы еще погуляем!» Вот доживем до 100 и тогда - даже не сомневайтесь.«Я пережил этот 2020-й» - такую медаль впору выдать нам всем, выдержавшим уходящий год.