По данным «Института общественного мнения», 81% россиян уже составили себе список желаний на 2021-й год. Многие хотят стать богаче. Увы, с новогодними желаниями часто происходит один и тот же казус: они не сбываются. Чтобы этого не случилось, мы составили для вас финансовый чек-лист на каждый месяц следующего года. Можем сказать с уверенностью: эти дела и привычки точно сделают вас богаче.Январь:узнаем, куда они уходят«Деньги любят счет» - это первое правило, с которого стоит начинать, если вы хотите навести порядок в кошельке.- Это основа для того, чтобы принимать дальнейшие решения и делать выводы, - говорит Сергей Макаров, замдиректора Национального центра финансовой грамотности.Раньше учет доходов и расходов многие вели на бумажке или в табличке на компьютере. Но эти способы не очень удобные. В интернете много онлайн-ресурсов, куда можно ввести все данные, а в ответ получить понятные графики и простейший анализ расходов. Вот три самых популярных ресурса: EasyFinance, ZenMoney, CoinKeeper. Главный плюс - основные функции у них бесплатны. А вам больше и не надо.Февраль:разбираем хламУ большинства из нас - гигантское количество вещей («а носить нечего»). Что-то годами лежит на балконе, а что-то в гараже или на даче. Проведите ревизию. Это позволит и заработать, и освободить личное пространство.Явный хлам выкидывайте сразу. А хорошие, но ненужные вещи попробуйте продать через интернет. Для начала поставьте цену на 30% ниже аналогов. Если прошел месяц и вещь даже за копейки никто не хочет покупать, безжалостно выкидывайте ее. Значит, она не нужна не только вам.Март:ставим финансовые целиЧтобы осознанно экономить деньги, нужно понимать, для чего вы сокращаете расходы. Подавляющему большинству на крупные покупки надо копить.- Чтобы правильно поставить финансовую цель, она должна быть максимально конкретной, достижимой и исчисляемой, - говорит Сергей Макаров.Если хотите через год купить новую квартиру, запишите ее стоимость, определите первоначальный взнос по ипотеке, разделите его на 12 месяцев и начинайте с каждой зарплаты откладывать нужную сумму.Апрель:анализируем расходыЗа три месяца ведения личных финансов у вас накопится приличная статистика. Вы увидите, на что уходят деньги. Для многих это станет открытием и... поводом оптимизировать траты. Кто-то захочет сократить расходы на алкоголь и сигареты, а кто-то - на такси или рестораны. Большой плюс финансового учета - он дает четкую картину. А вы сами решаете, что сделать, чтобы сократить расходы, но не снизить свой уровень жизни.Май:считаем активы и долгиДоходы и расходы - это ежемесячная история. Но помимо этого у многих есть накопленные активы и пассивы. Первые - это имущество, которое составляет наш капитал и/или приносит пассивный доход. Вторые - это кредиты и прочие обязательства, которые «тянут» деньги.Задача - нарастить число первых и снизить число вторых. Посчитайте, какое у вас есть имущество и какие на вас висят долги. Если сумма положительная, хорошо. Если отрицательная - срочно думайте, как уменьшить кредитную нагрузку. Например, попробуйте рефинансировать кредит, чтобы снизить процент.Июнь:думаем о новых доходахПри доходах ниже среднего даже жесткая экономия мало поможет. Поэтому параллельно стоит заняться поиском дополнительных доходов. Финансовая цель будет стимулировать вас активнее искать новые возможности.Во-первых, можно пользоваться тем, что дает финансовая сфера. Это кэшбеки и программы лояльности, скидки, промокоды и прочее. Во-вторых, дополнительный доход на текущей работе или подработка в свободное от нее время. Дать универсальный совет здесь сложно. Все зависит от ваших навыков. Главное - стать хорошим продавцом самого себя, своих знаний и умений.Июль:страхуем все, что нужноАктивы должны быть защищены. И речь не только о квартире, машине и других осязаемых вещах. Обычно главный источник дохода - сам человек. Возникнут проблемы со здоровьем? Доход прекратится. Поэтому основная задача - защитить жизнь и здоровье кормильца и только потом застраховать крупные активы, которые принадлежат семье.Август:создаем резервный фондЭто заначка первого уровня. Ее создание надо поставить в приоритет.- Подушка безопасности должна составлять 3 - 6 месячных расходов семьи, - поясняет Сергей Макаров.Такой резервный фонд поможет, если вас неожиданно уволят. Причем свободные деньги должны лежать под процент. А небольшая заначка должна быть даже у тех, у кого есть долги перед банком. Отдавать все деньги на досрочное погашение не стоит.Сентябрь:учимся новомуНачало учебного года - хороший повод записаться на курсы повышения квалификации. Подумайте, что именно могло бы повысить ваши доходы в будущем, и начните этому учиться. Чтобы сэкономить, можно посмотреть бесплатные онлайн-курсы, но тогда у вас не будет подтверждения новых навыков. Еще вариант - попросить работодателя оплатить или софинансировать обучение. Шеф будет в курсе, что у вас есть новые навыки и желание расти. И может предложить повышение.Октябрь:начинаем инвестироватьПо-хорошему это стоит делать только после того, как вы создали резервный фонд. Но начать можно с маленьких сумм. Главное - регулярность. Зайти на фондовый рынок реально даже с минимальными сбережениями - от 10 тысяч рублей. И добавлять каждый месяц, например, по тысяче рублей (столько стоит минимальный лот на бирже). Большой плюс инвестиций сейчас - можно получить налоговый вычет. Для этого надо открыть ИИС (индивидуальный инвестиционный счет). Он позволит вернуть 13% от вложенных денег. Плюс получить доход от ценных бумаг (акций или облигаций).Ноябрь:заботимся о пенсииМолодые читатели посмеются над этим советом. И зря. Чем раньше вы начнете думать о будущем, тем больше получится скопить. Сейчас коэффициент замещения на пенсии составляет в среднем 30%. То есть при выходе на заслуженный отдых доход человека обычно падает более чем в три раза.- Чтобы пенсионный период был действительно «золотым», к нему нужно заранее готовиться, - говорит Сергей Макаров.Как именно и в чем копить - дело ваше. Хоть в банке, хоть на бирже. Но есть и специальные инструменты. Частные пенсионные фонды предлагают такую услугу, как «Индивидуальный пенсионный план». По нему тоже можно получить налоговый вычет - максимально за год вернут 13% со 120 тысяч вложенных рублей.Декабрь.Подводим итогиГлавный показатель - разница между вашими доходами и расходами. К концу года она должна вырасти. И не важно, за счет чего - экономии на тратах или на росте зарплаты. В идеале к концу года вы должны понимать, какие цели перед вами стоят, что нужно для их достижения и как вы продвигаетесь к этому результату. В декабре можно все проанализировать и поставить новые цели - уже на 2022 год.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Нелишние деньги»: автостопом по миру финансовИнструкция по применению финансовых знаний. Читать всем, у кого есть деньги (подробности)