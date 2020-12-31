Ну что ж ты страшная такая? Смотришь в глаза на выкате новоиспеченной звезды соцсетей – нововоронежской Аленки, и этот риторический вопрос так и просится на язык. Но не ответит чудовище в женском обличии. Оно же памятник! Зато с судьбою яркою. Зажглась, взлетела искрящимся фейерверком, и погасла, оставив в наших душах «послевкусие». Не каждый высокохудожественный шедевр удостоился такой же славы. Хотя немало разбросано по стране каменных, бетонных, гипсовых и металлических истуканов, наводящих ужас на прохожих…А босс и ныне тамПетра I, стоящего в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге напротив императорской усыпальницы, знают все. Он – босс, дедушка «семейки Гадовс», отлитый аж в 1991 году. В общем, пращур. Аленки ещё и в проекте не было, а он уже во всю удивлял и местных жителей, и туристов своим непропорционально гигантским телом и малюсенькой головой. Боже-боже, сколько же всякого было за эти годы сказано про дело рук скульптора Михаила Шемякина, вспомнить страшно. И про уродство, и про надругательство над личностью Великого Императора российского, и депутатов привлекали, и комиссии разные. А босс и ныне там.– Изменение пропорций тела и субъективное прочтение личности великого реформатора в этом произведении до сих пор вызывают споры в обществе. Но именно эта продолжающаяся дискуссия делает памятник интересным и актуальным даже спустя почти три десятилетия, – отвечают в Музее истории Санкт-Петербурга общественности, оскорбленной в ее эстетическом вкусе.Даром, что нимфаА вот это страшненькое создание с глазками-щелочками и перекошенным ртом – видно, Аленкина мама. Мы так решили. Дама средней «возрастной категории» - памятник последствиям неудачных пластических операций. Когда-то она была нимфой музыки и украшала стену Доходного дома Бадаева в Санкт-Петербурге, а сейчас иначе как «степной бабой» горожане ее не называют. После реставрации, проведенной в 2010 году, некогда нежные черты нимфиного личика превратились в недовольную гримасу уставшей от жизни стервозной тетки. Несколько неверных движений скальпелем - ой, мастерком - и милая красотка стала отталкивающей каменой особой. Кстати, пару лет назад барельеф снова реставрировали, но изуродованное лицо нимфы мастера трогать не стали, лишь подкрасили местами. Может, думали, что макияж исправит ошибки «пластики»?Однажды активисты движения за сохранения культурного наследия «Живой город» обратились «куда следует» - в комитет по сохранению городского имущества и в прокуратуру. Мол, верните барельефу приличный фейс. Но там, похоже, согласны с тем, что некрасивых женщин не бывает.Чудо-юдо рыба кит«Волосатая селедка», «лохматая мойва», «потомство парковой скамейки» - творение художника обидеть может каждый. Скульптуру белого кита с человеческим лицом, установленную по осени на набережной города Колы Мурманской области, пользователи соцсетей не патриотично обсмеяли вдоль и поперек. Забыли, небось, что такое же странное создание изображено на кольских гербе и флаге. Только моська у гербового чуда-юда печальная и к себе не располагающая. Даже подшучивать над ним не интересно. А физиономию кита-памятника, изготовленного, между прочим, из розового гранита, скульптор Вячеслав Самохин сознательно сделал добрее. Правда, по мнению некоторых колян, после «творческого переосмысления» чудо-кит стал каким-то дурацким и нелепым. Да и размеры его не впечатляют северян. Вместо сурового исполина, которого они ожидали увидеть на набережной, на постаменте красуется «малек» с наивным выражением лица. Или морды?В воображаемой семейке странных изваяний мы отвели белому киту место домашнего питомца.Пермский смешарикСтаршая сестрица нововоронежской Аленушки и ее тезка «живет» в Перми. В 2008 году она обосновалась в сквере Уральских добровольцев, рядом со зданием краевой администрации, аккурат в центре фонтана, и с тех пор не перестает удивлять прохожих. Прогуливаясь мимо девы со склоненной головой, прохожий нет-нет, да и задумается: а что, собственно, хотел сказать автор? Пермская Аленушка рук петербургского скульптора Михаила Колчанова, по сути – кусок отшлифованного камня с глазами. А фигурой каменная пермячка отдаленно напоминает тюленя.Пермский край вообще славится душераздирающими уличными изваяниями. Здесь есть пучеглазый памятник инопланетянину Алешеньке, скульптура гриба рыжика, кирзовых сапог и второгодника Ивана Семенова. Пуп земли тоже ищите на пермской земле.Зомби на прогулкеЕще одна девица пугает жителей Новосибирска. Правда, ей до славы сестрицы Аленушки ой как далеко. На аллее Друзей, стараниями застройщиков возводимого неподалеку жилого комплекса, металлическая «симпатяшка» с крепкой бычьей шеей появилась еще в августе, а свою порцию внимания получила только сейчас – спасибо нововоронежской родственнице. А то так бы и стояла незамеченной и неоцененной.У Аленкиной «сестры» есть и компания - истуканы-парни со смазанными лицами. Не иначе – племянники. Между прочим, по словам автора проекта архитектора Артема Ледяева, изначально композиция согласовывалась другая. По замыслу, три монстра на каникулах должны были быть милыми детками, запускающими в небо воздушного змея. Но получилось то, что получилось – компашка зомби. Ловкость рук и никакого мошенничества - нашелся подрядчик, который умудрился на проект стоимостью больше 2 миллионов потратить всего 500 тысяч. Сэкономили…Приходи, я тебя обоймуВ Пензе летом на фонтанной площади установили улыбающееся нечто – полулошадь-получеловек с распростертыми объятиями, торсом, развернутым на 360 градусов, и дырой во всю грудь. «Радушный кентавр» называется. Автор и исполнитель - скульптор Юрий Ткаченко. Несмотря на то, что странная скульптура прямо-таки низвергает позитив, горожане встретили ее в штыки: несколько недель шумели, что копытное оскорбляет их чувство прекрасного, а потом разразились петицией о сносе «коняшко-человека».«Первое впечатление - гармонии в скульптуре нет, композиции нет, пластики нет. Нет ничего, вообще ничего, за что можно назвать это творение скульптурой. Остается нам, простым работягам, понять, что же хотел донести до нас автор сего шедевра, что за тьма и масонский заговор творились у него в голове. Какие эмоции лично я испытал, глядя на это улыбающееся нечто? Отчаянное омерзение, ребята. Столько уродства в одном объекте - это надо уметь создать», — написано в коллективной кляузе-прошении.Не прочувствовали пермяки, что скульптор хотел, как лучше. Во-первых, копытный парень всегда готов к обнимашкам, а во-вторых, вежливо смотрит в лицо человеку, взгромоздившемуся ему на спину. Осталось понять, что символизирует дыра в груди кентавра. Может быть, открытость души? Радушного кентавра мы определили четвероногим дядей Аленушки Апокалипсиса. Ну а что, даже в уродливой семье не без урода.Руки коротки!Если продолжать тему скульптурного родства, то отцом инфернальной Аленки вполне заслуженно можно назвать челябинского железного человека с громким именем Венер, созданного скульптором-металлиста из Финляндии Камилем Сафиуллиным. Согласно авторской задумке, широкоплечий металлический мужичок с квадратной головой и очень натуралистичными причиндалами (срам, да и только!) - собирательный образ рабочего человека и символ города труда. Но почему без рук? Или это намек?Поначалу металлический безрукий мужик-символ, выполненный в духе постмодернизма, даже стоял в самом центре Челябинска, возле Арбитражного суда, но позже его убрали с глаз долой, и теперь он украшает площадку возле Исторического музея Южного Урала. Как рядовые челябинцы ни требовали выбросить Венера на помойку, безрукий работяга выжил и по-прежнему стращает прохожих. Ничего не попишешь, за трудягу вступился вице-мэра Челябинска Сергей Авдеев.К слову, кроме Венера, скульптор в разное время подарил Челябинску Пролетария, сделанного из тракторной цепи, и странного металлического верблюда. Тенденция, однако.Пень-пнемСтаршим братом Аленушки можно назвать деревянного госавтоинспектора, которого умельцы Артур Логинов и Олег Якубович из донского городка Азов установили на старом трухлявом пне. Ничего личного, просто парням-работягам поступила официальная заявка – спилить сухое дерево, растущее возле местного МРЭО, а то не ровен час рухнет. Парни так и сделали, а на пень, оставшийся после расправы со «стариком», установили «гаишника», вырезанного, к слову, из китайского ясеня – дерева редкой породы. Изначально Артур и Олег хотели выдолбить полицейского прямо из пня, но остатки спиленного дерева не выдержали ответственности и начали разрушаться. Тогда Олег, между прочим, мастер-краснодеревщик, поскреб по сусекам и нашел в заначке отличную ясеневую болванку.Хотя, признаем, полицейский получился довольно милым. С добрым, а не отталкивающе-потусторонним лицом. Сразу видно, что к скульптуре приложили руку не профессиональные мастера, одержимые скрытыми замыслами, а любители, работающие для души и бесплатно.Хорошей королевы должно быть многоДостойный член семейства Гадовс – новогодняя бабища в голубых лампочках, угрожающе нависающая над центральной площадью Ленина в том же Аксае под Ростовом-на-Дону. Имя ей - «Королева зимы». Высокая статная женщина – Аленкина тетушка, не иначе. Рост у царственной особы – аж 12 метров, а во внешности читается фамильное сходство. Пусть и нет у нее Аленушкиных зловещих глаз…. Кажется, у нее вовсе нет глаз.У жителей Аксая «Королева» вызывает противоречивые чувства: от восхищения безобразием до недоумения и гнева. Противники назвали светящуюся гигантессу «Богиней зла». А ведь она призвана создавать у прохожих праздничное настроение. С другой стороны, какой год, такая и новогодняя скульптура. Это называется - гармония. И не надо думать, что власти чего-то там не досмотрели. По словам главы администрации Аксайского района Александра Агрызкова, им хотелось подойти к украшению площади с какой-то фишкой. Ну что сказать, задумка удалась.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНововоронежскую жуткую Аленку продадут на аукционеСудьбу памятника решили на совещании, которое прошло 23 декабря в администрации Нововоронежа (подробности)