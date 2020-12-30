Путин у «доменной печи»В этом году праздник будет особенно семейным. Но расслабиться получится не у всех.- Я хочу напомнить, что у нас с вами работа непрерывного цикла. Все будут в домашней обстановке встречать Новый год, но ситуация непростая, поэтому рассчитываю, что вы всегда в строю и сможете включиться в работу, когда бы это ни потребовалось, - так Владимир Путин напутствовал перед Новым годом членов правительства.Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пока неизвестно, где именно президент будет в праздничные дни, но в любом случае он продолжит получать ежедневные доклады служб и ведомств.- Труд президента - это доменная печь, которую нельзя остановить ни на один день, - такое сравнение он привел.В прошлые годы Путин в новогодние каникулы катался на лыжах в Красной Поляне или играл в хоккей в Сочи, но маловероятно, что это окажется возможно сейчас, в условиях коронавирусных ограничений.А вот где Путин встретит Новый год, он рассказал сам.- Или здесь, в резиденции в Ново-Огареве, или дома, в городе.А где у меня дом, все знают, - пошутил он, имея в виду Кремль.При этом отмечать праздник глава государства вряд ли будет в том же кругу друзей и родных, что обычно. Из-за карантинных мер этот круг еще более сузится, став совсем небольшим.Володин вернется домой до боя курантовЗакрывая осеннюю сессию Госдумы, Вячеслав Володин попросил коллег-депутатов не планировать поездки за рубеж, а провести каникулы в России. Сам он, как признался «КП», собирается поступить так же и встретить Новый год дома вместе с родными. Причем это не дань коронавирусным ограничениям - так Володин отмечает каждый год.В одном из интервью он рассказывал, что у него есть небольшая традиция: нужно непременно вернуться домой с улицы или от родственников и друзей до боя курантов.Спикер Госдумы из новогодних блюд выбирает селедку под шубой. Живой елке он предпочитает искусственную.- Желаю всем здоровья, берегите себя и своих близких, сейчас это особенно важно, - сказал Володин «Комсомолке».Лидер ЛДПР скучает по теплому морю- Конечно, всем бы хотелось в компании, может, человек на десять, двадцать... - сказал «КП» лидер ЛДПР. - В том году я в «Метрополе» отмечал: сняли самый дешевый зал, человек двадцать нас было. А сейчас пока не знаю. К родственникам могу заехать, а там и внуки, дети. Может, часть коллектива где-то будет встречать, я нагряну, тоже поздравлю. Сюрприз!Жириновский советует не объедаться - как бы соблазнительно ни выглядели салаты и закуски. Владимир Вольфович поделился с «КП» рецептом своего любимого праздничного коктейля:- Сок - грейпфрут, гранат, апельсин, мед, варенье, шоколад, все это миксером смешать как следует, чтобы пробурлило там все. И вот это попить. Он будет и терпкий, и кислый, и сладкий, и красивый.Жириновский признает, что с удовольствием поехал бы в теплые края к морю.- Но в самолете можно заразиться. Потом - отель, ресепшен, официанты, охранники. Везде же люди. Свои люди - россияне - могут подходить. Я же не буду говорить: «Держите дистанцию!» Человек хочет поговорить, автограф, селфи. Придется на этот раз где-то под Москвой побыть - на даче, погулять просто по Москве.Рецепт от экс-прокурора Крыма- Новый год я встречу у родителей в Крыму. Будем там вместе с дочерью. Из-за работы у нас не остается времени на новогоднюю суету. Мы даже елку не успеваем нарядить, - пожаловалась Наталья Поклонская «КП».Но время приготовить утку по фирменному рецепту депутат Госдумы обязательно найдет.- Утку сначала нужно замариновать. Посыпать адыгейской солью, натереть черным перцем. Затем делаем надрезы, туда вставляем дольки чеснока, горошинки перца и лавровый лист. Тушку смазываем горчицей, поливаем оливковым маслом. Фарширую утку яблоками, черносливом и грецкими орехами, - перечисляет Поклонская.Готовкой экс-прокурор Крыма будет заниматься вместе с мамой. А кроме утки, на новогоднем столе обязательно будут оливье, крымское вино и холодец.Салат для премьераМихаила Мишустина назначили на второй пост в государстве в январе, а уже через пару месяцев страну накрыла пандемия, да и сам премьер успел переболеть ковидом. Но какими бы долгожданными ни были для него праздники, расслабляться Мишустин не собирается.- На каникулах он планирует работать. Вице-премьерам и министрам также поручено продолжать контролировать ситуацию в курируемых отраслях, - рассказал «Комсомольской правде» пресс-секретарь премьера Борис Беляков.А новогоднюю ночь Михаил Мишустин проведет дома с семьей. И на столе, как и у всех нас, будет салат оливье - любимое блюда премьера, - раскрыли маленькую тайну в пресс-службе главы правительства.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕГеннадий Зюганов: Надеюсь, на Новый год внуки подарят мне только «пятерки», а Дума - Закон о пчеловодствеЛидер КПРФ - обозревателю KP.RU Александру Гамову - о том, как отметит праздник и проведёт новогодние каникулы (подробности)Валентина Терешкова - о «Ёлке желаний», керамических «космонавтиках» и своих мечтахПервая в мире женщина - космонавт рассказала обозревателю KP.RU Александру Гамову - с кем встретит Новый год (подробности)