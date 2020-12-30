Новогодние праздники - время застолий, встреч с друзьями, пора для активного зимнего отдыха. Однако и в эти дни планы могут нарушить разные неприятности со здоровьем. Вместе с Рустамом Мердалимовым - врачом скорой медицинской помощи, педиатром, специалистом центра аккредитации РНИМУ имени Н. И. Пирогова, и Натальей Харченко, кандидатом медицинских наук, врачом-гастроэнтерологом Семейного медицинского центра, «Комсомолка» разбирает самые распространенные новогодние напасти.1. Если отравились едойКонечно, мы стараемся приберечь к празднику самое вкусное. Но бывает, что-то из продуктов было закуплено сильно заранее, неправильно хранилось или доедается уже день на третий. Испорченные продукты могут стать причиной пищевого отравления.Как проявляется: слабость, спазмы в животе, приступы тошноты и рвоты, жидкий стул, внезапные озноб и температура.Что делать: поможет экстренное промывание желудка (пьем большое количество воды и искусственно вызываем рвоту). Если же после приема пищи прошло уже несколько часов, нужно выпить сорбенты (энтеросгель, смекта, полифепан или активированный уголь). Лучше использовать те препараты, которые можно растворить в воде, это позволяет быстрее ликвидировать последствия отравления. Также нужно пить много воды.2. Если перебрали спиртногоВсегда лучше сначала поесть, а потом уже произносить праздничные тосты. Если желудок пустой, шансов перебрать со спиртным больше.Как проявляется: спутанное сознание, очень низкое или очень высокое давление, учащенный пульс, галлюцинации, рвота, сильная головная боль, сильные боли в кишечнике, потеря сознания. Не обязательно проявятся все эти симптомы, нескольких уже достаточно для того, чтобы оценить ситуацию как серьезную.Что делать: при алкогольном отравлении нужно вызывать скорую. После визита врачей пострадавшему надо придерживаться режима «голод и покой» в течение суток, а потом начинать питаться легкой диетической пищей.Если вы просто немного перебрали, наутро поможет обильное питье - обычная минералка. И плотный завтрак!3. Фейерверк не задался...ЧП с пиротехникой на Новый год, увы, не редкость. Происходит это и из-за несоблюдения техники безопасности, и потому, что сами салюты бывают некачественными.Что делать:Если каким-то образом пострадали глаза, лучше сразу обратиться к врачам.Если повреждена кожа, видно небольшое покраснение, можно промыть ожог чистой проточной водой.Появление волдырей - опасный сигнал. В этом случае стоит идти к врачу.Ни в коем случае не протирайте пострадавшее место снегом: кристаллическая структура льдинок сработает, как наждачная бумага, и повредит кожу;Нельзя смазывать место ожога маслом или каким-то кремом. Это нарушает теплообмен и ухудшает заживление.4. Если упал на льдуГлавное правило: если был удар головой, обязательно нужна помощь врача-невролога, хирурга и травматолога!Если просто поскользнулись, упали в мягкий снег и при этом можете ходить, специализированная помощь не нужна. Дома осмотрите место ушиба, понаблюдайте за своим состоянием, в норме синяк должен постепенно проходить, дискомфорт уменьшаться.Это должно насторожить:боль долго не проходит;трудно или невозможно пошевелить рукой или ногой;изгиб ноги или руки неестественен, сильная боль.Что делать: при подозрении на перелом нужно минимизировать любую подвижность и вызвать скорую. Врачи не рекомендуют самостоятельно накладывать шины из подручных средств, зачастую это только вредит, может вызвать дополнительное смещение костей.Важно!Внимательно относитесь к катанию на санках, особенно на так называемых ватрушках. При съезде с горки они нередко начинают неконтролируемо вращаться, изменяя траекторию. Человек может вылететь с трассы и врезаться в дерево.5. Если заболел животБоль в животе может быть симптомом совершенно разных заболеваний (например, обострение язвы, гастрит или что-то другое). Как минимум следует проконсультироваться с врачом-терапевтом.Что происходит: из-за неправильного праздничного питания в желудке случается выброс желчи и кислоты, что обостряет хронические проблемы, гастрит, язвенную болезнь и может стать причиной совсем новых недомоганий.Важно!Одна из самых неприятных новогодних проблем со здоровьем - панкреатит. Приступ может случиться у совершенно здоровых людей. Плохо может стать через несколько часов после еды или даже через сутки.Как распознать панкреатит:опоясывающие боли в животе, часто отдающие в спину,тошнота, рвота,жидкий стул,вздутие живота,сложно найти удобное положение в постели или сидя, некомфортно в любом положении,озноб, иногда температура.Что делать:Если боли в животе резкие, есть рвота, озноб и температура - немедленно вызывать скорую.Чтобы снизить риск приступа панкреатита, не допускайте длительного голодания перед тем, как сядете за праздничный стол. Поэтому лучше в праздничный день и позавтракать нормально, и пообедать, и поужинать, а ночью есть поменьше.Если вы попросту переели в праздники, выпейте препараты - ферменты для пищеварения, устройте себе разгрузочный день. Поможет и прогулка на свежем воздухе.