Рождество 2020 года римляне запомнят надолго. Не успели жители Вечного города погоревать, что нарушены все традиции этого долгожданного праздника и нельзя всей родней встречать Сочельник Рождества за одним большим столом из-за эпидемической ситуации, а Папа провел службу раньше канонических рождественских часов, как на головы обрушилась новая напасть.Прямо утром 26 декабря. Привычка пролистывать новости на смартфонах перед тем как пойти утром чистить зубы, 26-го декабря спасла некоторых от того, что б к ним в организм попала лишняя доза мышьяка. Дело в том, что одна из самых чистых в мире - римская водопроводная вода, на севере города оказалась токсичной из-за попадания из почв в некоторые водопроводы мышьяка. Итальянская пресса написала, что причиной является сельскохозяйственная деятельность на севере столице. Именно с этих сельскохозяйственных земель арсеникум (мышьяк) попал в водопроводную систему Арсиал ди Мальборгетто.Мэр Рима Вирджиния Раджи сразу выпустила постановление о запрете использования воды из под крана для пищевого потребления. Написано, что это только на севере города, но по сути во всем Риме люди перешли на покупную воду из магазина. Везде резко поднялась продажа бутилированной питьевой воды.Запрет будет действовать до 31 декабря 2020 года. По предварительным расчетам на ликвидацию аварии будет потрачено около 1 млрд 700 млн. евро и рассчитана программа на полное переоборудование участка и дезактивацию на 365 дней.Римляне, как и все итальянцы, к вопросу еды относятся очень щепетильно, а вода — это почти свято для них с античных времен. Римляне гордятся своими источниками, давая им имена, так ,например, вода в фонтане ди Треви называется Aqua Virgo , в память о девушке (Virgo) показавшей солдатам источник, из которого до сих пор по старым акведукам поступает вода в фонтан. В городе можно всегда было пить из под крана, строгий мониторинг качества, анализы проводят несколько раз в сутки. В некоторых районах города вода в кранах минеральная, из скважен. И тут такая катастрофа в праздники.Конечно, когда мы пришли в соседней магазин днем 26-го, то в отделе бутилированной воды выбор был уже небольшой. И это надо учесть, что рядом с нашим домом источник минеральной воды, куда ходят жители всех окрестных кварталов. Парой дней позже и мы пошли на источник. Там было народа раз в пять больше чем обычно в некарантинные выходные. Не смотря на теперешний запрет выходить из дома без особой, указанной в постановлении, причины, народ пришел за водой. Люди приезжали на машинах забитых бутылками и цистернами.Молодой парень обсуждал по телефону маршрут и доставку воды пожилым родственникам. И вода нужна и карантин никто не отменил — нужно заполнять документ (самосертификацию) для перемещения. Говорить в маске по телефону с плохо слышащей пожилой родней — это еще то испытание. Но благо итальянцы народ хоть и вспыльчивый, но с огромным чувством юмора. Рядом стоящий в очереди за водой мужчина пошутил: «Теперь, благодаря аварии, мы узнаем всех соседей по кварталу и кто кому родней приходится! Главное, что б канализация еще не сломалась».Надеемся римская проблема с водой будет решена даже до двенадцатого удара колокола на Святом Петре 31 декабря. А так же очень хочется, что б этот безумный 20-й год еще не преподнес плохих сюрпризов и уходя забрал все невзгоды уходя из нашей жизни в историю.