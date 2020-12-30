Маргарита Терехова более десяти лет борется с болезнью Альцгеймера. 78-летняя актриса несколько лет прикована к постели. От прежней красавицы не осталось и следа - недуг страшно изменила артистку. Кроме того, звезда фильма Андрея Тарковского \\"Зеркало\\" и культовой картины режиссера Яна Фрида \\"Собака на сене\\" не хочет никого видеть и отказывается от помощи.Эммануил Виторган рассказал о состоянии Маргариты Тереховой. Звезды много лет назад вместе снимались в фильме \\"Благочестивая Марта\\". Тогда им не нужно было играть чувства. По признанию Эммануила Гедеоновича, он был влюблен в Терехову. \\"Удивительная актриса и человек потрясающий. Я ее обожал. Если бы не Аллочка, то я бы обязательно ухаживал за ней. Она просто чудо. О ней можно говорить только высокими словами. Она профессионал, человек, очень заботливая. Очень общительный человек. Никогда не врет\\", - разоткровенничался актер в студии программы \\"Судьба человека\\" на канале \\"Россия 1\\".Он также отметил, что ему известно о сегодняшнем состоянии Маргариты Борисовны. По словам звезды, она не хочет никого видеть и отказывается от помощи. Виторган предлагал коллеге деньги на лечение и прочие, связанные с заболеванием, расходы. \\"Я знаю, что она сильно болеет. К сожалению, огромному. Она не хочет, чтобы с ней кто-то общался. Я пытался связаться. Спрашивал: «Может, помощь нужна?». Нет. Она вообще гордый человек. Удивительная женщина\\", - добавил актер.Отметим, в середине 2000 годов у звезды театра и кино начала прогрессировать болезнь Альцгеймера. Она уже несколько лет не может самостоятельно передвигаться. Последние публичные интервью знаменитость дала в 2011 году. Сейчас за ней ухаживают сиделки. Дети Тереховой, Анна и Александр, стараются оберегать ее от общения с прессой. Сын звезды отметил, что артистка такого уровня, как его мама, заслуживает остаться в памяти поклонников блистательной, молодой и красивой.