Кэтрин Зета-Джонс нечасто делится в Инстаграме снимками в купальнике. Но накануне Нового года актриса сделала исключение и неожиданно опубликовала фото в бикини. Правда, при этом она честно предупредила, что кадр был сделан в прошлое Рождество. Но за минувший год Кэтрин мало изменилась: 51-летняя голливудская звезда в потрясающей форме.На фото актриса позирует в черном бикини в обнимку с Санта-Клаусом.- В прошлом году во время отдыха на Бермудских островах Санта застал меня врасплох прямо в бикини. В этом году я опечалена, что его нет: ведь я сделала прическу, принарядилась и так сильно его ждала. Что ж, возможно, повезет в другой раз, - подписала она снимок.Кэтрин в черном купальнике и в темных очках никак не выглядит на свой возраст: на фото ей можно дать лет 35. «И как тебе удается выглядеть в этом году еще лучше?», «Самая красивая женщина в Голливуде», «Великолепная», «Красотка на все времена», - пишут поклонники в комментариях.К слову, нынешнее Рождество закончилось для актрисы травмой. В Инстаграме Кэтрин рассказала, что повредила ногу, украшая собственный дом к новогодним праздникам. В видеоролике она показала покалеченную конечность, обернутую в пакет со льдом. Оказалось, ей на ногу упала металлическая скульптура.- Итак, я развешивала свои рождественские украшения, - рассказала звезда в видео. - И железный стержень, эта скульптура, которая мне даже не нравится, упал мне на ногу. Это очень больно.Кэтрин часто делится с поклонниками разными моментами из своей жизни. Например, она как-то рассказала, как познакомилась со своим мужем, актером Майклом Дугласом. История любви Кэтрин и Майкла – одна из самых красивых в Голливуде: пара вместе уже 22 года, у супругов двое прекрасных детей. Они пережили немало трудностей, но по-прежнему вместе. В своем Инстаграме актриса опубликовала фотографию, сделанную в тот вечер, когда она познакомилась с Майклом.Будущие супруги встретились в 1998 году в Европе, на кинофестивале во французском Довиле. На фото Майкл и Кэтрин сидят рядом на банкете.- Не помню, о чем мы говорили, - призналась Зета-Джонс в Инстаграме.Тогда, во Франции, Майкла и Кэтрин познакомил их общий друг Дэнни де Вито. Зета-Джонс представляла на фестивале свой новый фильм «Маска Зорро». Очарованный Дуглас настоял, чтобы их посадили рядом, за одним столом и практически сразу сказал ей: «Я хочу стать отцом твоих детей», чем немало смутил Кэтрин. Тем не менее, спустя два года, в 2000-м году, они поженились. Ради Кэтрин Майкл оставил первую жену - в том же 2000 году он развёлся с Диандрой Дуглас, с которой прожил 23 года и воспитывал сына Кэмерона. В отместку первая жена ободрала Майкла как липку, отсудив половину его многомиллионного состояния.К слову, у супругов один день рождения на двоих, но с разницей в 25 лет – они оба родились 25 сентября. У супругов есть 17-летняя дочь Кэрис – красавица, вся в маму - и 20-летний сын Дилан. Супруги пока не рассказывают, собираются ли их дети продолжить актерскую династию. Но, судя по всему, наследники Дугласа и Кэтрин Зета-Джонс пока не рвутся на экран.