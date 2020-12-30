ДЕНЬ СОЛИДАРНОСТИПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил читателей своего официального паблика с Днем солидарности азербайджанцев мира, который отмечается 31 декабря.\\"Операция \\"Железный кулак\\", проводимая нашей армией в чрезвычайно сложных с территориально-рельефной точки зрения условиях и в короткие сроки, вошла в мировую историю и изучается ведущими военными центрами и специалистами. Грандиозный парад Победы, проведенный 10 декабря на площади Свободы в Баку, продемонстрировал политическую, экономическую и военную мощь азербайджанского государства, волю нашего народа, решимость нашей армии к победе, непоколебимый боевой дух наших солдат и офицеров\\", - написал Алиев.Алиев заявил, что в кратчайшие сроки превратит \\"родной Карабах в настоящий рай\\".Президент Азербайджана Ильхам Алиев ознакомился с работами, проделанными в рамках реконструкции автомобильной дороги возле границы с Россией.\\"Глава государства также принял участие в открытии первого 30-километрового участка новой автодороги, которая является составной частью международного транспортного коридора \\"Север-Юг\\"\\", - сообщает официальный сайт правительства Азербайджана.Новая дорога протяженностью 150 километров имеет на всем протяжении 4 полосы движения.В это время министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел служебное совещание с участием заместителей министра обороны, командующих видами войск, начальников главных управлений, управлений и служб министерства, а также командиров воинских объединений. Он потребовал повысить \\"бдительности военнослужащих, заступающих на боевые дежурства\\".В ГОСТИ НА БАЗУА министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян посетил 102-ую российскую военную базу, которая расположена в Гюмри.\\"Вагаршак Арутюнян ознакомился с инфраструктурой военной базы, вооружением и военной техникой. Глава оборонного ведомства Армении поздравил командование и личный состав военной базы с днем формирования подразделения, поощрил отличившихся в ходе службы российских военнослужащих. Вагаршак Арутюнян подчеркнул роль и значение дислоцированной в Армении российской военной базы в контексте обеспечения безопасности в регионе, говорил об углублении армяно-российского стратегического партнерства и союзнических связей\\", - сообщает сайт Минобороны Армении.Арутюнян зашел в православную церковь Святой Александры на территории военной базы, музее военной истории, сделал запись в книге гостей музея. А затем отправился с инспекцией по своим подразделениям.\\"С целью проверки теоретических знаний личного состава и совершенствования практических навыков в одной из воинских частей 1-го воинского соединения с участием военнослужащих артиллерийских подразделений было проведено профессиональное занятие: артиллеристы усовершенствовали профессиональные навыки приведения в боевое состояние военной техники, управления огнем, а также разведки целей\\", - сообщает сайт Минобороны Армении.ТУРЕЦКИЙ ДЕСАНТ В БАКУ\\"Генерал и еще 35 офицеров Вооруженных сил Турции будут нести службу в совместном с Россией центре по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе\\", - сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.В Баку прибыли офицеры управления центра, который пока еще строится. Акар также подтвердил, что совместный с российскими миротворцами центр \\"может начать функционировать в январе 2021 года\\".Меморандум о создании совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня в Нагорном Карабахе был подписан 11 ноября по итогам переговоров по видеосвязи Хулуси Акара и министра обороны РФ Сергея Шойгу.МНЕНИЕМой ответ Константину Затулину: Азербайджан вправе выбирать себе союзников так, как считает нужнымЗаведующий сектором администрации президента Азербайджана Фуад Ахундов ответил на опубликованную в «Комсомольской правде» колонку депутата Госдумы Константина Затулина (подробности)