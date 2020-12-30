После начала пандемии в научном сообществе появилось рекордное количество публикаций и исследований, посвященных как самому коронавирусу, так и его влиянию на все области жизни. Одно из направлений исследований - как люди в этих непростых условиях ищут способы справиться со стрессом, страхом и полной неопределенностью.Как отмечают психологи, важным способом справиться со стрессом в этих условиях стала возможность человека обратиться к внутренним и внешним ресурсам.Волонтерское движение, как форма социальной поддержки, в период пандемии оказалось незаменимым. Неравнодушных к чужим проблемам россиян с каждым днём становится всё больше. Волонтеры доставляют средства индивидуальной защиты для врачей, привозят пожилым лекарства и продукты, берут на передержку животных и, что очень важно, оказывают психологическую помощь.Помимо социальной поддержки, важную роль сыграла стратегия преодоления стресса или копинг-стратегия, которая связана с уходом в саморазвитие, в самореализацию.Режим самоизоляции оказал сильное влияние на психологическое здоровье людей, лишив их возможности общаться с близкими и друзьями. Для того, чтобы не оставлять людей наедине со своими проблемами, волонтеры запускали онлайн-проекты и конкурсы, музеи и театры перешли в онлайн, а многие образовательные онлайн-платформы открыли доступ к материалам для широкой аудитории. И, конечно же, решив качественно использовать время на самоизоляции, многие вернулись к книгам. Книги всегда были не только основным источником знаний, но и показывали настроение и состояние общества.- С началом пандемии и объявленной в России самоизоляции с первых дней апреля прослушивание аудиокниг по психологии и саморазвитию увеличилось в 2 раза. Люди решили посвятить освободившееся время саморазвитию, работе над собой, а также решению семейных проблем и умению контролировать себя в любых ситуациях. Стала заметна потребность слушателей научиться понимать и слышать свою семью. Также резко вырос запрос на управление финансами. По итогам уходящего года категория «Психология и саморазвитие» вошла в топ-5 самых популярных жанров среди российской аудитории слушателей. Кроме того, в топ-20 самых популярных аудиокниг поднялись те, которые рассказывают о мировых неспрогнозированных явлениях и о том, как справиться с непростыми жизненными ситуациями», - комментирует Дарья Анжело, медиадиректор международного стримингового сервиса аудиокниг Storytel, – мы постоянно проводим такие исследования и дополняем контент, чтобы каждый смог найти ответ на свой вопрос, источник вдохновения или просто насладиться любимой книгой. Книги учат нас добру и взаимовыручке. И мы надеемся, что вносим свою лепту в общее дело. Мы верим, что книги помогут не поддаваться панике и пережить это непростое время с пользой.