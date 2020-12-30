В полицию позвонил москвич Сергей В.*. Мужчина сообщил оперативникам о том, что его родной сын Иван украл у него сотовый телефон. По словам Сергея, в настоящий момент он находится на карантине из-за подтвержденного COVID-19, и мобильный был его единственной связью с окружающим миром. Полицейские взялись за дело и достаточно быстро разыскали 19-летнего похитителя телефонов Ивана, который объяснил оперативникам, что действовал исключительно из благих побуждений и заботе о папе.«Оказалось, что 19-летний Иван В.* отнял у родного отца телефон, поскольку тот с помощью мобильного заказывал домой курьеров различных доставок. Прибывших курьеров он уговаривал сбегать в магазин и купить ему спиртное за небольшое денежное вознаграждение. Курьеры были рады любому заработку и приносили мужчине крепкие напитки из ближайшего магазина», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.Встревоженный сын устал от того, что его отец Сергей гробит здоровье алкоголем и вместо домашнего лечения от коронавируса постоянно пьет. Парень отнял у папы сотовый и надеялся, что теперь тот возьмется за голову и будет прилежно лечиться дома, однако обиженный отец написал заявление в полицию. Теперь оперативники проводят проверку, им предстоит разобраться во всех деталях необычной семейной ситуации и дать ей правовую оценку со стороны закона.* - имена изменены.