- Лукаш, Джень добры! (по-польски, прим.ред)- Здравствуйте!- Компания Форесия - это один из крупнейших производителей автокомпонентов на иномарки и на отечественные авто. Верно?- Да. Кроме того, это одна из старейших компаний в этой сфере. Ей уже 106 лет.- Чтобы такой срок держаться в лидерах, нужно особое внимание к качеству продукции, к покупателям и, конечно, грамотное управление. Поэтому сегодня хочется узнать, как вам удается достигать успехов. Лукаш, как обычно строится ваш день?- Обычный день начинается в 5 утра, как правило, с зарядки. Какой именно, зависит от дня недели, это или забег, или тренировка в зале. Из-за пандемии передвижения были ограничены, и я организовал у себя в гараже маленький спортзал. Поэтому сейчас я могу тренироваться дома. В 5.30 у меня уроки французского языка. После я уделяю время чтению книг, учебе и когнитивным тренировкам. Есть очень хорошие инструменты, для интеллектуального развития, это Learning Lab (Лаборатория обучения Faurecia Russia), это WIKIUM, это TED Talks.- После такой тренировки уже можно и к работе приступать?- Да, как раз после нее я проверяю свою почту до 9 утра. После 9.00 у меня совещание с моей командой.- А когда успеваете завтракать и обедать?- Это то, что мне нравиться во время пандемии, то что обед я провожу дома с супругой и детьми. Я гораздо больше внимания стал им уделять. раньше я много ездил по стране и за рубеж, а теперь дела ведутся дистанционно. Так что могу сказать, что по сравнению с моим прежним графиком, сейчас я сделал запас общения с семьей на 10 лет вперед. Но, конечно, обеды с семьей это для меня очень ценно. И ужины тоже. Это уже обязательный ритуал, хотя мой рабочий день заканчивается поздно, в среднем в 21.00. Мы еще успеваем уложить спать младшего ребенка и погулять.- Получается, вы сейчас много работаете из дома?- Да, после обеда, я возвращаюсь в мой хоумофис, который находится в комнате моего младшего ребенка, и продолжаю рабочий день. Мы видим сложную эпидобстановку и стараемся не ослаблять наших противоэпидемиологических мер, ни в отношении себя, ни в отношении своих сотрудников. Многие сотрудники работают из дома, а на производственных площадках мы сохраняем использование мер индивидуальной защиты, социальную дистанцию, развозим сотрудников нашим транспортом.- Помимо этого вы и другим организациям помогаете?- Как раз когда был дефицит средств индивидуальной защиты, мы поддержали больницу в Тольятти и наших поставщиков. Мы пошили защитные маски, привезли в эти организации.- Щедрость и взаимопомощь - это по-русски. За время жизни в России, вы, наверное, переняли много наших национальных черт.- Меня спрашивали не раз, что я люблю в России. Это не только широкая душа, это романтизм, интеллигентность, ум и уважение к старшим.- А в чем проявляется романтизм?- В том, что вы сохраняете духовные ценности, которые на общем фоне за счет глобализации и с учетом ускоренного темпа работы просто начинают исчезать. Это открытость, это то, насколько быстро русские влюбляются. В Польше тоже есть такие люди, но это зависит от региона, в больших городах это встречается все реже.- Вы живете в России уже 10 лет. В чем пришлось перестраиваться с польского на русский менталитет?- Я бы не сказал, что есть какие-то серьезные отличия. Но русские меня поразили своей логикой, подготовкой инженеров. Это как раз те специалисты, которые нужны нашей компании. Ну и, конечно, в России, очень красивые женщины. И все люди стремятся к развитию.- К вопросу о развитии. Вы сами из небольшого польского городка - Легионово. С чего началась ваша история успеха, путь из провинции на мировой уровень?- Вообще моя семья с юга Польши. Мама и отец приехали учиться в Варшаву, а я уже родился в Легионово, этот город находится совсем рядом с Варшавой, поэтому сложно назвать его провинцией. А когда мне было 4 года, мы вернулись в столицу. Но путь моего успеха начался не там, и не в Легионово, он начался с гор, с корней моей семьи. Мы ездили на юг к моим бабушкам и дедушкам, я до сих пор стараюсь туда ездить. Там я наслаждался природой, слушал, что говорили старшие.- Кто-то из вашей семьи помог вам выбрать профессию инженера или вы сами?- Как-то все сложилось: и места, где я рос, и люди. Еще мне всегда нравились машины. Возможно, поэтому я всегда заканчивал университеты по направлению машиностроения. Я всегда на улице смотря на автомобили, оценивал их вид, комфорт. Поэтому выбор профессии был логичным.- А не пробовали в детстве уже создавать модели машин или что-то мастерить?- Был один пример, только я не собрал, а разобрал вещь. Родители мне купили новый велосипед, в то время их было сложно найти. Этот велосипед был зеленого цвета, а я решил, что он будет белым и его полностью разобрал и перекрасил. Но проблема была в том, что я не смог его собрать. Так что своего я добился, но на велосипеде уже не покатался. Зато сейчас у меня в гараже стоит белый велосипед. Кстати, я собрал его сам. Для себя, но мои сыновья уже пытались на него забраться. Они еще слишком малы, чтобы кататься на нем, но пытаются дотянуться до педалей. При этом они уже просят собрать им велосипеды побольше.- А сейчас есть время что-то мастерить, или основную часть времени вы проводите в офисе?- Я бы не сказал, что работа топ-менеджера офисная. Я провожу больше времени с сотрудниками на встречах или на производстве. Я выстраиваю процессы. Это тоже своего рода конструктор, так что я строю систему. Я показываю пример того, как выстраивать общение, как уважать людей и следующим шагом является то, что мои сотрудники также ведут себя и со своими подчиненными, и так далее. Это очень важная цепочка взаимоотношений на работе.- Пример очень важен не только на работе, но и в семье. Чему учили вас ваши родители, и чему вы учите своих детей?- Да, нам с сестрой родители всегда показывали пример, если хотели, чтобы мы чему-то научились. Для меня грандиозный пример в том. что мои родители родом из деревни даже меньше, чем Легионово, где низкий уровень образования, сумели поступить в университеты, много трудились, стали образованными и уважаемыми людьми. Еще, мой отец - военный, и он научил меня дисциплине. Я также веду себя со своими детьми. Моим сыновьям 4 года и 7 лет. Я не хочу, чтобы они курили, и не курю сам, я хочу, чтобы они читали книги, и я много читаю сам, читаю с ними. У нас нет телевизора, зато есть спортзал. Я занимаюсь спортом и правильно питаюсь, а мои сыновья все это видят и запоминают.- Вы не активны в социальных сетях. Детей тоже стараетесь держать подальше от интернета и компьютерных игр?- Это сложнее. Но моя супруга разработала систему, по которой они зарабатывают минуты, чтобы провести их за компьютером. У них есть таблица на холодильнике, где отмечается, сколько минут они могут поиграть в игры. Они убираются в доме, помогают маме, папе и так зарабатывают это время, и заодно приучаются к труду.- Вы уже несколько раз упоминали про спорт. Велосипеды не единственная ваша страсть, еще одна - это легкая атлетика. Вы даже принимаете участие в крупных забегах в том числе в Тольятти.- Да я посещал много забегов и в Самарской области, и в Москве, и в Суворове и в Суздале. Мы участвуем в них с семьей и друзьями. Спорт - это часть жизни. Из индивидуальных видов спорта - для меня легкая атлетика, пожалуй, любимый. Это борьба с собой. Это - круто! А из командных видов спорта я люблю футбол.- Вы болельщик или активный игрок?- Болельщик. Сейчас болею за \\"Легию\\" футбольный клуб Варшавы. Не скажу, за кого болею из российских команд, много тех, которые мне нравятся, в их числе \\"Зенит\\" и \\"Локомотив\\", где, кстати, сейчас играет поляк Гжегож Крыховяк. При этом, я и хоккей смотрю, ходил на игру и на \\"Ладу Арену\\". Вообще я люблю красивые матчи, красивую игру. А кто выигрывает или проигрывает - это уже другое дело.- Здоровый образ жизни - это не только спорт, но и правильное питание. Вы его тоже соблюдаете?- Конечно. Но еще я люблю русскую кухню. А спортивное питание и русская кухня - абсолютно разные вещи. Мы с семей иногда посещаем русские рестораны, которые, кстати, сейчас не так просто найти. Я обязательно заказываю борщ, блины, мои дети их просто обожают. Из напитков мы с женой оценили Иван-чай.- А какое у вас любимое блюдо из польской кухни?- Я больше скучаю не просто по национальным блюдам, а по тому, что готовит моя мама. Моя жена тоже прекрасно готовит, а ее мать - профессиональный повар, поэтому у женщин в нашей семье, конечно, в этом плане сильная конкуренция. Но мамины блюда - это память из детства. Я пробовал повторить в России ее бигос (прим. - традиционное блюдо польской кухни из квашенной капусты и мяса), но получилось, конечно, не так, но похоже.- Впереди Новый год. Какие планы и цели ставите себе в 2021 году? Как их достичь?- Главное, что я хочу - приносить пользу своим близким, своим сотрудникам и обществу. Когда компания идет в одном направлении с желаниями общества - это моя места в профессиональном плане. Для успеха нужно правильно расставлять приоритеты, и это то, чему многих научила в этом году пандемия. На первый план вышло здоровье и забота о людях. Да деньги нужны, но в конечном итоге важно не то, что у тебя на счетах, не то сколько ты можешь заработать, а то, что у тебя есть сейчас - любовь близких и уважение коллег.Полное интервью с Лукашем Бабущкой смотрите в видеопроекте \\"КП\\".