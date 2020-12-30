Регина Тодоренко экстренно госпитализирована на индонезийском острове Бали: телеведущая попала в больницу с травмой ноги. В клинику ее привез муж, певец Влад Топалов. Травму 30-летняя звезда «Орла и решки»получила, занимаясь серфингом. Тодоренко сильно повредила ногу об коралл, однако сразу не почувствовала боли. А спустя пару часов нога разболелась так, что пришлось ехать в больницу.Серфингом телеведущая занималась под присмотром опытного инструктора. И, тем не менее, упав с доски, она оказалась во власти стихии: водной ее ударило об коралловый риф.- Рифом разрезала ногу! Придется дома разрезать палец, внутри остался кусочек коралла, - рассказала Тодоренко в Инстаграме.Через несколько часов она сообщила, что ее госпитализировали. Регина вышла на связь с поклонниками, когда ее везли на каталке по больничному коридору.- Нога болит адски. Странно, что я почувствовала боль только через два часа после удара серфом, - посетовала Регина.В видео вместе с ней снялся Влад Топалов. Супруг телезвезды ворчал по поводу ее неосторожности и предупреждал, что серфингом она занималась последний раз в жизни.На Бали телеведущая приехала вместе с мужем и двухлетним сыном почти две недели назад. Начинался отпуск супругов тоже неудачно. Едва прилетев на Бали, Регине пришлось поволноваться: ее сын тоже получил травму. Маленький Миша упал и ударился лицом о бортик бассейна. Тодоренко срочно отвезла его в больницу.- Поскользнулся, упал лицом на камни и бортик бассейна. Разбил губу. Раздуло так сильно, будто осы покусали, - рассказала встревоженная телеведущая в Инстаграме, показав ссадину на подбородке сына.Теперь на больничной койке оказалась и сама Регина. К слову, ее отпуск мог и вовсе не состояться: на днях Индонезия закрыла авиасообщение с другими странами. Власти страны решили ужесточить меры с 1 января 2021 года из-за обнаруженного в Британии нового штамма коронавируса. Те россияне, кто уже прилетел на Бали на зимние каникулы, будут вынуждены встречать Новый год на карантине. Им придется не только сдать тест на COVID-19, но и провести пять дней в гостинице-обсерваторе Джакарты. А чтобы из обсерватора никто не сбежал, вокруг отеля поставили плотное окружение из военных.Далеко не все готовы идти на такие жесткие условия ради отдыха на райском острове. Еще одна ведущая \\"Орла и решки\\" Мария Ивакова - возлюбленная актера Никиты Ефремова - сообщила в Инстаграме, что сдала билеты на Бали, испугавшись введенных властями антикоронавирусных мер.