Агата Муцениеце и Павел Прилучный расстались весной этого года, а развелись в начале лета. Виновницей крушения их брака называют актрису Мирославу Карпович, коллегу Павла по театру, с которой он начал встречаться еще в браке с Агатой. В YouTube-шоу «Откройте, Давид» Муцениеце подтвердила, что развелась с мужем из-за его измен.По словам Агаты, больше всего ее ранило то, что муж долгое время обманывал ее. Актриса не приемлет измен и лжи – по ее мнению, если в кого-то влюбляешься, нужно честно рассказать об этом своей половинке.- Изначально не надо обманывать, и не будет проблем, - говорит Муцениеце. - Просто сейчас так безбожно стали изменять мужья женам. Вот я за девять лет ни разу не изменила. Причем даже после развода у меня было такое: «Нет-нет, я не пойду туда-то». Не понимаю, зачем тогда все клятвы на алтаре, если априори понимаешь, что такого не будет. Для меня это самое обидное. Ты бы мне сказал, я бы с Богом отпустила. А сам факт обмана меня раздражает… Лучше быть честным. Если бы человек пришел и сказал: «Знаешь, я не могу с одной женщиной, хочу много», — мы бы как-то это порешали. Придумали бы какое-то совместное решение, либо сразу разошлись. Чтобы не было обмана, когда тебе говорят: «Мы верны друг другу», — а на самом деле гуляют налево.Несмотря на то, что она обожглась в первом браке, Агата все-таки намерена найти свое счастье. Она не отчаялась встретить новую любовь.- Я жду любовь. Не потеряла в нее веру — это точно. Я не знаю, что это такое. К 30 годам я пришла к тому, что не знаю, что такое любовь. Из-за того, что у меня в жизни произошло такое разочарование, я сейчас не понимаю. Мне казалось, что это любовь… была, - вздохнула Агата.Актриса призналась, что нравится мужчинам и даже намекнула на новые отношения. Правда, закончатся ли они браком – она не уверена, потому что теперь не стремится снова поставить штамп в паспорте.- Меня смущают вопросы про будущую личную жизнь… Не нужно жить только мыслями о том, познакомишься ты с кем-нибудь или нет. Я так не жила никогда. Если найду любовь — супер, если нет — тоже супер. У меня нет самоцели снова выйти замуж, всем доказать что-то. Я даже не хочу замуж, если честно, и не пойду. Но на свидание уже позвали, да, - призналась экс-супруга Прилучного.Уйти от Павла Агата решилась после того, как он изменил ей и неоднократно поднимал на нее руку. Ссоры стали в их семье обычным делом, отношения накалились до такой степени, что актриса больше не смогла терпеть. Знакомые Павла говорят, что у него взрывной характер – он заводится с пол-оборота.Актеры расстались после восьми лет семейной жизни. У супругов двое детей - четырехлетняя Мия и семилетний Тимофей. После расставания Павел остался в загородном доме, а жене и детям отдал московскую квартиру.