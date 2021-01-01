Первый день наступившего Нового года принес Валерии и ее мужу Иосифу Пригожину счастливую новость: они стали бабушкой и дедушкой. У 22-летнего сына певицы Арсения и его жены Лианы родилась дочка. О счастливом событии артистка 1 января рассказала поклонникам в Инстаграме. Валерия опубликовала на своей страничке фото с Пригожиным, сыном и невесткой и написала трогательный пост.- Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье - Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. — какая прекрасная дата начала жизни. Рождение нового человека - самое настоящее таинство, чудо. Эта новогодняя ночь была поистине волшебной, - сообщила Валерия.Своими эмоциями по поводу того, что он стал дедом, поделился и Иосиф Пригожин. Продюсер женился на Валерии 16 лет назад, и с тех пор воспитывал ее троих детей как родных. Неудивительно, что дочку Арсения он считает собственной внучкой.- Наши дети подарили нам на Новый год фантастический подарок. Сегодня 01.01.2021 на свет появился плод любви Лианы и Арсения - маленький ангел, сладкая девочка, - написал Пригожин в Инстаграме, опубликовав свадебные снимки Арсения и Лианы.Судя по всему, малышка поторопилась появиться на свет, ведь в новогоднюю ночь ее мама Лиана не готовилась к родам. В Инстаграме невестка певицы поделилась фотографиями и видео, сделанными вечером 31 декабря: она в красивом блестящем платье, с прической и макияже готовится к встрече 2021 года. К молодым супругам пришли гости, и будущие родители собирались отметить праздник. Видимо, приятные волнения и хлопоты сказались на самочувствии Лианы, и в итоге первый день нового года она встретила в роддоме.Арсений Шульгин и Лиана Волкова сыграли свадьбу в августе этого года. Валерия одобрила выбор сына. К слову, помощь в организации свадьбы от своей звездной мамы Арсений сразу отверг. Он сказал, что все оплатит и организует самостоятельно. А отчима и маму он хотел видеть на празднике только в качестве гостей. В итоге сын Валерии взял все расходы на себя. Новость о том, что они ждут прибавления в семействе, молодые супруги скрывали до последнего, хотя Лиана выходила замуж уже беременной. Арсений рассказал в соцсетях о том, что станет отцом, только когда животик его спутницы жизни стал уже отчетливо виден.Глядя на 52-летнюю Валерию, с трудом верится, что она уже бабушка. Артистка в отличной форме и совсем не выглядит на свой возраст. У певицы трое детей, которых она родила от композитора и продюсера Александра Шульгина. К слову, ни дочь Анна, ни старший сын Артемий пока не торопятся делать ее бабушкой. Анна еще не замужем, а 26-летний Артемий женился год назад. Его женой стала его одноклассница, Наташа родом из Новокузнецка. Артемий пока не торопится заводить детей: они с Наташей хотят немного пожить для себя и сделать карьеру. Старший сын певицы закончил Женевский университет Вебстер и бостонский Беркли с тремя дипломами - «бизнес-менеджмент», «IT-технологии» и «саунд-дизайнер». Сейчас он работает звукоинженером в швейцарской звукозаписывающей компании The Hana Road Music Group.