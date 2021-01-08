В ушедшем году набралось небывалое количество укороченных суток, продолжительность которых составила менее 24 часов. Их было 28 – больше, чем за все предыдущие годы, начиная с 1960-го. Это значит, что Земля делала полный оборот вокруг своей оси быстрее, чем в среднем.В среднем сутки – то есть, полный оборот - длятся 86400 секунд. А в сутках 19 июля 2020 года – самых коротких за отчетный период – было на 1,4602 миллисекунды меньше. Планета набрала какую- то рекордную скорость вращения.По прогнозам, и в 2021 году Земля не «сбавит обороты». А то и прибавит.Прежде тенденция была прямо противоположная: планета вращалась всё медленнее и медленнее, а сутки, стало быть, удлинялись. Удлинялись ненамного – на какие-то миллисекунды. Но за год-другой отставания накапливались и суммировались в «лишнюю» - так называемую високосную секунду. Её периодически добавляли, чтобы естественный ход времени, «привязанный» к вращению Земли, соответствовал Всемирному координированному времени (Coordinated Universal Time - UTC), которое отсчитывают высокоточные атомные часы.Високосные секунды начали регулярно добавлять с 1972 года. Последняя «корректировка» была 4 года назад. Её провели по распоряжению Международной службы вращения Земли IERS (International Earth Rotation Service), расположенной в Париже. На одну секунду длиннее стал день 31 декабря 2016 года. Тогда после 23:59:59 часы сначала «пробили» 23:59:60 и лишь потом 0:00:00. Это было равносильно тому, что Новый год наступил не после 12-го удара курантов, а после 13-го.Однако ныне дело идет к тому, что из-за ускоренного вращения Земли добавок больше не будет. Или, наоборот, потребуются «отрицательные» високосные секунды, которые надо будет вычитать. То, что в них может возникнуть необходимость, полагают эксперты Национального института стандартов и технологий США (The National Institute of Standards and Technology - NIST), который «приглядывает за временем» вместе с IERS.А В ЭТО ВРЕМЯПесенка про медведей стала правильнойВ свете зафиксированных изменений в скорости вращения нашей планеты знаменитая «Песенка про медведей» из кинокомедии «Кавказская пленница» на слова Леонида Дербенева с 2020 года перестала вводить в заблуждение миллионы россиян. Фраза «Вертится быстрей Земля», относящаяся к медведям, которые трутся о земную ось, стала вполне научной. Ну, почти. Раньше ведь планета тормозила.Кстати, от чего у Земли меняется скорость вращения, ученые толком не знают. Одни считают, что виновата Луна – оказывает влияние своей гравитацией. Другие грешат на атмосферу, третьи на океанские течения. Кто-то представляет планету гигантским ротором электромотора и уверяет, что на него воздействует космическое излучение.Существует даже гипотеза будто бы Земля то раздувается, то сдувается. От этого, мол, и скорость её вращения меняется. Но главная причина пока остается загадочной. Вдруг и в самом деле медведи?НЕ НАДО ЛЯ-ЛЯГде-то на белом свете,Там, где всегда мороз,Трутся спиной медведиО земную ось.Мимо плывут столетья,Спят подо льдом моря,Трутся об ось медведи,Вертится Земля.Ла-ла-ла-ла-ла ла-лаВертится быстрей Земля.