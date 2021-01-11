1. Самый дальний перелет птицыРекордное расстояние в 12200 километров без посадок преодолел самец малого веретенника (Limosa lapponica). 16 сентября 2020 года он взлетел с побережья Западной Аляски 16 сентября, а 27 приземлился в Новой Зеландии, где и остался зимовать.За рекордсменом следили со спутника, подмечая, что самец иной раз разгонялся до 90 километров в час.Малые веретенники гнездятся и размножаются в тундрах Евразии и Северной Америки, зимуют в местах с умеренным и тропическим климатом в Австралии и в Новой Зеландии. Весной летят домой через прибрежные районы Желтого моря, где отъедаются.Преодолевать огромные межконтинентальные расстояния птичкам помогают запасы жира, совершенная аэродинамическая форма и умение экономно расходовать энергию.2. Самые древние близнецыБлизнецам, останки которых обнаружили в Австрии, 31 тысяча лет. Древнее нет.Близнецам не повезло. Один умер сразу, другой - спустя 50 дней. Чуть пожившего близнеца закопали рядом с братом.Могилу нашли еще в 2005 году, но лишь в 2020 привели анализ ДНК, который позволил установить родство младенцев.3. Самое длинное существоЭкспедиция Ningaloo Canyons встретилась у побережья Западной Австралии с существом, длина которого составляла 45 метров. Длиннее на нашей планете никого нет. И не будет. Если только само это существо или подобное ему не вытянется еще больше.Ученые увидели сифонофору вида Apolemia. Тело этого удивительного животного состоит из отдельных существ - зооид. Они объединяются в колонии и живут вместе, как одно целое.Обычно сифонофоры состоят из нескольких сотен зооид. Иногда из нескольких тысяч. Но рекордсмен по какой-то загадочной причине объединил не менее миллиона.4. Предельная скорость звука во ВселеннойБританские и российские ученые определили, что быстрее 36 километров в секунду звук распространятся не может. По крайней мере в нашей Вселенной.Скорость звука – величина не постоянная. В разных средах она разная. В воздухе – одна, в воде и в твердых средах – другая. В алмазе, к примеру, звук распространяется со скоростью около 18 километров в секунду. Её измерили. А вот предельную скорость установили теоретически, предположив, что такая – в два раза большая чем в алмазе – может быть достигнута в твердом водороде. Твердеть же, превращаясь в так называемый металлический водород, тот начинает при огромном давлении, искусственно получить которое в земных условиях невероятно трудно. В естественной среде металлический водород вроде бы должен существовать в недрах Юпитера. Там звук и распространяется со скоростью в 36 километров в секунду или 127460 километров в час. Для сравнения, скорость звука в воздухе около 1235 километров в час.5. Самая большая черепахаВ Венесуэле обнаружен панцирь доисторической черепахи, жившей примерно 8 миллионов лет назад. Его диаметр 2,4 метра.По свидетельству ученых (Paleontological Institute and Museum at the University of Zurich), которые причислили находку к виду Stupendemys geographicus, крупнее черепах на Земле не было.При жизни обладательница гигантского панциря весила 1145 килограммов.6. Древнейшее вещество на ЗемлеНа нашей планете обнаружено вещество, которое старше её самой. Земле - 4,6 миллиардов лет, веществу около 7 миллиардов. Его частицы, древнее которых пока не находили, вкраплены в Мурчисонский метеорит.Камень весом в 100 килограммов упал давно - в сентябре 1969 года - в Австралии. Но частицы, которые старше не только Земли, но и Солнца, были обнаружены в 2020 году. Их так и называют – досолнечные. Прибыли к нам из какой-то другой звездной системы. А, может быть, даже из другой галактики, образовавшейся раньше нашей.Размер некоторых «доисторических» крупинок достигал 30 микрометров. Их было видно в оптический микроскоп.7. Древнейшая спермаВ кусочке янтаря, добытого на территории современной Мьянмы, китайские, немецкие и британские ученые обнаружили несколько десятков мелких рачков с двустворчатыми раковинами - остракод. Среди влипших в смолу, превратившуюся со временем в янтарь, была особь женского пола. А в ней – сперма. И яйца – 4 штуки, так и не оплодотворенные.Возраст янтаря – 100 миллионов лет. Стало быть, и сперме не меньше. Рекорд. Прежний составлял 50 миллионов лет и относился к сперме антарктического червяка.Второй участник рекордного полового сношения, закончившегося столь трагически, не установлен. Возможно, самцу, начинившему самку спермой, повезло больше – успел вовремя смыться.8. Молнии – длиннейшая, ярчайшая и самая долгаяИзучая архивные данные, полученные с геостационарных спутников NASA, американские ученые (Los Alamos National Laboratory) выявили феноменальные грозовые разряды – так называемые супер-молнии. Мощность одной из них, сверкнувшей над Южной Америкой, превысила 3 тераватта. Её вспышка была в несколько тысяч раз ярче обычной. До недавнего времени считалось, что предельная яркость может превышать среднюю не более, чем в сто раз.Грозовой разряд рекордной длины вспыхнул над Бразилией 31 октября 2018 года, протянулся на 709 километров. Это примерно, как от Москвы до Петербурга.Молния, которая ударила по Аргентине 4 марта 2019, была короче бразильской, но держалась в небе 16,73 секунды. Оба события признаны рекордными. То есть, молний длиннее и длительнее не было за всю историю наблюдений.Рекорды зарегистрировала Всемирная метеорологическая организация (World Meteorological Organization - WMO) в июне 2020 года.9. Взрыв чуть слабее того, в результате которого появился наш мирСамым мощным после Большого взрыва — того, который, как принято считать, сотворил Вселенную, назвали астрономы взрыв, зафиксированный в галактическом скоплении Змееносца. Как сообщили в NASA, сославшись на публикацию в научном журнале Astrophysical Journal, в образовавшуюся «воронку» - брешь, которую катаклизм оставил в космической плазме, поместились бы 15 таких галактик, как наша — Млечный путь.Чудовищный выброс энергии произошел на расстоянии в 390 миллионов световых лет от нас. Увидеть вспышку удалось посредством нескольких телескопов, работающих в рентгеновском диапазоне: Chandra, XMM-Newton, Murchison Widefield Array, Giant Metrewave Telescope.Ученые затрудняются сказать, что точно полыхнуло столь мощно. Пока грешат на черную дыру небывалых размеров — сверхмассивную, находившуюся в центре галактического скопления. Такие вроде бы способны не только испускать струи (jets), но и рвануть.10. Фотография с самой продолжительной выдержкойКамера-обскура, которую сделала из пивной банки британская студентка Реджина Валкенборг (Regina Valkenborgh), проколов в ней дырочку, фотографировала небосвод 8 лет и 1 месяц.Девушка установила свою камеру с фотобумагой внутри в 2012 году и забыла про неё. «Поделку» случайно нашли вместе со снимком, который в итоге получился. На нем «отпечаталось» движение Солнца по небосводу – 2953 траекторий.