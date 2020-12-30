Наши читатели сами голосовали за главные события, ставя им плюс или минус. И одним из самых важных вещей, которые случились с Россией в этом году, стало, конечно, принятие новой Конституции.Поэтому и подвести итоги 2020-го мы попросили человека, работавшего над редакцией новой Конституции РФ, - главу Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова.«Я райских кущ не обещал»- Ну хоть что-нибудь хорошее, Павел Владимирович, произошло в этом чудовищном 2020 году?- Мы живы. По нынешним меркам это уже неплохо. Мы, конечно, можем горевать - есть потери и личные, и государственные, и экономические, но надо смотреть вперед. В VI веке, например, случился самый худший год в истории человечества. Из-за извержений сразу двух вулканов - в Индонезии и в Латинской Америке - в мире несколько месяцев стояла ночь. Расплодились крысы, переносчики болезней, и началась знаменитая Юстинианова чума. Погибли миллионы людей. Но человечество смогло извлечь урок. Именно тогда начался расцвет разных наук - не только медицины, но и, например, права.- Вы один из родителей великого законодательного чуда этого года - изменения Конституции. Телевизоры, правда, обещали россиянам райские кущи после их принятия, а в результате…- Я не обещал.- Не вы. Пропаганда. Хорошую она сочинила сказку…- Недавно мы отметили 27 лет Конституции. Кое-какие нормы в современных условиях уже давали сбои, нужно было их изменить. Если раньше социальные индексации льготникам часто игнорировали, то сейчас благодаря поправкам власть обязана их выплатить.У нас была задача - поправить социальный блок законов и обеспечить защиту суверенитета. Решались и вопросы с публичной властью, системой сдержек и противовесов.- Вы, как один из авторов поправок, наверняка задумывались: как вас запомнят потомки? Пока о вас пишут так: «После принятия поправок Крашенинников внес в Госдуму законопроект о пожизненной неприкосновенности президента и законопроект, позволяющий Путину баллотироваться еще на два срока».- По поводу двух президентских сроков в Конституции. Было много разговоров, чтобы убрать норму «подряд». Хорошо, убрали «подряд». Теперь президент ограничен двумя сроками, даже если между ними или после них будет перерыв. Но по предложению депутата, космонавта Валентины Терешковой, на действующего президента эти ограничения не распространяются, и он вправе выдвигаться.- Но лично вы это предложение Терешковой поддерживаете?- Я Валентину Владимировну полностью поддерживаю.«Горбачеву выписывали ордер на арест»- Теперь о «неподсудности» бывшего президента. Такое есть лишь в Казахстане, Киргизии, Туркмении, Узбекистане, Чили и Руанде.- Вы забыли еще Италию и Израиль.- Там для возбуждения уголовного дела против экс-президента достаточно в первом случае - решения Сената, во втором - палаты Апелляционного суда. В России требуется согласие сразу двух палат парламента, причем двумя третями голосов. Зачем так тщательно оберегать популярного и честного президента?- Это нужно не для президента, а для общества. Если мы избираем человека на высшую должность, то мы должны понимать - этот человек будет принимать популярные и непопулярные решения. И нужно, чтобы впоследствии не было у его противников возможности отомстить ему. Это нужно стране для стабильности. Чтобы гражданин, который все-таки решил стать главой государства, понимал - страна его защитит. Мы помним, как против Горбачева возбуждалось уголовное дело, как выписывался ордер на арест.- К сожалению, Горбачев - спорный пример. Половина страны до сих пор мечтает его арестовать.- Не думаю, что половина…«Не наговаривайте на нашу Конституцию»- Ваш коллега, депутат Вячеслав Никонов, который по примеру своего деда Вячеслава Молотова участвовал в создании Конституции, заявил: «Поправки в Основной Закон вернули Россию домой». Получается, раньше Конституция была подстроена под Запад?- Да не было такого. Не наговаривайте на нашу Конституцию. Все эти разговоры о том, что американцы диктовали нам, как писать законы, - неправда. Я посмотрел бы на Анатолия Собчака или на академика Кутафина (авторы Конституции, принятой в 1993 году. - Ред.), если бы им такое сказали! У нас глава вторая Конституции, посвященная правам и свободам человека, - одна из уникальных, я считаю. Появилась норма, что закон обратной силы не имеет, презумпция невиновности, ограничение по арестам и так далее. У нас все время шли споры - что важнее: Конституция или международный договор? Во второй главе четко говорится - международный договор. Другой вопрос - международный договор или федеральный закон? Ответ простой. Международный договор, ратифицированный нашей страной, выше, чем федеральный закон.- А зачем тогда нужна была знаменитая поправка - «Российский закон превыше всего». Для патриотичности?- В соответствии с договорами создаются международные органы, которые принимают разные постановления, не соответствующие Конституции. Для этого, скорее.«Где-то, может, переборщили...»- Пандемия. Все ли возможное сделало наше государство, чтобы мы избежали этого кошмара пандемии? В больницах не хватает коек, президент заговорил уже о сдерживании цен на продукты.- Ошибки есть всегда. Но принимать решения надо было очень быстро. Недоставало такой роскоши, как обсуждения с экспертами. А где эти эксперты? Никто не знал, что такое ковид. И где-то, может быть, переборщили, но в целом справились. Вспышка весной могла быть еще больше.- Сейчас вспышка жестче.- Да. Но опыт лечения уже другой. Я думаю, что многие из тех, кто заболел сегодня, могли не выжить в начале года. Конечно, пандемия может продолжиться еще долго, к сожалению. С ковидом нам еще жить…- В 2020-м сложилось впечатление, что власть бросает простых людей на произвол судьбы, а преференции дает только крупному бизнесу. Хотя в США «рассыпают» «вертолетные деньги», в Германии при закрытии кафе выплачиваются из казны зарплаты персоналу. А в России, по отчетам ЦБ, хранилища чуть ли не ломятся от золота и валюты.- Раньше многие относились к государству как к волшебной палочке, но страна выросла из такой философии. Власть, конечно, обязана делать все возможное для улучшения жизни - недавно, например, президент призвал сдержать цены на продукты. Но я не уверен, что нужно раздавать деньги. Мы приняли целый ряд законов по поводу отсрочки возвращения кредитов, выполнения судебных решений и т. д. Понятно, что этого, может, недостаточно, нам надо это все анализировать и идти дальше.«Американцы не бросятся к нам в объятия»- Еще одно странное событие 2020-го - поражение Трампа. Помнится, когда он стал президентом, в Госдуме пили шампанское.- Я не пил.- К Трампу, несмотря на его эксцентричность, мы привыкли. Как будем привыкать к Байдену?- Это дело американцев, конечно. Мы не бросимся им в объятия, и они к нам не бросятся… Но мне очень сильно не понравилось, что происходило после голосования. Эти постоянные высказывания пока действующего президента (Трампа - о фальсификации выборов. - Ред.) некрасивы. Ни с точки зрения права, ни с точки зрения этики…- Почему у нас такое невозможно?- У нас все еще впереди. Мы посмотрим, что у нас будет. У нас в принципе другая избирательная система.- А вдруг в Америке действительно были нарушения?- Суд не подтвердил эти нарушения. И мне интересно, как прокурор одного штата подает в суд на другой штат (одна из попыток оспорить выборы в США. - Ред.). Это их дело, я не собираюсь их, конечно, за это критиковать. Но с точки зрения права я, честно говоря, много нового увидел.«Если есть доказательства, надо расследовать»- Но самая загадочная, пожалуй, история 2020 года - отравление Навального.- Во-первых, надо ему пожелать здоровья. Во-вторых, презумпция невиновности всех касается. Мы через СМИ, через интернет что-то читаем, а официальное расследование не проходит. Даже какие-то фамилии называются, обвинения. Мне кажется, это совершенно неправильно. Если есть доказательства, надо расследовать.- Так давайте расследовать! Почему не открыть наконец уголовное дело?- Чтобы открывать дело, тоже нужны основания.- Мало оснований?- Есть конвенция, есть масса международных договоров о нераспространении химического оружия. А так пока мы руководствуемся только прессой и интернетом. Здесь чью-либо сторону занимать нет смысла. Но и обвинять, я считаю, неправильно. И фамилии какие-то повесили.- Даже фотографии.- Это безобразие.- Такое ощущение, что государство просто не хочет расследовать. А мы только смотрим и говорим…- У нас есть уголовно-процессуальный закон. А про ощущения говорить, я считаю, неправильно.«Слухи о новой должности уже устал коллекционировать»- А что обнадеживающего случилось в этом году? Вы видите предвестников хорошей жизни?- Появляются вакцины. В целом это обнадеживает. Дальше, конечно, надо было бы всем государствам договориться о быстром обмене информацией о пациентах, препаратах... Это связано не только с ковидом. Впереди возможны подобные проблемы. Вирусу по барабану госграницы.- Следующий год для вас обещает быть хорошим. Много слухов, что вам предложили новую должность.- Я уже устал их коллекционировать.- Вас прочат в Конституционный суд, МВД. Вас вроде как должны наградить орденом…- Наградили, все нормально. Спасибо. Я благодарен за то, что меня все время куда-то сватают. Но мы еще Гражданский кодекс недоделали до конца. Нам его дай бог доделать.- Как Новый год встретите? У нас даже спор на этот счет.- Серьезно?- Ну как же! Главный санитарный врач Попова убеждает россиян оставаться дома и не пить.- Меня не надо уговаривать не пить (смеется). Как-то не получается в последние годы. Я уже много лет встречаю Новый год дома, с детьми, внуками… И читателям «Комсомолки» пожелаю здоровья. Хочу, чтобы мы любили друг друга. Чтобы у нас росли дети, внуки. Чтобы мы все-таки смотрели на жизнь более позитивно. И чтобы эта пандемия ушла от нас к черту!