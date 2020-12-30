В конце июля 25-летняя звезда «Папиных дочек» Лиза Арзамасова продемонстрировала в прямом эфире помолвочное кольцо, которое ей презентовал 47-летний фигурист и тренер Илья Авербух.- Примерная стоимость кольца Лизы Арзамасовой - от 600 до 800 тысяч рублей. А если оно брендовое, то от 1,2 - 1,3 миллиона рублей, - вынес вердикт дизайнер украшений Влад Торхов, взглянув на фото колечка Лизы.Молодая мачехаТогда уже было понятно, что свадьбе быть. Больше года назад актриса переехала в загородный дом Авербуха, в котором фигурист ранее проживал с сыном Мартином, рожденным в браке с фигуристкой Ириной Лобачевой. После развода на семейном совете было решено, что ребенок будет жить с папой.Собственно, Мартин первым поздравил отца со свадьбой, когда Авербух выложил видео из загса в своем Инстаграме.«Папа, рад за тебя и за нас. Счастья!» - написал 16-летний сын продюсера в соцсетях.«Почему без фаты?»Пользователей соцсетей удивил слишком скромный облик брачующихся. Авербух в повседневнем костюме и Лиза в декольтированном платье без каких-либо украшений. «Почему не в белом и без фаты?» - недоумевали комментаторы в Инстаграме.- Платье, скорее всего, сшила портниха. Наряд недорогой, стоит не более 20 тысяч рублей, - прокомментировала kp.ru образ невесты фешен-блогер Элина Воронцова. - Правда, подобные платья вышли из моды еще в начале нулевых. Наряд напоминает костюм выпускницы. Неброская расцветка и пышная юбка, скрывающая стройную фигуру Лизы.- Я еще в июле поняла, что дело идет к свадьбе, поскольку Авербух и Арзамасова вынесли свои отношения в публичное поле. Разумеется, это произошло по инициативе Лизы, ведь Авербух всегда тщательно скрывал свою личную жизнь,- объясняет «КП» ведущая шоу «Фигурвью» Елена Родина, хорошо знающая мир фигурного катания. - Думаю, их роман начался, когда Арзамасовой не было и 18 лет. Она тогда участвовала в проекте «Лед и пламень». Я видела, что Лиза положила глаз на Авербуха. Правда, тогда роман быстро затух, а спустя годы они воссоединились. На мой взгляд, это очень выгодная партия для Лизы. Да, у нее много подписчиков в Инстаграме, но у участниц «Дома-2» их тоже полно, а веса в обществе это не добавляет. Авербух же - это человек, которого знают вся Россия и фанаты фигурного катания во всем мире. Он долларовый миллионер, очень видный мужчина.Но у Арзамасовой, несмотря на маску скромницы, весьма серьезные аппетиты. На одном из фото в Инстаграме она позирует в плаще Dior, на другом - с чемоданом Louis Vuitton. Это очень дорогие вещи. Недавно видела ее в ЦУМе с кучей пакетов. Авербух не жалеет на свою спутницу денег.А В ЭТО ВРЕМЯ«Сыну она понравилась»Как выяснилось, накануне свадьбы с Авербухом Арзамасова помирилась с бывшей женой фигуриста Ириной Лобачевой. Еще недавно Ирина сетовала в беседе с «КП»: она опасается, что из-за молоденькой подруги Ильи их сын Мартин останется без наследства.- Она вроде милая, но сына я попросила быть осторожным с ней. И передала: «Мартин, пожалуйста, скажи отцу, пусть женится, только не надо на Лизу никакое имущество оформлять», - делилась с «Комсомолкой» Лобачева.Сейчас же, по словам Ирины, Арзамасова сумела найти с ней общий язык.- Я пока не поздравляла Илью со свадьбой, не успела из-за своей загруженности на работе, - призналась «КП» Ирина Лобачева. - Но их с Лизой уже поздравил наш сын Мартин, Арзамасова ему нравится. Мы с Ильей пока еще не решили, с кем Мартин встретит Новый год - со мной или с ним и Лизой. Пусть Лиза и Илья будут счастливы! Я сейчас положительно отношусь к Лизе, я ее знаю хорошо, поэтому я спокойно отнеслась к их свадьбе и выбору Ильи.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСвадьба зареванной Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха взбесила россиянЗвезда сериала «Папины дочки» на 22 года младше возлюбленного (подробности)