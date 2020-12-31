Мария Шарапова выходит за муж. Ее избранник – 41-летний миллионер из высшего общества, друг наследных принцев британской короны, и просто красавчик Александр Гилкс.Но все равно Маше наверняка пришлось сделать над собой усилие, чтобы во всеуслышание объявить о помолвке. Слишком много разочарований принесли ей мужчины. И казалось, что Мария всю свою личную жизнь спрятала в бронированный сейф, и шифр от него предпочла забыть. «Я замужем за теннисом», - долгое время отговаривалась Шарапова. Но с теннисом покончено. Ему дана была отставка год назад, когда Мария устала терпеть боли в плече, и насмешливо-жалостливые взгляды некогда совсем ей неопасных соперниц. Пора было делать следующий шаг.«Я СКАЗАЛА «ДА» С ПЕРВОГО ДНЯ»О будущей свадьбе Маша объявила в соцсетях. «Я сказала: «Да» с первого дня нашей встречи… Это был наш маленький секрет, не так ли?» — написала Шарапова в своем «инстаграме». Но когда была эта встреча? Два года назад? Три? Никто не знает. Эта пара до поры до времени вела образ жизни настоящих шпионов.Скрытность – это очень в стиле Маши. Она всегда была в женском теннисном туре сама по себе. У нее не было ни одной настоящей подруги, причем не только среди спортсменок, но и всех остальных. Мария держалась подчеркнуто вежливо абсолютно со всеми – будь то ее восторженные фанаты, или соперницы, против которых она только что сражалась на корте. За это ее в женском теннисе и не любили.Лучше всего об этом сказала друга российская теннисистка Светлана Кузнецова. «Кто-то принимал поведение Марии за высокомерие, за задранный нос. Я никогда так не думал о ней, потому что считаю, что это просто ее способ защитить себя. Все чего-то хотели от нее», - сказала как-то Светлана.От Шараповой действительно все всегда чего-то хотели. Отец, который увез ее из России в Америку – блестящей и богатой карьеры. Болельщики – побед. Соперницы – поражений. Репортеры – откровений и сенсаций. Мужчины – внимания. Чтобы существовать в этом безумном мире ей и пришлось застегнуть всю свою жизнь на все пуговицы. Всем дозволялось увидеть только краешек настоящей Марии Шараповой.СПИСОК ПОБЕД МАРИИ ВНЕ КОРТАТак же было и с бой-френдами теннисной звезды. Слухов было множество. Но что из них правда – никто не может сказать до сих пор. Но если ты - звезда №1 в теннисе, да к тому же красавица, ты не можешь рассчитывать на стопроцентную тайну своей жизни. Так что есть целый список мужчин, с кем у Шараповой были отношения.- Адам Левин, солист поп-рок группы Maroon 5. Этот роман из 2005 года был скоротечным. Маше тогда было всего 18-ть, а поп-звезде – 26. Левин через пару лет нелицеприятно высказался о Марии, а через пять лет сильно извинялся за это.- Чарли Эберсол, кинопродюсер и сын миллиардера Дика Эберсола. Говорят, от этого союза был в восторге отец Марии. Но не получилось.- Саша Вуячич – баскетболист. Дело шло к свадьбе, но 2012 году все расстроилось. Вроде как Вуячич ревновал к славе Маше.- Грегор Димитров – теннисист. Особую пикантность этим отношением придавал тот факт, что ранее Димитров встерчался с Сереной Уильямс – главной соперницей Шараповой на корте. В 2015-м Грегор и Мария расстались.А потом появился он – Александр Гилкс.КТО ТАКОЙ ГИЛКС? ДРУГ ПРИНЦЕВ И ИХ ЖЕНПартия очень выгодная. Во-первых Гилкс – миллионер. Деньги он сделал на аукционах. Но не залоговых, как бывало в России, а на самых настоящих. Гилкс был аукционистом Louis Vuitton, потом стал акционером аукционного дома Phillips, а хатем и собственную онлайн-аукционную компанию Paddle8 и продает произведений искусства.Но самое главное, Александр Гилкс - как раз та персона, про которую говорят «человек высшего общества». Он учился в Итоне с принцами Уильямом и Гарри, и с первым из них очень сдружился. Потом нанимал на работу принцессу Евгению Йоркскую (одна из внучек Елизаветы II). А вдобавок встречался с сестрой Кейт Миддлтон Пиппой.Кроме того, Гилкс был четыре года женат на дизайнере Мише Нону, лучшей подруге Меган Маркл – ну это так детали, чтобы понять, насколько Александр близок к Королевской семье Великобритании.Ну и еще пара штрихов к портрету. Гилксу 41 год (то есть он на 8 лет старше Марии). И он – фанат России. Мама Александра в Оксфорде изучала Восточную Европу, в том числе и в Россию. А сам Гилкс в Итоне выучил русский язык. Но вряд ли дома Александр и Маша говорят на нем – например, вовремя путешествия в 2019 году в Санкт-Петербург так и не смог сделать заказ по русскому меню. Зато Александр, рассказывают, фанат русской бани.КАКОЙ ЖЕНОЙ БУДЕТ МАШАДата свадьбы неизвестна. Да и Марии уже приходилось расстраивать свои помолвки. Но все равно Александр Гилкс уже может гадать, какой женой будет 33-летняя звзеда тенниса.- Прежде всего - богатой. Состояние Шараповой оценивается в 200 млн долларов. Это в десятки раз больше, чем у самого Гилкса. Но и та и другой сделали себе деньги и имя сами. Александр ведь родился в семье врача-дерматолога, пусть и очень известного в Лондоне. И только потом стал общаться с аристократами.- Мария точно будет очень много общаться со своей мамой. Шарапова рассказывала, как отец повез ее совсем маленькую через океан в теннисную академию, и долгие годы Маша не так часто виделась с мамой. Зато сейчас они – чуть ли не лучшие друзья.- Именно из-за разлуки с мамой Маша хочет сама воспитывать своих детей. Однажды Мария призналась, что мечтает об очень доверительных отношениях со своим будущем сыном.- Маша будет постоянно что-то готовить. Это ее хобби. Шарлотка – так вообще ее коронное блюдо. Как-то в интервью «КП» Маша рассказал, что очень хочется научиться варить борщ так же, как ее мама и бабушка, но пока не получается. Теперь будет новый стимул. Если будущий муж так любит все русское и даже баню, борщ в этой семье должен быть самым настоящим.