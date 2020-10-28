Михаил Ефремов заказал в свою камеру гуся с яблоками за 6 тысяч рублей

Сокамерникам Ефремова повезло с хлебосольным соседом. Фото: Вячеслав ПРОКОФЬЕВ/ТАСС

Мосгорсуд вынес решение по апелляционной жалобе на приговор Пресненского суда актеру Михаилу Ефремову. Напомним: артист отказался от услуг прежнего скандального защитника Эльмана Пашаева.Его новые адвокаты просили суд о снижении срока наказания. Защитник актера Петр Хархорин заявил, что Ефремов полностью возместил ущерб сыну погибшего Виталию Захарову. И готов выплатить по 800 тысяч рублей всем другим потерпевшим.

Кроме того, адвокат передал суду письмо от деятелей культуры и искусства с просьбой смягчить наказание Ефремову (его подписали Никита Высоцкий, Александр Домогаров и другие знакомые артиста). А также зачитал письмо от руководства СИЗО со следующей характеристикой звездному сидельцу:

«Правила внутреннего порядка соблюдает; спокойный, уравновешенный, справляется со своими эмоциями, делает для себя должные выводы; во время индивидуальных бесед открыт, не склонен к обману, грубости в разговоре не допускает, пользуется авторитетом».

Несмотря на все усилия новой команды защитников, суд смягчил наказание лишь на полгода - до 7,5 лет. Но в колонию Ефремов пока не отправится, а останется в СИЗО - ждать решения следующего суда. У адвокатов остается надежда на кассационную жалобу.

Хотя в интернете кто-то написал, что Ефремова в СИЗО якобы избили, это неправда. Сестра артиста Анастасия сообщила «КП», что с Михаилом все в порядке. Он сумел найти контакт с сокамерниками, и к нему относятся хорошо. А недавно Ефремов даже устроил для своих новых друзей по изолятору пир.

Хорошо сидит. Фото: imageBROKER/Global Look Press

- Наша компания обслуживает в сфере услуг питания тюрьмы, - рассказал «КП» один сотрудник московской пищевой фирмы. - Есть договор и с изолятором № 5, в котором сейчас сидит Ефремов. На днях нам поступил нестандартный заказ от этого изолятора приготовить гуся, фаршированного яблоками, целиком. Отмечалось, что этот заказ сделал персонально Михаил Ефремов. Не для понтов, а чтобы угостить новых друзей по изоляции. Заказ эксклюзивный, целиком гуся раньше еще никто из зеков не заказывал. Было, просили осетра, но гуся - первый раз. Причем там берут стопроцентные накрутки. Нам этот гусь обошелся в три тысячи рублей. А Ефремову был в итоге выставлен счет, учитывая наценки ФСИН, в 6 тысяч рублей. Но его цена вообще не смутила.

- Обратная связь есть - вам передали, понравился ли заказ? Вряд ли Ефремов один гуся съел.

- Насколько я знаю, нареканий не было. Ефремов угостил сокамерников, все остались довольны.

К слову, хозяин компании, у которой Ефремов заказал гуся, - сам в прошлом зек. Анатолий Зак - тот самый руководитель печально известной «Хромой лошади» в Перми, в которой случился пожар с жертвами. Еще отбывая наказание на пермской зоне, осужденный экс-руководитель придумал новый бизнес в сфере обслуживания тюрем питанием под заказ. Сначала готовили тушенку из выращенных поросят, потом расширили ассортимент. Сумел наладить этот бизнес, а освободившись в 2018 году, приехал в Москву и открыл дело на широкую ногу.

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