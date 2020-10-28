Алла Пугачева подарила внуку элитные апартаменты в Москве

Одну квартиру певица оформила на племянника, другую купила внуку.

Пять лет назад Алле Борисовне пришлось взять под свое крыло своего внучатого племянника Женю. Отец мальчика Влад - сын покойного брата певицы, полковника запаса Евгения Борисовича Пугачева.

Жена Евгения Пугачева умерла, когда сын был маленьким, мальчика в основном воспитывал отец. К сожалению, недоглядел. С подросткового возраста в жизнь Влада Пугачева пришел алкоголь, а потом и наркотики. Отец неоднократно пытался лечить сына. А когда Евгений Борисович умер, за спасение Влада взялась Алла Пугачева.

Хлопот звезде добавилось, когда в наркоклинике Влад познакомился с судимой за угон автомобиля и грабеж Викторией Фадеевой. Женщина была его старше на 10 лет. Вскоре они поженились, родился сын Женя.

Внук артистки Женя не помнит своих биологических родителей. Фото: Instagram.com

Алла Борисовна каждый месяц перечисляла Владу деньги на продукты и воспитание ребенка. В 29 лет Влад стал инвалидом - пытаясь сделать укол наркотика в ногу, попал в нерв. У мужчины отнялись ноги, стали плохо работать руки.

Его непутевая жена в это же время после очередного укола впала в кому. Алле Пугачевой пришлось оформить опеку над маленьким Женей. Об этом певицу попросил ее племянник.

- Это мой приемный сын, - говорила о Жене Пугачева.

Пока родители лечились от наркомании, маленький Женя привязался к водителю Пугачевой Игорю Польшикову. И сейчас второклашка Женя Пугачев живет в семье помощника артистки, называет его папой, своих родителей не помнит и за все эти годы ни разу их не видел.

Тем временем отец малыша Влад Пугачев взялся за ум, бросил пить и женился в прошлом году на бухгалтере из Казани Гузель. Пока он не нашел работу, но его семья ни в чем не нуждается. Жена работает на удаленке бухгалтером, а Влад вносит лепту в семейный бюджет, сдавая квартиру своего покойного отца в районе Выхино.

В августе этого года у Влада и Гузель родилась дочь, которую они назвали в честь певицы Аллой. Артистка пока не видела свою внучку. Зато сделала племяннику щедрый подарок к рождению маленькой Аллы - отписала Владу квартиру около метро «Сокол», которая раньше не была официально на него оформлена.

Племянник Пугачевой Влад и его жена Гузель недавно стали родителями. Дочку назвали Алла. Фото: Личный архив

Его сыну Жене, как стало известно «КП», артистка недавно купила элитные апартаменты в новом доме в районе Строгино. С таким расчетом, чтобы у Жени, когда он вырастет, был свой угол. Алла Борисовна взяла на себя и ремонт квартиры в новостройке.

Новости из жизни Жени его родная непутевая мать Виктория Фадеева узнает, созваниваясь с его приемными родителями. Психологи пока против того, чтобы она общалась напрямую с сыном - мол, у мальчика и так было тяжелое детство, непонятно, как он поведет себя на свидании с родителями.

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