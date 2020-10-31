Что читать осенью-2020: Как дожить до ста лет и расстаться с десятью мужчинами подряд

"Комсомолка" рассказывает о главных книжных новинках последних месяцев. Фото: Артем КИЛЬКИН

Катя Долгорукова «10 первых свиданий».

Катя Долгорукова

«10 первых свиданий»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Журналистка, блогер и просто красавица Катя Долгорукова поставила эксперимент: отправилась на 10 свиданий с 10 разными мужчинами, твердо зная, что ни с кем из них не встретится во второй раз. То есть, по сути, это были 10 расставаний. Главное, что двигало Катей, - желание принять и полюбить себя такой, какая есть. Всем женщинам мучительно тяжело, когда мужчина после свидания не перезванивает, но надо научиться соглашаться с тем, что тебе отказали, понять, что ты не сто долларов, чтобы всем нравиться, не стараться ни у кого вызвать восторг, быть самой собой. «В сухом остатке эти 10 свиданий как тренировка. Все решено. Считайте, вам уже отказали. Расслабьтесь и получайте удовольствие».

И понеслось: галантный немолодой бизнесмен из Бразилии, «женатики» (некоторые темнили, некоторые честно сообщали о своем семейном статусе), обаятельные молодые люди (один из них стал Кате другом, с другим по окончании эксперимента все-таки случился роман, несмотря на данное самой себе обещание). Был и толстый неприятный персонаж с залысинами, пришедший на свидание, как на рынок выбирать корову, в полной уверенности, что Катя только и мечтает выйти за такого замуж... В общем, Катя многое поняла и про себя, и про мужчин (хотя и до того в них неплохо разбиралась) - и делится впечатлениями. А заодно дает кучу наставлений девушкам, которым не хочется получить болезненные ожоги от неудачных отношений.

Кристен Годси «Почему у женщин при социализме секс лучше».

Кристен Годси

«Почему у женщин при социализме секс лучше»

Издательство «Альпина нон-фикшн»

Очень любопытно в 2020 году читать книгу, где с большим уважением разбираются и анализируются идеи Клары Цеткин, Розы Люксембург, Августа Бебеля и Инессы Арманд. Кристен Годси - американский этнограф иранско-пуэрториканского происхождения - полжизни посвятила изучению жизни людей при социализме и после краха оного. И выяснила, что социализм - это не только плохо, но и хорошо; те, кто видит в нем лишь ГУЛАГ и дефицит туалетной бумаги, забывают об оплачиваемых декретных отпусках, бесплатном образовании и здравоохранении. И, разумеется, женщины при социализме смогли добиться как самореализации (чего стоит пример одной только Валентины Терешковой), так и экономической независимости.

А секс? В капиталистической системе он есть «товар, контролируемый женщинами»: чтобы преуспеть в жизни, они должны продать его подороже, в идеале - оформив законный брак (кстати, в рамках этой теории ненависть «порядочных женщин» к «шалавам» объясняется прежде всего тем, что последние нагло сбивают на секс цену). Но когда мужчина платит за секс (например, тем, что содержит жену), зачем ему думать об удовольствии партнерши? Его же не волнует, получает ли домработница удовольствие от уборки, за которую он ей заплатил сто долларов? При социализме все иначе: с экономически независимой женщиной надо стараться. Причем статистика это подтверждает. В ГДР, согласно опросам, две трети женщин испытывали оргазм, а в ФРГ этот результат был куда печальнее; у трех четвертей польских женщин нет «нарушения половой функции», но только 55% американок могут сказать то же самое о себе. Плохое с хорошим было удивительным образом переплетено: так, катастрофа с «пражской весной» и русскими танками в Чехословакии заставила многих ее граждан от отчаяния уйти в интимную жизнь, добившись там интереснейших результатов.

Книга не только про секс, разумеется. Годси стремится доказать: «хотя эксперименты с социализмом провалились, было несколько удач. Мы должны извлечь из этих удач все, что сможем».

Юлия Юсипова «Дорожная карта к долголетию. Краткое руководство для почти вечной жизни».

Юлия Юсипова

«Дорожная карта к долголетию. Краткое руководство для почти вечной жизни»

Издательский дом «Комсомольская правда»

В моховской «Истории смерти» вкратце описываются еще и попытки людей добиться бессмертия. Юлия Юсипова его не обещает, но книгу свою посвящает исследованию вопроса: почему мы стареем и что с этим делать? В ее книге полно терминов типа «метилирование», «иммуносенесценция» или «гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая ось». Главное, в ней множество рекомендаций, как максимально замедлить старение, исходя из современной науки. Среди «антивозрастных» средств - и специальные диеты, и пищевые добавки (многие из этой книги наконец поймут, в чем прелесть рыбьего жира или витамина D), и целебные грибы вроде кордицепса и рейши, и регулярные чек-апы (проще говоря, медицинские обследования, которые с определенного возраста просто необходимо проходить не ленясь).

Александра Советова «Зато тебе поможет. Инструкция по применению ребенка от 0 до 3 лет».

Александра Советова

«Зато тебе поможет. Инструкция по применению ребенка от 0 до 3 лет»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Жизнерадостная книга для мам и не только: ее полезно будет прочитать во время беременности, чтобы знать, к чему себя готовить. Трудностей будет много, но блогер (и мать троих детей) Саша Советова рекомендует справляться с ними с помощью волшебного слова «ЗАТО». Ребенок не любит питание из баночки и плюется? Зато есть вероятность, что это пюре понравится вам, и вы сами на него подсядете (как случилось с автором). Трудно собираться на прогулку? Зато вы наконец осознаете, какой это кайф - находиться дома. Кроме шуток, в книге, конечно, полным-полно практических рекомендаций: как уложить спать ребенка, прекращать его истерики, научиться бороться с собственной усталостью, подготовить себя и ребенка к садику… И плохого Советова не посоветует.

Сергей Мохов «История смерти. Как мы боремся и принимаем».

Сергей Мохов

«История смерти. Как мы боремся и принимаем»

Издательство Individuum

Краткий (около 200 страниц) очерк того, как человечество на протяжении тысячелетий пыталось справиться со своей главной проблемой. Как люди в разные века осознавали и вмещали в себя горе по поводу ухода близкого человека? Как относились к эвтаназии? Или к паллиативной помощи умирающим (притом что до начала ХХ века физическая боль ощущалась как «неприличная эмоция, слишком натуральная, чтобы выражать ее вслух»)? Как смерть известного человека превращается в товар (вспомним футболки с принцессой Дианой или то, как взлетали продажи альбомов рано умерших певцов вроде Майкла Джексона или Эми Уайнхаус)? Как смерть изображается в поп-культуре - и почему с таким упоением? В чем причина огромной популярности фильмов и сериалов о зомби или рок-групп, играющих black metal? (Как объясняет Мохов, «сатанинский рок» не столько признается в любви к сатане, сколько протестует против общеевропейских ценностей, в том числе индустриализации, урбанизации и - что для многих станет открытием - наплыва мигрантов.)