Получи «цифровую профессию» бесплатно

С новыми навыками можно повысить доход, сменить работу или подрабатывать на удаленке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тридцать три тысячи россиян смогут повысить квалификацию и расширить арсенал трудовых навыков в таких сферах, как программирование, цифровой маркетинг, большие данные и другие. В 48 регионах страны стартовала программа выдачи персональных цифровых сертификатов.

Она проходит в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпроекта «Цифровая экономика РФ». Обучение – полностью бесплатное. Проект был запущен в прошлом году. Курсы в пяти регионах прошли 5000 человек.

- Занятия проходили дважды в неделю, и муж мне, конечно, очень помогал. Выручали наушники. Иногда слушала лекции на прогулке или пока младший ребенок спал, – говорит Елена Ярославцева, многодетная мама. – Я изучала маркетинг, SMM и научилась продвигать бизнес в интернете. Теперь осталось за малым - выйти из декрета и начать заниматься интересным, нужным и оплачиваемым делом.

Получить дополнительное профессиональное образование по сертификату можно в одном из 22 направлений. Обучение проходит дистанционно. После сдачи экзаменов слушатели получат официальное удостоверение о повышении квалификации.

- Я выбрал программу «Анализ данных на основе машинного обучения». Сначала давали теорию, лекции, все удаленно. Потом начинали делать практические задания. У меня с детства ДЦП. Поэтому, чтобы достичь чего-то в этой жизни, надо стараться. Я конкурирую с другими людьми, поэтому надо делать больше, чем они, – говорит Андрей Круглик, инженер-программист. После обучения он смог найти работу и устроиться в IT-компанию на должность дата-аналитика.

Продолжительность курсов – до 72 часов. Они проходят на платформах «Нетологии», Корпоративного университета Сбербанка, Центра образовательных компетенций НТИ, Университета Иннополис, «Академии АйТи» и крупных российских вузов.

- Я по работе сталкивалась с тем, что не хватало знаний, компетенций, – делится инженер Анна Ионис, работающая с данными в Уфимском государственном авиационном техническом университете. – Очень хотелось поучаствовать в каких-то стартапах, связанных с аналитикой, обработкой информации. У меня был страх, что я не смогу довести проект до ума. Чтобы убрать этот стопор, я пошла на курсы по машинному обучению. Теперь в свободное от основной работы время я участвую во временных стартапах – уже с уверенностью, что могу довести проект до конца. На себя время тоже остается. Я рада, что не пожалела времени на обучение, это дает уверенность в себе, новые знания и понимание того, куда дальше двигаться и в каком направлении.

Цифровая экономика – это не только про программирование, это про меняющийся мир, в котором все профессии становятся цифровыми, от учителя до токаря, от архитектора до психолога. С новыми навыками можно не только попробовать себя в новом направлении, но и сменить профессию, развить текущую карьеру, подрабатывать на удаленке, совмещая с основной работой.

Оставить заявку на цифровой сертификат можно на сайте программы (см. «Полезная ссылка»). Прием заявок заканчивается 30 октября. Но если не успеете, в 2021 году будет следующий этап. Проект рассчитан до 2024 года. Оператором выступает Университет 2035.

КСТАТИ

Требования к получателям

- Гражданство России;

- Возраст - от 18 лет (но не достигшие пенсионного возраста);

- Законченное высшее или среднее профессиональное образование;

- Прописка или временная регистрация в том регионе, который участвует в программе (полный список – на сайте).

ПОЛЕЗНАЯ ССЫЛКА

https://цифровойсертификат.рф