Звезда "Гардемаринов": "У Заворотнюк было суррогатное материнство"

Анастасия Заворотнюк борется с онкологией Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Анастасия Заворотнюк и ее супруг Петр Чернышев в марте 2019 года объявили о том, что у них родилась дочь Мила. Малышка появилась на свет в октябре 2018 года, но публике рассказали о ее появлении через несколько месяцев. После того, как супруги обнародовали радостную новость, многие в тусовке заговорили о том, что девочку звездам родила суррогатная мама. Теперь эти слухи нашли свое подтверждение.

Актриса Анастасия Макеева на протяжении долгих лет пытается забеременеть. За плечами звезды фильма "Гардемарины IV" несколько браков, однако ни в одном из них она не стала матерью.

"Я о детях задумалась уже давно. Лет девять назад. Не все просто… Пробую с 30 лет, но не получается. Нет слов, как я живу. На все воля Божья. Я уже свое выплакала и отношусь к этому философски. У меня было четыре ЭКО. После каждого я поправлялась на девять килограммов, потом худела. Сложно возвращать гормональный фон. Я на это тратила деньги, силы, энергию", - рассказала 38-летняя знаменитость в эфире YouTube-шоу "Эмпатия Манучи".

Она призналась, что знает обо всех рисках экстракорпорального оплодотворения, однако не собирается отказываться от мечты. "Все равно буду это делать, потому что это единственный шанс... Думала о сурмаме. Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще. Я отношусь к этому фатально. Как будет - так будет", - поведала она Вячеславу Манучарову.

Напомним, когда Мила появилась на свет, Заворотнюк было 48 лет лет. Никто и никогда актрису не видел беременной. Звезда сериала "Моя прекрасная няня" объясняла это тем, что скрывала свое интересное положение. Мол, в последние месяцы перед родами не выходила в свет и прекратила съемки во всех проектах. "Кто -то говорит, что Настя рожала сама, но я слышал, что они с Петей нанимали суррогатную мать", - рассказывал kp.ru коллега Анастасии, пожелавший остаться инкогнито.

Отметим, в настоящее время Анастасия Заворотнюк борется с онкологией. Ей диагностировали глиобластому. 5 августа 2020 года стало известно, что актрису лечат специальной вакциной, созданной для нее учеными из Санкт-Петербурга. Это экспериментальное лекарство на основе иммунных клеток. Они обучают иммунную систему атаковать раковые клетки. Вакцину изготовляют индивидуально для каждого больного. Курс лечения может растянуться на два года.