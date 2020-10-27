Как же похорошел "Локомотив" по осени. Пять простых выводов по матчу Локомотив - Бавария 27 октября 2020

"Локомотив" встретился с "Баварией". Фото: REUTERS

"Локомотив" выдал потрясный матч против "Баварии" в Лиге Чемпионов. Команда дала такой бой лучшей команде Европы, какой ей не давали давно и никто. "КП" рассказывает о пяти самых интересных моментах поединка Локомотив - Бавария 27 октября 2020.

АНТОН МИРАНЧУК ХОРОШ, КАК И ЕГО БРАТ

Если раньше в центре поля у "Локомотива" были два брата-близнеца, то после уезда в Италию Алексея Миранчука роль мотора атак в полузащите берет на себя Антон. В матче против "Баварии" Миранчук действовал неплохо, быстро отдавая передачи в атаку, либо же креативно разыгрывая штрафные удары. Шансов на то, чтоб получить мяч у "Локо" в игре с "Баварией" было мало. И Миранчук рачительно использовал каждую такую возможность.И именно он забил на 70-й минуте гол в ворота лучшего клуба Европы. По ходу поединка даже шутили болельщики - так, стоп, а может в "Аталанту" в Италию уехал Антон Миранчук, а не Алексей.

Не все легко пришлось для "Баварии" в матче с "Локомотивом". Фото: REUTERS

ДЕРЗКАЯ И УМНАЯ ИГРА

"Локомотив" в первом тайме пробил два раза в створ ворот "Баварии". Победитель Лиги Чемпионов ударил по воротам Гильерме - столько же. То есть, "Локо" при всем своем статусе нефаворита поединка смог основательно подготовиться к матчу. Первые 45 минут даже с пропущенным голом - это классные атаки, быстрые передачи, прям не думая, сразу же выносили на свободных игроков "Локомотива". И смотрелось это очень красиво и хорошо. У "Баварии" одна из главных фишек - это прессинг. Когда на игрока соперника с мячом сразу же бросаются двое-трое. И только так и надо обрубать эту сильную сторону грозных немцев.

Так что после перерыва "Бавария" ввела в дело сразу двух новых игроков. Что-то не понравилось, видимо, наставнику гостей.

У "ЛОКОМОТИВА" ХОРОШИЕ РЕЗЕРВЫ

22-летний полузащитник Даниил Куликов еще год назад играл во Второй лиге чемпионата России за "Казанку", фактически дубль "Локомотива". А когда же перед матчем получил травму Станислав Магкеев, то именно Куликов вошел в матч на подмену и не потерялся на поле в игре с победителем Лиги Чемпионов. На 41-й минуте на счету молодого Куликова - неплохой забег в штрафную "Баварии" с опасным ударом.

ЗЕ ЛУИШ ПРИШЕЛСЯ КО ДВОРУ

Известный в России по игре за "Спартак" форвард Зе Луиш появился в "Локомотиве" на финише трансферного окна. И казалось, что непонятно, каким будет выступление этого нападающего в новом российском клубе. Но уже в первом матче за "Локо" своей активностью Зе Луиш принес победу в тяжелой игре. А в матче против "Баварии" именно этот футболист пробежал по флангу и сделал нужный вовремя пас на Антона Миранчука, после которого забили гол Нойеру.

Главный тренер "Локомотива" Марко Николич. Реакция во время матча говорит о многом. Фото: REUTERS

"БАВАРИЯ" ЕСТЬ "БАВАРИЯ"

Все-таки класс "Баварии" сыграл свое. Когда после двух подряд опасных атак "Локомотив", казалось, парил что было сил, внезапно в 20 метрах от ворот Гильерме возник Йосуа Киммих. Его никто не "накрывал", не пытался сблокировать удар. И он пробил спокойно и положил мяч в угол, победно вскинув руки, словно говоря: "Ну каков же я, а?". В матче с такими командами, как "Бавария" из игры нельзя выключаться ни на долю секунды. Но "Локомотив" показал - какой бы не казалась "Бавария" акулой, из нее можно сделать уху.