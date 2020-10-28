Слова Эрдогана о президенте Франции вызвали бурную реакцию в Европе. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский литературно-художественный еженедельный журнал политической сатиры Charlie Hebdo опубликовал на обложке странице своего очередного номера карикатуру на турецкого лидера Тайипа Эрдогана.

Художники изобразили Эрдогана в кресле с бутылкой пива в одной руке, а другой - задирающим паранджу стоящей рядом женщины. "Эрдоган. В личной жизни он очень забавный", гласит сопровождающая надпись. Фотография сатирического таблоида от 28 октября появилась во вторник на странице издания в Twitter.

Charlie Hebdo опубликовал карикатуру на Тайипа Эрдогана. Фото: Twitter Charlie Hebdo.

В Анкаре карикатуру уже оценили, осудив "отвратительную попытку этой публикации распространить культурный расизм и ненависть".

- Антимусульманская программа президента Франции Макрона приносит свои плоды! Charlie Hebdo только что опубликовал серию так называемых карикатур, полных оскорбительных изображений якобы нашего президента, - говорится в заявлении администрации прези

Карикатура появилась на фоне разгорающегося между Анкарой и Парижем дипломатического конфликта. Эрдоган ранее призвал бойкотировать французские товары и выступил с резкой критикой высказываний президента Франции о мусульманах. В ответ из Анкары был отозван французский посол, как отмечалось, для консультации. А также Франция потребовала от ЕС принять санкции в отношении Турции.

Позже французский МИД выступил с рядом примирительных заявлений о том, что, несмотря на "оскорбительный и недопустимый" характер высказываний Эрдогана, Франция не намерена вести полемику на подобном уровне.

Напомним, поводом для скандала послужили слова президента Франции Эмануэля Макрона об исламе. Глава государства в резких выражениях оценил случившееся в пригороде Парижа, где на прошлой неделе исламист чеченского происхождения обезглавил учителя истории. По сведениям полиции, убитый показывал детям в рамках урока карикатуры на пророка Мухаммеда. Новость всколыхнула весть мир, разделив неравнодушных на два лагеря. Одни осуждали зверскую расправу над преподавателем, а другие - допущенное им глумление над пророком.

Сам же Макрон назвал преступление 18-летнего исламиста «терактом» и призвал сограждан бороться с исламским сепаратизмом.

На фоне событий в Париже в Берлине прошли обыски в мечетях, где полицейские, по словам очевидцев, ходили в ботинках по молельным коврикам.

Подобные действия вызвали недовольство мусульман по всему миру. Эрдоган не упустил возможности выступить в защиту единоверцев, заявив, что Эмануэль Макрон подвержен исламофобии, и посоветовал президенту «лечить психику».

В свою очередь президент Франции отметил, что Эрдоган слишком бурно реагирует на происходящее, ведь он пытается всего лишь защитить свой народ.

Осложняет ситуацию и геополитическая обстановка: в восточном Средиземноморье вновь разгорается старый конфликт между Турцией с одной стороны, и Грецией и Кипром - с другой. Анкара с энтузиазмом ищет запасы углеводородов на морском шельфе, предъявляя соответствующие претензии на акваторию, которую оппоненты считают греческой. Франция в этом конфликте поддержала Афины.