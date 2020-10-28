Протесты в Белоруссии, последние новости на 28 октября 2020: что сейчас происходит в Республике

Мы собрали последние новости о протестах в Белоруссии на 28 октября 2020 года Фото: REUTERS

Массовая забастовка, объявленная оппозицией с начала этой недели и бессрочно, продолжается, но в вялотекущем формате. Между тем, заявления по ее поводу уже сделали официальные власти: несогласных - увольнять. А часть вчерашних бастующих сегодня получили уведомления об увольнении. Эти и другие события дня в обзоре «Комсомолки».

Ранним утром в цепь солидарности выстроились медицинские работники РНПЦ Травматологии и ортопедии. В результате 11 медиков задержали. Их отвезли в РУВД, составили протоколы об административном правонарушении и отпустили. Поддержать родных и коллег собрались у здания милиции около 50 человек. В том числе и руководитель РНПЦ.

Забастовку объявили 35 сотрудников Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники (БГУИР), часть студентов БГУ и студенты Белорусской государственной академии искусств.

На акцию протеста у входа в свой офис вышли сотрудники сотовой компании А1.

Двое сотрудников Гродненского областного драмтеатра - главный режиссер Геннадий Мушперт и режиссер-постановщик, заслуженный артист Сергей Куриленко - присоединились к забастовке. Забастовку также объявили 12 сотрудников Нового драматического театра. А в оперном театре в Минске вечернее представление начали с исполнения старого белорусского гимна «Магутны Божа». Некоторые из зрителей сильно возмутились.

ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Александр Лукашенко сделал несколько заявлений. «Сейчас никого не надо уговаривать работать — ни врачей, ни учителей, ни студентов. Сейчас такой момент, что каждый для себя должен выбрать дорогу, по которой он будет двигаться….Протестующие уже перешли красную черту. Мы начинаем сталкиваться с террористическими угрозами». Именно терроризмом, и ничем другим, президент охарактеризовал то, что начинают блокировать автоматику на железных дорогах. Мы четко видим, кто организаторы.

Про митингующих студентов: «Кто вышел в нарушение закона на несанкционированные акции — он лишается права быть студентом».

Про жесткий разгон демонстрантов в воскресение на улице Орловской в Минске: «Это был мой приказ».

Высказался и премьер-министр Республики Роман Головченко: «Призыв к остановке предприятия — это не что иное, как расчистка места для наших конкурентов».

МВД сообщило, что за понедельник было задержано 580 человек по всей стране. А так же обвинило митингующих в том, что в Минском районе из-за блокировки дорог произошло крупное ДТП. Всего же по данным Генпрокуратуры по уголовной статье о массовых беспорядках заведено более 500 уголовных дел.

В очередной раз были продлены сроки приема предложений от простых граждан по изменениям в конституцию.

ОППОЗИЦИЯ

Освобожден из-под ареста и уже покинул Беларусь политтехнолог Виталий Шкляров. Именно о нем говорил с Лукашенко госсекретарь США Майкл Помпео.

ЗАЯВЛЕНИЯ ДРУГИХ СТРАН

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что в Белоруссии была предпринята попытка смены власти. Финансировалась она с Запада.

Ноту протеста в Минск направила Литва. Причина — скорый запуск БелАЭС, которую в Вильнюсе считают небезопасной.

Главы МИД Белоруссии и России Владимир Макей и Сергей Лавров встретятся 12 ноября - об этом министры договорились во время телефонного разговора