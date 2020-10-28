Смертельное ДТП спровоцировало столкновения жителей Вашингтона с полицией

Очередным центром американского бунта стала столица. Фото: REUTERS

Смертельная авария в столице США, Вашингтоне, причиной которой стала попытка полицейских задержать водителя мопеда, спровоцировала столкновения граждан с правоохранителями.

Сама авария произошла в минувшую пятницу: сотрудники полиции попытались остановить 20-летнего водителя мопеда, который ехал без шлема.

При попытке сбежать от полицейских молодой человек не справился с управлением и врезался в автомобиль на перекрестке. Пострадавшего срочно госпитализировали, но врачи оказались бессильны и мужчина умер.

Возмущенные действиями полиции жители Вашингтона (округ Колумбия) пришли к полицейскому участку и потребовали дополнительную информацию о трагедии. После отказа они вступили в столкновение с силовиками и попытались прорваться в здание.

Митингующие начали забрасывать правоохранителей камнями и мусором, требуя справедливого расследования причин гибели молодого человека. Также протестующие разбили окна в участке. Полицейские, защищающие место своей работы, вынуждены были применить спецсредства для разгона демонстрантов. Столкновения продолжаются до сих пор.

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