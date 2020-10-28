Байден впервые с начала президентской кампании в США внепланово пообщался с прессой

Джо Байден Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время визита в Пенсильванию у кандидата на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена состоялся незапланированный разговор с прессой.

Нынешний президент Соединенных Штатов Дональд Трамп часто упрекает журналистов в том, что они очень уж сильно заискивают перед Байденом. К примеру, вместо того, чтобы расспросить его о делах сына Хантера, корреспонденты в одном из интервью интересовались тем, какое мороженое ел Байден-старший. За такие разговоры с прессой команда Трампа часто критикует коллег из предвыборного штаба демократов.

Похоже, и в штабе Байдена поняли промах и устроили незапланированную пресс-конференцию своего кандидата, когда тот был в Честере (штат Пенсильвания). Журналисты расспросили Байдена о том, что, по их мнению, действительно волнует избирателей.

Байден ответил аж на четыре вопроса, касавшихся назначения судей Верховного суда и маршрутах своего предвыборного ралли.

Бывший вице-президент США сказал, что поедет в Айову, традиционно являющуюся оплотом республиканцев. Он также намерен успеть посетить проблемные для демократов штаты – Висконсин и Мичиган.

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