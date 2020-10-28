У кого оружие круче: почему России нет смысла завидовать США, несмотря на заверения Трампа

На выставке вооружений Международного военно-технического форума "Армия 2020" в военно-патриотическом парке "Патриот", август 2020 г. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Наверное, не один я заметил, что президент США Дональд Трамп в своей военной риторике иногда напоминает хвастливого ребенка в песочнице. Ну или бахвалистого ковбоя, перебравшего виски в кабаке. Причем, наутро он уже не помнит, что говорил вечером. И чем ближе дата американских президентских выборов, тем сильнее этот "синдром" проявляется. Вот и на днях Трамп объявил своим избирателям: "У нас лучшие вооруженные силы в мире. Россия и Китай завидуют нам. Никто не думал, что мы на это способны, но все это сделано в США. Наше ядерное оружие находится в своей наилучшей форме!".

А всего лишь четыре года назад Трамп завидовал России. Вот что он говорил во время выступления перед своими сторонниками в Атланте: "Россия обладает более мощным ядерным оружием, чем США. Наше ядерное оружие старое и изношенное, а у Путина, насколько я слышал, - новейшее... Вооруженные силы России за последние годы стали значительно мощнее... Путин укреплял их снова, и снова, и снова. А российский ядерный арсенал значительно совершеннее американского".

В последние годы ни в США, ни в мире никто не слышал о каких-то "революционных" преобразованиях американского ядерного щита. Да, некоторое количество вышедших на пенсию ракет заменили новыми, да, прошла весьма скромная модернизация ракет морского базирования. Рутинные перемены. Чему же тут "завидовать"?

А громко анонсированная Трампом "супер-пупер ракета", которая якобы в 17 раз быстрее самых современных аналогов в мире, на поверку оказалась пропагандистской туфтой, - пока нет такого изделия.

Глава Пентагона Марк Эспер признает: "США отстали от России в разработке гиперзвуковых вооружений. Несколько лет назад, что касается этих технологий, мы однозначно лидировали. Сейчас мы в роли догоняющего". Не часто услышишь от американцев столь унизительное для них же признание.

Министр обороны США Марк Эспер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не зависть, а гордость России вызывает и новый доклад Global Firepower (GFP) - одного из самых авторитетных в мире исследований, авторы которого ежегодно оценивают "индекс мощи" армий, - в котором есть и вот такие выводы: "Россия "тихо" обогнала США по многим видам оружия и не только приблизилась к НАТО и США по боевому оснащению, но и сумела обогнать по ряду систем вооружений". Причем сделано это было в короткие сроки, пишет немецкий журнал Focus. И добавляет: "Полтора десятка лет российская армия находилась в болезненном состоянии по всем параметрам. Но эти времена прошли: вооруженные силы России энергично модернизируются. Новейшее оружие, поступающее на замену устаревшей технике, по многим характеристикам превосходит аналоги в США и других странах НАТО". Немецкому журналу вторит английская газета Times со ссылкой на доклад руководства британских вооруженных сил, в котором говорится о растущем превосходстве российской армии не только над британскими, но и над западными в целом силами.

Замглавы Пентагона Роберт Ворк похоронным тоном замечает: "Потенциальное превосходство армии США над Россией постепенно ускользает". Сотрудник Центра новой американской безопасности Пол Шарре во время выступления в конгрессе тоже сквозь зубы признал: "Соединённые Штаты уступают России в сфере радиоэлектронной борьбы (РЭБ), по ракетам большой дальности и средствам ПВО".

Ну а что же Китай, - он тоже, по словам Трампа, "завидует" США?

Давайте заглянем в очередной ежегодный доклад Пентагона о военной мощи Китая (этот документ недавно был передан на рассмотрение Конгресса США. Читаем: "Народно-освободительная армия Китая (НОАК) уже обошла Вооруженные силы США в сферах кораблестроения, производства баллистических ракет наземного базирования и крылатых ракет, а также интегрированных средств противовоздушной обороны (ПВО)".

Только почему-то обо всем этом умолчал Трамп, говоря о "зависти" Москвы и Пекина военной мощи США. Ну вы, конечно, догадываетесь, почему. Брехливая бравада и сомнительная реклама американских военных достижений под руководством нынешнего хозяина Белого дома звучит внушительно, но вряд ли избиратели будут доверчиво подставлять уши под эту низкосортную лапшу.

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