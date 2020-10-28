Блумберг потратит $15 миллионов на антитрамповскую кампанию

Майкл Блумберг Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Миллиардер и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг планирует выделить дополнительные $15 миллионов на предвыборную агитацию в двух штатах, в которых его аналитики обнаружили «уязвимость Трампа» - в Техасе и Огайо.

По словам политконсультанта Блумберга Говарда Вульфсона, основные суммы будут потрачены на создание пропагандистских видеороликов в поддержку Байдена.

Исторически Техас относят к штатам, в которых гарантированно побеждает кандидат от Республиканской партии, но последние опросы выявили, что в этом году там не все так однозначно.

Огайо причисляют к «колеблющимся» штатам, которые могут преподнести сюрприз в самый последний момент.

Победа в Техасе даст кандидату 38 из необходимых 270 голосов выборщиков. Если же удастся склонить на свою сторону жителей Огайо – еще 18 голосов.

По словам Вульфсона, рекламные ролики будут в первую очередь нацелены на неспособность администрации Трампа защитить людей от пандемии коронавируса и принять эффективные меры для предотвращения распространения опасной инфекции.

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