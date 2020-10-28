Главу секс-секты приговорили к 120 годам тюрьмы

Глава секты NXIVM Кит Ранье приговорен к 120 годам тюремного заключения. Фото: YouTube

Согласно решению федерального суда в Бруклине (штат Нью-Йорк), глава секты NXIVM Кит Ранье приговорен к 120 годам тюремного заключения.

Расследование проводили сотрудники ФБР. «Совершенные им ужасные преступления против человечности не могут не шокировать. Ранье подчинял себе женщин, унижал их и манипулировал ими, чтобы превращать их в сексуальных рабынь», – сказано в официальном обвинительном заключении.

Компания «Нексиум», созданная в 1998 году Китом Ранье и его подругой Нэнси Залцмен, позиционировала себя как организация, дающая возможность всем желающим пройти программу личностного роста, гарантирующую достижение успеха в карьере и жизни. На деле же была создана тайная секта со своими ритуалами, обожествлением гуру и строгим кодексом послушания. Те, кто пытался вырваться из секты, становились жертвами угроз и шантажа.

В 2003 году Ранье с несколькими десятками послушниц обосновался неподалеку от Олбани (штат Нью-Йорк). По сути, женщины исполняли роль безропотных наложниц гуру, поскольку, по его словам, ему нужны были постоянные и разнообразные сексуальные контакты, в то время как участницы секты обязаны были соблюдать моногамию.

Для того, чтобы сломить волю «послушниц» и заполучить компромат на случай попытки ухода жертвы из секты, женщин подвергали унизительной процедуре инициации – раздевали догола и клеймили инициалами лидера. Происходящее фиксировалось на видео.

После того, как одной из «рабынь» удалось вырваться и рассказать о происходящем, на Ранье завели уголовное дело. Тогда он сбежал в Мексику, где и жил до момента ареста в окружении местных последовательниц культа.

После экстрадиции в США Ранье поместили под арест и предъявили обвинения в создании секс-секты. Помимо того, что остаток жизни лидер «Нексиум» проведет в тюрьме, он обязан выплатить штраф в размере $1,75 миллиона, что для него не является непосильным – в Мексике Ранье арендовал виллу, за которую платил около $40 тысяч в месяц.