"Избила утюгом и угрожала ножом нашим детям": Сын легендарного баскетбольного тренера заявил на бывшую жену в полицию

45-летний Кирилл Гомельский, сын заслуженного тренера СССР по баскетболу Александра Гомельского. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В полицию обратился 45-летний Кирилл Гомельский, сын заслуженного тренера СССР по баскетболу Александра Гомельского. Как рассказал мужчина правоохранителям, его бывшая жена Татьяна Г.* представляет угрозу для их совместных сыновей в возрасте 14 и 10 лет.

После развода дети остались жить с Татьяной, которая применяет к ним совсем не воспитательные меры. Кирилл Александрович рассказал полицейским, что несколько дней назад женщина сперва угрожала ножом 14-летнему сыну Вите*, а после ударила утюгом 10-летнего Славу*.

«По словам заявителя, его бывшая жена Татьяна* находилась в состоянии алкогольного опьянения. У женщины произошел конфликт с ее малолетними сыновьями 14-летним Виктором* и 10-летним Славой*. Старшему сыну Татьяна угрожала ножом, а младшего ударила по ногам утюгом. Полицейские приняли заявление Кирилла Гомельского и сейчас проводят проверку, устанавливая все детали случившегося с детьми», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Александр Гомельский - заслуженный тренер СССР по баскетболу. 18 лет возглавлял национальную сборную СССР, которая под его руководством становилась олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и семикратным чемпионом Европы. Александр Гомельский член Баскетбольного Зала славы. Считается отцом советского и российского баскетбола.

* - имена изменены.