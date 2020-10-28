Подари тепло и заботу одинокому псу: Москвичей приглашают навестить бездомных животных в приюте

Кожуховский приют - один из самых крупных в Москве: в нем живут более живут 2 700 собак и 300 кошек Фото: БФ "Рэй"

Одинокие глаза, полные тоски и печали. И большие сердца, ждущие "своего человека". В 13 муниципальных приютах в Москве сейчас находятся почти 18 000 собак и около 1300 кошек. И каждому нужен если не хозяин, то хотя бы - друг.

Летом 2019 года фонд помощи бездомным животным «РЭЙ» запустил проект «Знакомство с приютом». Его цель - помочь сделать первый шаг тем, кто всегда хотел, но боялся и никак не мог решиться начать помогать бездомным животным.

Волонтеры фонда организуют поездки в приюты Москвы и Подмосковья, в ходе которых рассказывают всем желающим о самих приютах, знакомят с их обитателями и учат, чем действительно каждый может помочь животным, которые оказались без крова.

Всех желающих ждут 31 октября в 12:30 в приюте «Кожухово» Фото: БФ "Рэй"

Очередная такая поездка пройдет в субботу, 31 октября. Каждый желающий может отправиться вместе с волонтерами в муниципальный Кожуховский приют. Это один из самых крупных приютов в Москве: в нем живут более живут 2 700 собак и 300 кошек.

- С собой можно привезти подарки для обитателей приюта (корма, лакомства, ветпрепараты, поводки и ошейники, а также постельное белье, одеяла, покрывала и ковры для утепления вольеров), - отмечают в фонде.

Проект «Знакомство с приютом» воплощен в жизнь при поддержке Грантов Мэра Москвы для социально ориентированных НКО Комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы.

Кошки в кожуховском приюте Фото: БФ "Рэй"

ВАЖНО

Всех желающих ждут 31 октября в 12:30 в приюте «Кожухово» (Косино-Ухтомский район).

Не забудьте взять паспорт, маску и перчатки.

Дети до 14 лет допускаются только в сопровождении родителей.

Организаторы поездки принимают меры в связи с профилактикой коронавируса. Поэтому вход в приют возможен только по спискам, зарегистрироваться на выезд можно по ссылке.