Нужна ли Донбассу свободная экономическая зона сейчас, ответил эксперт

Украина хочет создать на Донбассе свободную экономическую зону. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

После того, как почти половина участников всеукраинского опроса в минувшее воскресенье высказались за то, что на Донбассе пора создать свободную экономическую зону, в Верховной раде вновь прозвучала жесткая критика позиции президента Владимира Зеленского по отношению в юго-востоку страны. Депутат украинского парламента Ренат Кузьмин прямо заявил, что главе государства мир в этом регионе и не нужен — несмотря на все его предвыборные заявления об обратном...

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- Половина из голосовавших в минувшие выходные украинцев высказались за создание свободной экономической зоны на Донбассе...

- И сам опрос, и данный конкретный вопрос по Донбассу крайне странный, непрозрачный, незаконный. Его итоги сомнительны. Думаю, итоги были написаны заранее. Один из вариантов манипуляции. Один из способов привлечь электорат Зеленского на участки. С другой стороны — продавить то решение, которое лоббируется его кураторами. Лоббистом создания СЭЗ на Донбассе называется миллиардер Ринат Ахметов. Если будет введен режим Свободной экономической зоны, Ахметов еще меньше будет платить денег в бюджет Украины. Никакого отношения к урегулированию конфликта на Донбассе это не имеет. Зеленский сказал что, мол, он ощущает, будто туда придут большие деньги.

- Мощный довод.

- Очень мощный. На фоне заведения украинской делегацией в тупик и Минского, и Нормандского процессов, иначе как манипуляцией это назвать сложно. Движения по урегулированию сейчас нет никакого. А создания механизма по привлечению средств для Донбасса — пункт важный, но не первостепенный. Пока не решены вопросы по безопасности, по гуманитарной политике, по политическому урегулирования — СЭЗ видится фикцией.

- Но Зеленскому было важно, чтобы этот вопрос прозвучал на референдуме, который был назван опросом.

- Но ведь люди, которых это впрямую касалось — в Донецке и Луганске — в этом опросе никакого участия не принимали! При том, если брать общеукраинскую социологию, половину людей на Украине сегодня интересуют вопросы войны и мира. А они прямо или косвенно связаны с Донбассом. И без вопроса об этом регионе обойтись было нельзя. Но его формулировка лоббировалась конкретной финансово-промышленной группировкой. И она не имеет прямого отношения к установлению мира на Донбассе. Конкретные владельцы конкретных предприятий потенциально смогут платить еще меньше налогов. Никакой инвестор туда не пойдет.

- Зеленский в интервью ВВС накануне голосования заявил, что уйдет с поста президента, если не сможет закончить конфликт на Донбассе.

- Зеленский продолжает находится в амплуа актера, который читает некий текст, за которым в его сознание ничего не стоит. Он занимается дополнительным привлечением внимания. Понятно, что никуда по своей воле он не уйдет — а уйдет лишь тогда, когда ему это позволят сделать кураторы. Когда он станет не нужен и не интересен — выполнив поставленные ему задачи.

- Но обещание мира на юго-востоке было одним из главных лозунгов, когда он шел в президенты.

- Да, это было одним из главных обещаний. Итоги местных выборов показали, как изменилось отношение людей к человеку, который такие обещания давал, и к его партии. Особенно на юго-востоке и юге Украины. Люди за полтора года поняли, что никакого продвижения к миру при Зеленском не будет. Так и уполномоченный по правам человека при ООН дает неутешительную картину по ситуации Украине — более 150 мирных жителей пострадало только в зоне соприкосновения на Донбассе.

- В Раде звучат голоса, что мир на Донбассе Зеленскому не нужен.

- На сегодня это факт. Для того есть политические причины. Год назад Зеленский не боялся откола юго-восточной части Украины, потому что там за него уже проголосовали. Сейчас юго-восток голосует не за него. И ему, как прежде и Порошенко, Донбасс нужен в другом качестве. Ведь для установления мира у Зеленского была масса возможностей. И до сих пор остаются. Но с декабря 2019-го, после нормандского саммита, к которому он стремился, как КВНщик стремится к финалу игры или к Первому призу КИВИН — получив «приз», он фактически ничего не выполнил. Главным маркером был режим прекращения огня. Но политически точки над «i» расставлены не были.

- Зеленский задвинул вопрос Донбасса на задворки?

- В предвыборную кампанию его козырем считался вопрос урегулирования на юго-востоке. Сейчас для него важнее само наличие конфликта. Он его будет сохранять и использовать как возможность для ведения диалога с крупными западными лидерами Европы и США. Для выпрашивания денег. Он вернулся на стезю Порошенко и продолжает ее глубже протаптывать. Изменения в риторике в Минске забыты. Полное нежелание принятия каких либо политических мер — и заявления о необходимости «переписать Минск». Украина пытается выбить из минских соглашений ключевые позиции. И в Донецке, и в Луганске все меньше желания идти на сотрудничество с Киевом. А кураторам Киева, не только в Вашингтоне, но и в Лондоне выгодно тление конфликта в подбрюшье России. Это подразумевает британское военное присутствие в разном формате на Украине. Кстати, ни США, ни Британия сами воевать не готовы — а готовы воевать до последнего украинца — которые будут сражаться по стандартам НАТО и НАТОвским же оружием.