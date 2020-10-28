Личное дело Влашича: лучшего игрока армейцев ждет свидание с врагами прошлого

Футболист Никола Влашич Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во всей Москве не найти человека, который с большим нетерпением ждал матча ЦСКА - «Динамо» Загреб, чем Никола Влашич. Полузащитник армейцев — воспитанник «Хайдука», злейшего врага «Динамо». Влашич сделает все, чтобы после матча 29 октября его в Сплите вспомнили добрым словом, а в Загребе прокляли. Это вполне реально — Никола сейчас, похоже, лучший игрок всей российской Премьер-лиги.

Хорватское дерби

Говорят, «Зенит» перед Лигой чемпионов давал ЦСКА 35 млн евро за 23-летнего хорвата. Если бы сделка состоялась, она стала бы рекордной для внутреннего российского рынка. Но армейцы теперь при ВЭБе, с деньгами проблем нет, и на Песчаной не стали даже обсуждать трансфер.

Очень правильно - теперь Влашич тащит ЦСКА в Лигу чемпионов: после 10 матчах РПЛ у него 6 голов, 4 голевых передачи и статус главной звезды всего чемпионата.

Влашич не только забивает важные голы, он делает это красиво. А «Динамо» Загреб для хорвата — отличный раздражитель. «Я играл за «Хайдук», а это самый принципиальный соперник для «Динамо». Это как противостояние ЦСКА и «Спартака». С этой точки зрения игра будет особенной», - заявил он сразу, как узнал результаты жеребьевки. Ну что ж, тпереь его выход.

Армейцы в порядке

Впрочем, весь ЦСКА набрал неплохую форму. Федор Чалов постепенно обретает себя, Алан Дзагоев снова в строю и готов не только дирижировать атаками, но пластаться в подкатах в центре поля, Иван Обляков стал показывать, за что его так любит тренер ЦСКА Гончаренко, а Бахтиер Зайнутдинов очень здорово освоился на левом фланге обороны. Все это выливаются в такие разгромные победы, как 5:1 над тульским «Арсеналом». Так что армейцы — фавориты матча с загребским «Динамо». Но сколько раз уже ЦСКА в Лиге Европы не оправдывал возлагавшихся на него надежд.

Козыри «Динамо»

«Динамо» Загреб у себя в Хорватии — непревзойденные короли. А вот в Европе все не так здорово: в квалификации ЛЧ команда уступила дорогу «Ференцварошу», в первом матче группового этапа ЛЕ довольствовалась ничьей с игравшим в меньшинстве «Фейеноордом» - 0:0. Впрочем, голкипер хорватов Доменик Ливакович был признан лучшим вратарем всего 1-го тура ЛЕ. А кроме него стоит выделить воспитанного итальянскими клубами нападающего Бруно Петковича, а также центрального защитника Йошко Гвардиола — в свои 18 лет он уже обещан за 16 млн евро «РБ Лейпциг», где Нагельсман знает только в хороших кадрах.

ЦСКА - фаворит, но не явный

Так что просто ЦСКА не будет — это точно. Об этом говорят и оценки букмекеров. На победу армейцев средний коэффициент — 2,0, на победу «Динамо» - порядка 4,0, на ничью — 3,4. При этом аналитики не ждут от этого матча обилия голов, и не зря. Положение в группе таково, что у всех четырех команд по 1 очку, возможности равные, и не исключено, что в конце придется считать разницу забитых-пропущенных. Так что вряд ли кто захочет рисковать.

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