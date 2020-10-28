Депутат Госдумы Василий Власов: «Мусорная проблема назрела – пора найти на нее деньги»

Депутат Госдумы Василий Власов. Фото: Артем КИЛЬКИН

Наверное, самая главная реформа, которую ждут все жители страны, - это мусорная. И хотя разговоров о раздельном сборе, утилизации, сортировке и сжигании отходов идет довольно много, реальных изменений пока немного. Почему так? Что сейчас происходит в этой сфере? И какие проблемы надо решить в первую очередь? Об этом в интервью «КП» в кулуарах XI Международного форума «Экология» в Санкт-Петербурге рассказал Василий Власов, депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям.

- Василий, почему все так медленно идет?

- Само по себе слово «реформа» - это переход из одного состояния в другое. У нас ничего не было с точки зрения сортировки, утилизации мусора. В России лишь 7% мусора перерабатывается, а, допустим, в Швеции – 80 - 90%, в Японии - 90%. Я был на этих производствах, я видел это современное оборудование, там 8 степеней очистки, переработки, сортировки. У нас же ни в советское время, ни в постсоветское время ничего этого не было. И теперь почти с нуля профильному Министерству природных ресурсов приходится все создавать. На это требуются огромные деньги. И эти вложения очень нескоро начнут окупаться. А бизнес в России всегда с опасением относится к тому, чтобы вкладывать какие-то большие деньги в проект, который начнет давать прибыль через 10 лет. Мало ли что-то произойдет?!

- И что делать?

- Я считаю, что в это направление надо вкладывать государственные деньги, и очень большие. Сегодня финансирования не хватает, потому что всем кажется, что это должна быть прибыльная отрасль. Но она прибыльной станет через 5 - 10 лет. Для начала необходимо вложить деньги. И только тогда появится такие замечательные проекты, когда, допустим, пластиковые бутылки перерабатывают в тротуарную плитку для дачных участков. Или, допустим, вещи, связанные с резиновой крошкой. Когда перерабатывают шины, а возле домов появляются детская площадки с мягким покрытием.

- Что первично, создание инфраструктуры или создание культуры? Построим заводы, но люди не будут сортировать мусор. Или наоборот – научим всех раздельному сбору, но не обеспечим население раздельными баками в каждом дворе…

- Я этот вопрос в стенах Госдумы поднимал. Даже в таком обеспеченном городе, как Москва, попробуйте где-нибудь на карте найти место, где можно сдать, допустим, стеклотару. Или батарейки. Да, есть крупные торговые сети, различные активисты. Но никто почему-то не считает, что в принципе в таких крупных городах этим должны заниматься власти. Москва и Санкт-Петербург – не бедные города, бюджета хватает. И было бы правильно хотя бы в крупных городах, где миллионы людей живут, сделать простой формат: приходишь в любой магазин и там можно сдать ту же стеклотару.

- И заработать на этом?

- Именно. У меня была инициатива, чтобы в ценнике на товар мы писали отдельно стоимость тары и отдельно стоимость продукции. Если я покупаю бутылку, например, в Хельсинки, то там это пишется. И я потом за эти же деньги могу ее сдать, получить чек и потом потратить этот чек на другие товары.

- Бутылка от этого, правда, становится дороже...

- Она становится дороже, но при этом человек начинает более экономно относиться к таре. Я видел достаточно обеспеченных людей, которые не считают это зазорным – прийти в магазин и сдать тару. Ничего плохого в этом нет. Я уверен, что если бы такая система появилась, она бы работала. Из-за пандемии мы стали больше потреблять упаковки. Мы стали больше заказывать доставку. А доставка – это не на стеклянной тарелке, а в контейнере, с пластиковой вилкой, в пластиковой чехле, в полиэтиленовом пакете. Вот посчитайте, сколько мусора теперь дополнительно стало производиться. Плюс одноразовые маски.

- И все-таки, что мешает этому процессу? Тема давно стала приоритетной. Но активных движений почему-то нет…

- Тема приоритетная, но во главе угла как всегда стоит финансовый вопрос. Будут большие деньги – будут вам и современные производства, и сортировка, и производство новых товаров из вторичного сырья. Япония к этому шла десятилетиями. Вкладывали огромные деньги – 10 - 15% ВВП. То же самое в Европе. А у нас – по остаточному принципу. Я понимаю государство. В первую очередь социальные направления, образование, пенсионное обеспечение, медицина. Но теперь, когда проблема назрела, необходимо находить деньги. И объяснять людям, что без сортировки, без рационального отношения к природе моим детям и внукам будет намного тяжелее.

- Эксперты спорят, как лучше формировать эту культуру. Стимулировать деньгами? Сдаешь бутылку – получаешь возврат. Или стимулировать штрафами?

- Я против штрафов. Я за то, чтобы эта система развивалась в денежном формате. Ты приходишь и сдаешь пластиковую бутылку – получаешь деньги. Когда сдаешь жестяную банку или стеклянную тару – тоже получаешь деньги.