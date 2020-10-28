Юлия Липницкая впервые показала, как выглядит ее дочка

Олимпийская чемпионка Юлия Липницкая Фото: Иван ВИСЛОВ

Олимпийская чемпионка-2014 в команде Юлия Липницкая опубликовала в соцсетях первое фото своей дочки крупным планом, на котором можно разглядеть на кого-же похожа Каталина. И лаконично подписала: "4 месяца".

Дочке Юлии Липницкой 4 месяца Фото: Instagram.com

Первое фото с дочкой и со своим мужем, бывшим фигуристом Владиславом Тарасенко, Юлия опубликовала в конце июля, и подписала: «Каталина. Нам сегодня месяц». Но на той картинке виден только затылок ребенка. И вот теперь болельщики «девочки в красном пальто» увидели, какую симпатичную девочку родила знаменитая фигуристка.

Первое фото с дочкой и со своим мужем, бывшим фигуристом Владиславом Тарасенко, Юлия опубликовала в конце июля Фото: Instagram.com

«А у Каталины те же самые глазки, покорившие Мир в Списке Шиндлера в 2014-м...», - сравнивают маму и дочку любители фигурного катания.

Мир в доме

Елена Ильиных с мужем и сыном по имени Мир Фото: Instagram.com

Любопытно, что через несколько часов после Липницкой, фото со своим мужем и сыном выложила в Инстаграм и другая олимпийская чемпионка-2014 в команде Елена Ильиных (выступала в Сочи с Никитой Кацалаповым). О том, что она сошлась с артистом балета Сергеем Полуниным, Елена впервые рассказала в марте. А потом звездная пара поведала, что назвала малыша редким именем Мир. Недавно Мир Сергеевич Полунин отметил 7-й месяц от рождения.

Парное катание

Новую моду у фигуристов – на беременность, поддержала еще одна известная спортсменка Анна Погорилая, одновременно выступавшая в одиночном катании со своей ровесницей Юлией Липницкой. Анна опубликовала фото со своим мужем Андреем Невским, на котором видно, что ребенок может появиться уже в этом году. Любопытно, что Андрей Невский тоже бывший фигурист, как и супруг Юлии Липницкой Владислав Тарасенко, и они даже выступали на одних соревнованиях.

Анна Погорилая и ее муж. Фото: Instagram.com